Horóscopo de septiembre 2025 Sagitario: predicciones de trabajo, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: podrás reunirte con amistades fieles y naturales para distenderos.

PROFESIÓN: en esta área tendrás emocionantes oportunidades y avances en tu vida profesional.

Tendrás éxito si tienes ideas innovadoras y la voluntad de crecer. Y si colaboras con alguna organización.

ECONOMÍA: estará más favorecido aumentar ingresos e invertir en educación. Practica gratitud por lo que tienes. Concéntrate en la experiencia en vez de en lo material. El Universo cubrirá tus deseos.

Por ello, mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no lo son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

VIAJES: tu destino será hoy nuevas culturas y aprender algo nuevo. Crecer y evolucionar. Tal vez realizar un curso que te interese y conocer a personas con diferentes estilos de vida.

AMOR: es una temporada para que encuentres la vida amorosa entrelazada con actividades grupales y la vida social. Estarás abierto a las oportunidades inesperadas. Apoya individualmente, pero trabajando juntos por el objetivo común. Para el amor verdadero es necesaria la aceptación, comprensión y crecimiento.

SALUD: lo mejor será el bienestar físico, mental y emocional. Es el momento de explorar la curación holística y conectar con tu niño interior para solucionar traumas del pasado. Te ayudará la danza, música y el enfoque holístico de amor propio.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general: 7, 18. 21, 22 y 29.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte, serán prósperos los días: 7, 18, 21, 22 y 29.

