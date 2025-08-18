¿Qué santo se celebra hoy, lunes 18 de agosto? La lista completa del santoral
Santa Helena de Constantinopla, emperatriz romana, santa de las Iglesias católica, luterana y ortodoxa.
¿Qué santo se celebra hoy? La lista completa del santoral, día a día
Helena es un nombre femenino de origen griego que significa 'resplandeciente'. A día de hoy, en España, 20.262 mujeres celebran su santo gracias a Santa Helena de Constantinopla.
Según la leyenda, Santa Helena nació en Drépano (actual Hersek), en Bitinia, al noroccidente de Anatolia, Turquía, y fue renombrada Helenópolis por su hijo Constantino I. Aunque se decía que era hija de un sirviente, no impidió que fuese la primera esposa del tetrarca Constancio Cloro.
Constancio Cloro la tomó como esposa y más tarde, en 292, se divorció de ella para unirse en matrimonio con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora. Constantino, el hijo de Helena, se convirtió en el emperador del Imperio romano y, después de su coronación, ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Durante el reinado de Constantino se convirtió al cristianismo, siendo él quien sirvió de influencia para la conversión de su madre.
Es considerada por los ortodoxos y católicos como santa. Eusebio tomó detalles de su peregrinaje a Tierra Santa y otras provincias del Medio Oriente. Aunque Eusebio no se lo reconoce, es tradicionalmente conocida por buscar las reliquias de la Vera Cruz (la auténtica cruz de Cristo), buscar los restos de los Reyes Magos, que actualmente se conservan en la Catedral de Colonia así como los del Apóstol Matías, depositados en la abadía de San Matías de Tréveris.
En la búsqueda de la cruz, donde Jesucristo murió, demolió el templo creado a Venus en el monte Calvario e hizo cavar hasta que recibió noticias de haber encontrado la Cruz. Helena mandó construir un templo allí y otro en el monte de los Olivos. En todas estas actividades le acompañó el obispo Macario I de Jerusalén.
Este y otros santos son celebrados durante el 18 de agosto:
San Agapito de Lacio
Beata Paula Montaldi
Beato Reinaldo de Concorégio
Beato Vicente María Izquierdo Alcón
San Alberto Hurtado
San Eonio de Arlés
San Fermín de Metz
Santa Juana de Chantal
San León de Licia
San Macario de Bitinia
Beato Antonio Banassat
Beato Francisco Arias Martín
Beato Leonardo de Cava
Beato Martín Martínez Pascual
Beato Nicolás Factor