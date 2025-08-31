Horóscopo de septiembre de 2025 Capricornio: trabajo, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: el bienestar personal, tanto a nivel físico, como mental y emocional será lo principal del día.

PROFESIÓN: en esta área es importante que seas una persona ambiciosa y motivada para mostrar talentos y habilidades. También el cuidado personal y colaborar con los otros.

ECONOMÍA: crecimiento financiero. Oportunidades de explorar fuentes de ingreso nuevas. Negociar mejores contratos e invertir en empresas. También mantener la vista en los impuestos, herencias y deudas.

AMOR: es una temporada en la que el mes es de aventura y romances. Los solteros, atraídos por viajar y aprender, podrán planificar una escapada romántica o clases juntos.

VIAJES: explora los horizontes y culturas. Será un viaje transformador que abra el corazón y expanda la mente. También podrás explorar tu propio ser y nuevas dimensiones de tu potencial.

SALUD: el día será para un crecimiento personal, explorar nuevas filosofías. Explorar la salud física y espiritual para poder realizar yoga o meditación. Se podrán sentir atraídos y que amplíen la comprensión.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días 3, 7, 21 y 22.

Personalidades españolas que son Capricornio: