Horóscopo de septiembre 2025 Libra: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

MENSAJE ESPECIAL: tendrás que estar pendiente de las relaciones personales, con la pareja y con los asociados que mantenéis vínculos compartidos.

PROFESIÓN: en esta área reflexionar sobre metas, valores y propósitos a largo plazo. Mentores con ideas afines compartirán su visión. Momento de establecer relaciones de paz interior y crecimiento espiritual. Verdadero éxito de integridad y servicio a los demás.

ECONOMÍA: tendrás crecimiento financiero, lo que te dará una gran solvencia y te abrirá nuevas fuentes de ingreso que no esperabas. Es un tiempo para que reflexiones sobre las relaciones con las personas con las que mantienes vínculos compartidos. El día 7 ten cuidado con los presupuestos y con los gastos inesperados.

AMOR: es una temporada en la que atraes y compartes intereses y valores. Estarás abierto a conexiones inesperadas que ayuden a crecer. Profundo vínculo emocional y actividades que nutran el alma. El día 7 es un punto para el trabajo, la rutina y el bienestar; confía en la intuición y sabiduría interior. Acepta las imperfecciones humanas.

VIAJES: no es mejor mes para viajar, más bien es para viajes interiores o retiros. Tal vez algún taller, yoga, paseos por la naturaleza. La mente debe estar flexible y aprovechar este crecimiento y todo el autodescubrimiento propio.

SALUD: tendrá importancia el descanso, la relajación y la curación emocional a través de la introspección. Necesitas cuidado personal que te ayude a atender lo que quieren decirte tus sueños. El día 7 tendrás gran bienestar.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 7, 14, 21 y 22.

