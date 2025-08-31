Horóscopo de septiembre de 2025 Tauro: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: es un momento para cuidar de tu bienestar y acrecentar tu salud física, emocional y espiritual.

PROFESIÓN: propósito de servicio y también de ayudar a los demás. Deseo de crear alianzas poderosas en la profesión y la comunidad. Deberás centrarte en la labor de tu carrera y asumir tu liderazgo. Debes confiar en tus dones. El día te liberarás de dudas o limitaciones.

ECONOMÍA: será un tiempo de mucha abundancia y prosperidad. Contarás con el apoyo del universo y esto te abrirá las bendiciones y oportunidades.

Aprovecha la mentalidad de gratitud y generosidad. Contarás con la oportunidad de liberarte de la escasez controlando tu mentalidad y las creencias limitantes.

Por ello mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no los son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

AMOR: sentirás Una profundidad emocional con la pareja. Esto ayudará a sanar las heridas emocionales que tenéis en vuestro interior. Tendréis el deseo de ayudar y de realizar servicio en las relaciones. Tendrás que centrarte en detalles prácticos de la relación amorosa. Si estáis solteros, podríais encontrar el amor y el romance. Es el momento de confiar en la sabiduría del corazón. Será un momento de apertura y sincronicidad. Confía en tus dones.

SALUD: tendrás equilibrio, y necesitas una gran purificación y alineación espiritual. Prioriza el bienestar físico y emocional. Notarás que tienes una conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Qué es importante descansar para tomar energía y cuidarte mejor. También deberás aumentar el amor propio.

VIAJES: serán viajes de interés personal y tal vez de curación Kármica. Por eso tendrás que centrarte en los propósitos de los viajes; tal vez te venga bien una peregrinación. O tal vez acudas a una conferencia transformadora. Te interesarás por la cultura en la vida extranjera.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 3, 7, 18, 21 y 29.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte que serán prósperos días: Así que presta atención a ello: los días del mes: 3, 7, 18, 21 y 29.

