Eclipse de Luna total en noviembre: así te afectará según tu signo del zodíaco

Aparte de observar donde está situado tu Sol, también es importante fijarte en dónde está la Luna, el Ascendente y las posiciones planetarias o casas que definen tu carta natal. El próximo 8 de noviembre tendrá lugar un eclipse total de la Luna. Al igual que ocurrió con la Luna Llena en Piscis, ahora el eclipse total lunar tendrá un efecto sobre los signos del zodíaco. ¿Quieres saber cómo te afectará a ti?

Efectos generales del eclipse lunar

Sus efectos se sentirán desde un mes antes del mismo hasta dos meses después, cuando llegue el próximo eclipse.

Los sentimientos serán muy movidos y tendrás altibajos emocionales, especialmente si eres una persona muy sensible. Aunque todos los signos notarán que en algún área de su vida se removerán las emociones; y dependiendo de cada persona y de su carta natal, afectará a un tema o a otro de su vida.

Es el momento de terminar lo que comenzaste en la Luna de Tauro Nueva de abril. Por lo general surgirán transformaciones en los hábitos, o en la forma de vida. O tal vez haya un cambio de trabajo o de hogar. Lo mejor es enfrentar los cambios y evitar apegarte a las costumbres. Es importante ser flexible para evitar mayores contratiempos.

En la vida nada todo sigue un ciclo y al igual que la Luna tiene poder sobre las mareas y el estado de ánimo, sobre las cosechas, y también lo tiene sobre los nacimientos y los embarazos.

Al estar conjunta a Urano traerá cambios inesperados y drásticos en las relaciones con los demás. Y también en los recursos personales y valores. También te costará más trabajo y tiempo que otras veces conseguir lo que quieres.

Además, es aconsejable que conectes con tu lado espiritual. Deberías mantener, no obstante, el optimismo y las ilusiones, aunque cambie tu economía. No solo esto, sino que también deberás vigilar la garganta y las cervicales.

EFECTOS DEL ECLIPSE POR SIGNOS

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también es aconsejable leer el signo lunar y el ascendente; y los posibles aspectos en casas dominantes de tu carta de nacimiento.

ARIES: es importante que te centres en tus recursos y finanzas. Los dominios de los valores y de los bienes los sentirás trastrocados, y por eso deberías de ser más flexible y de no aferrarte a ellos. Así será más sencillo encarar tus nuevos retos. Surgirán cambios imprevistos. Y debería de organizar tus recursos económicos de forma brillante y calmada.

TAURO: ha llegado el momento de realizar el gran cambio en tu propia expresión de la personalidad y en la forma de iniciar tus actividades. Estás conformando y transformando tu manera de comportamiento ante lo demás, e inclusive tu aspecto físico.

GÉMINIS: es un tiempo para afirmar la verdad y tus creencias a través de la introspección y la meditación. Es el momento de repasar todas las experiencias qué has atravesado en tu vida, con las que has forjado tu carácter y con las que has aprendido. Es el momento de reconocer tu verdadera misión.

CÁNCER: ha llegado un momento en el que tienes que abrirte a nuevos círculos sociales y conocer diferentes grupos para saber en cuál encajas. No es preciso que sea solamente en uno, ya que tu conexión con las nuevas personas que conozcas estará muy ligado a tu futuro profesional y espiritual. Ahora podrás reconocer tu sombra y dejarla atrás.

LEO: es una época para cerrar una etapa en tu vida principalmente en las metas y en los proyectos con personas cercanas y conocidas. comienzas un nuevo ciclo en tu vida en el cual la valentía y la generosidad serán las principales claves que te ayudarán.

VIRGO: necesitas percibir de forma real qué es lo que te hace feliz para mantener tus esperanzas despiertas hacia ello. Tal vez esté relacionado con el extranjero o con la idea de realizar desplazamientos y de vivir en otro lugar. tus conocimientos y experiencia de vida te servirán de mucho.

LIBRA: ahora podrás cerrar una etapa y dejar atrás ciertos asuntos que te mantenían en el limbo de la inseguridad, ya que te hacían sensible a los resultados negativos. Por ello deberías abandonar todos tus miedos y los compromisos adquiridos en otras épocas.

ESCORPIO: es el momento ideal en el que deberás cerrar una etapa en la cual mantenía ciertos vínculos personales y asociativos. Eso ya cumplió su misión para el momento que vivías. Ahora deberás reconstruir tu verdadera personalidad y el camino hacia el que te diriges.

SAGITARIO: tu principal actividad estará guiada hacia la resolución de temas profesionales y de salud. Lo más importante es buscar aquello que te haga feliz y disfrutar de una forma sencilla. Si mantienes tu idealismo y la bondad innata estarás en el camino correcto.

CAPRICORNIO: es el tiempo de cerrar una etapa que está relacionado con tu relación principal y con los hijos, si los tienes. Si no es así, será con el mundo de tus creaciones y de tu arte. Una vez que atravieses este sendero te encontrarás con mayor alegría y plenitud, sabiendo qué es lo importante en tu vida.

ACUARIO: es un tiempo para considerar si necesitas mudarte a otro lugar y poner fin a ciertas situaciones referidas a ello. También significa que deberías reconstruir tus bases de la propia personalidad y entrar en contacto con tu esencia, y con lo que siempre has sido.

PISCIS: te darás cuenta de que tu forma de comunicación cambiará y pondrás fin a una etapa en la que podrás comenzar a viajar a lugares que te encantan. Tendrás la posibilidad de tener sueños profundos y visionarios que marcarán la diferencia, porqué encontrarás tu verdadera realidad y tu misión en la vida.

Estos son los efectos de fase lunar de nacimiento

LUNA NUEVA

Si tu nacimiento ha ocurrido en esta fase representa en tu vida la inquietud y la gran dinámica. Tendrás mucha energía y dinamismo. Generalmente estarás continuamente emprendiendo nuevas acciones. Tu optimismo será de gran ayuda. Sueles ser desde joven autosuficiente. Y te esmeras en tus actividades de forma perseverante. Te gustan las aventuras y mantienes la curiosidad, lo que te hace parecer más joven. Tu forma de ser es la de apegarte a la familia y personas queridas. Tu sensibilidad es evidente.

LUNA CRECIENTE

Si has nacido en esta fase te hace que busques continuamente el equilibrio en todo. Deberías de evitar las tensiones, ante los nuevos desafíos y cambios. Eres una persona luchadora, pero te gusta mantenerte en ambientes conocidos y en la zona de confort. Tu maduración es más lenta. Tus ideas y forma de vida están muy enraizadas y te cuesta cambiarla. Eres una persona persistente, analítica y bastante perfeccionista.

LUNA LLENA:

Si tu nacimiento ha tenido lugar en esta fase te hace vivir la vida con gran plenitud. Tu carácter en ocasiones es incontrolable ya que sueles irte de un extremo al otro. Serás muy hábil para los negocios. Emocionalmente sensible y con bastante intuición. Les gusta compartir su sabiduría y aprendizaje. Evitan la soledad y les gusta estar con personas, siempre acompañados, lo que les hace ser demasiado dependiente de sus parejas. También adoran a las mascotas y animalitos.

LUNA MENGUANTE:

Si has nacido en esta fase lunar te dará unas características de empatía y de mucha emotividad. Son personas muy comunicadoras y con diplomacia innata. También son generosas y solidarias y reflexivas. Les encanta relacionarse con los demás y por ellos son bastante abiertas.

También son imaginativas y absortas en sus sueños y pensamientos. Tienen gran imaginación y en ocasiones son melancólicas. Son muy espirituales y están en la constante búsqueda de respuestas para encontrar el sentido de su vida y de su trascendencia.

Efectos de las fases de la luna en noviembre

La Luna Creciente en Acuario del 1 de noviembre, sus efectos durarán hasta la Luna Llena siguiente. indica que estás comenzando un nuevo ciclo más original y rebelde y con cambios notables en la estructura de tus pensamientos y en la manera de llevar tus asuntos. Ten en cuenta lo siguiente:

- Es recomendable que equilibres las emociones para evitar tener altibajos en los que pases de un extremo al otro.

- Es aconsejable ser una persona más reflexiva y analítica e ir paso a paso en los inicios.

- Si sientas tus bases deberás hacerlo con precisión y tranquilidad.

- Observa tus metas y qué es lo que realmente te gustaría realizar tanto para tu vida como para la de las personas que te acompañan. Es el momento de edificar.

- Deberán mantener las emociones calmadas los signos de Acuario, de Leo, de Tauro y de Escorpio.

La Luna Llena en Tauro del 8 de octubre, sus efectos durarán hasta la Luna Menguante y marcarán una fase muy importante para utilizar tu energía de una manera práctica y artística. Deberás vigilar las posibles afecciones del cuello y de la garganta.

Y tendrá lugar también el Eclipse Lunar. Será el momento en el que sentirás con mayor fuerza la necesidad de un cambio o transformación. Por ello deberías prestar atención a qué área de tu vida está afectando. Es importante que evites la ansiedad o el estrés por pequeñeces, o que eches la culpa a otros.

Es importante que, en estos cambios asumas tu parte de acción/reacción en los problemas, ya que tu libre albedrío te ha permitido ser como eres y los demás no tienen nada que ver con lo que está pasando en tu vida; han sido tus decisiones.

Mucha atención a los signos de Tauro, Leo, Cáncer, Escorpio y Acuario que deberían de aprender a transformar sus emociones de una forma más sencilla y menos dramática.

La Luna Menguante en Virgo del 16 de noviembre sus efectos durarán hasta la Luna Nueva, y será el momento de desprenderte de apegos a objetos o a personas. Tu serenidad y precaución son muy importantes.

Deberás mantener la tranquilidad y el altruismo, especialmente los signos de Virgo, Géminis, Sagitario y de Piscis.

La Luna Nueva en Sagitario del 23 de noviembre, cuyos efectos se sentirán hasta la siguiente Luna Creciente. Es el momento de planificar tus nuevas metas y tus esperanzas idealistas. Afectará principalmente a los signos de Sagitario, de Piscis, de Géminis y de Virgo.

Efectos de los planetas retrógrados en noviembre

MARTE RETRÓGRADO:

Marte va a estar en posición de Retroceso, durante todo el mes. Podrías tener accesos de mucha energía y a la vez de parones en las actividades. Lo efectivo será mantener el equilibrio.

Es aconsejable aprovechar esta gran energía para activar nuestros proyectos y tal vez escribir. Hay que poner la atención en palabras fuera de lugar que afecten a tus relaciones con los demás.

Deberías evitar los cambios de humor y la intolerancia. Deberías de evitar las acciones impulsivas, seguidas de otras que conlleven falta de motivación. Es aconsejable no comenzar nada nuevo y evitar firmar nada. Marte concede valor, pero también te vuelve un poco sarcástico.

NEPTUNO RETRÓGRADO:

Durante todo noviembre estará Neptuno Retrógrado, ya que se registrará su retroceso desde junio hasta el 3 de diciembre en el tercer decanato de Piscis. Ten en cuenta lo siguiente:

- Es un tiempo para mantener la atención evitando confusiones y tiempos de tribulaciones y/o de baja autoestima.

- Es posible aprovechar este tiempo para que surja la creatividad bajo cualquier forma de arte.

- Es importante que cuides de tus hábitos alimenticios y de la salud.

- Es aconsejable prestar atención a los sueños y evitar idealizar a alguna persona en tu vida

URANO RETRÓGRADO:

Urano Retrógrado, desde agosto hasta el 22 de enero en el segundo decanato de Tauro. En este tiempo es importante sentirte con gran inspiración y aprovechar tu ingenio para crear obras y proyectos increíbles. También sucederán cambios y sorpresas en tu vida. Deberías ser flexible y adaptarte. Además, ten en cuenta que todo cambia para tu Evolución y Crecimiento Personal.

JÚPITER RETRÓGRADO:

Júpiter retrógrado, desde julio hasta el 23 de noviembre. En consecuencia, conviene que no te opongas a transformaciones y cambios y que mantengas la armonía y el equilibrio en tu vida.

Es momento de mantener la introspección y el contacto contigo para tu propio crecimiento personal. También es aconsejable que las iniciativas sean calmadas y que evites tensiones innecesarias.

Además, es aconsejable el relax y técnicas como el Yoga y el Taichí. Deberías de ser flexible. Y finalmente, es favorable evitar procesos legales.

