Horóscopo de hoy, martes 25 de julio: predicciones sobre trabajo, dinero, amor y mejores momentos

Descubre cómo será tu día 25 de julio según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL. Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también son importantes el signo lunar y el Ascendente. Y los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Te encuentras en un día a expensas de tus buenas vibraciones y de la capacidad que tienes de ver lo que puede suceder con gran percepción y a la vez con seguridad.

SENTIMIENTOS: será un momento de gran expectación y de mucha atención en tu forma de expresar los sentimientos.

ACCIÓN: la motivación y confianza en tu manera de ser en este día te ayudarán en todo lo que realices.

FORTUNA: tu percepción será tu clave en este día para saber moverte con precisión y seguridad.

TAURO

Tus acciones serán medidas y bastante afortunadas, siempre que aprendas a transformar algunas de tus reacciones en los momentos precisos en los que vas a ejecutarlas.

SENTIMIENTOS: tu afecto y forma calmada de mostrarte te darán la confianza y efectividad en todo.

ACCIÓN: tus mejores aciertos serán los cambios que introduzcas en pequeñas pautas y actividades de este día

FORTUNA: la mayor suerte será la que te llegue repentinamente y cuando menos te lo esperes. Disfruta de ello.

GÉMINIS

Deberías mantener hoy tu forma de ser, especialmente en los momentos más intrincados; ya que entonces pondrás a prueba tu poder con las percepciones y la sintonía con los demás.

SENTIMIENTOS: si eres una persona amorosa y que muestras tu afecto sincero, verás qué cambio en todo.

ACCIÓN: tus actividades serán positivas ya que sabes elegir el momento y la situación adecuada.

FORTUNA: tu mayor acierto será seguir tu instinto para acertar de lleno en tus decisiones.

CÁNCER

Es un momento especial en el que sentirás un gran equilibrio y unos deseos inmensos de entender las contradicciones de los demás y de tu propio temperamento. Será un día muy alentador.

SENTIMIENTOS: te sentirás con mayor seguridad y con la entereza que siempre te ha precedido.

ACCIÓN: podrás captar cómo son los demás con la gran intuición que posees desde siempre.

FORTUNA: tendrás una gran alegría y plenitud, ya que se van cumpliendo tus sueños, poco a poco.

LEO

Las propuestas deberán superar a través de la cordura, los momentos inexplicables en los que te vienes abajo o pierdes el ánimo ante algún desafío. Muchas veces son importantes estos para crecerte y transformarlos en un poder inmenso.

SENTIMIENTOS: necesitas tener el ánimo alto y/o subirlo con momentos mágicos y tranquilos a tu alrededor.

ACCIÓN: tu gran intensidad dará muestras del valor y la honestidad de tu forma de actuar ante los demás.

FORTUNA: te sentirás con mucha iniciativa y tu temperamento irá creciendo a fuerza de volar alto.

VIRGO

Tu forma de ver la vida y las metas que quieres conseguir las estás preparando de un modo sencillo y que parece más lento de lo normal. Pero así conseguirás ver asuntos que tienes que solucionar para que todo salga estupendamente.

SENTIMIENTOS: es muy importante mantenerte cerca de los demás y sentirte en sintonía con ellos.

ACCIÓN: es un momento para ir labrando tu destino con mayor calma y más precisión que antes.

FORTUNA: la mejor suerte de este día es que comprenderás muchas cosas que antes estabas muy lejos de entender.

LIBRA

El optimismo en estos momentos te elevará el ánimo y te ayudará a llevar las pautas más complicadas del día de una forma sencilla y disfrutando además del poder de transformación que tienes.

SENTIMIENTOS: tu optimismo es la mejor clave del día y si además le aportas tu inspiración, mucho mejor.

ACCIÓN: deberías de mantener la calma y las acciones marcadas y deliberadas con paciencia y gracias.

FORTUNA: es un día para distenderse y aprovechar momentos de descanso y otros de actividad alegre.

ESCORPIO

Es un momento para enfrentarte a tu propio poder y en la forma de destacar de los demás, y especialmente de la forma en la que quieres que te vean. Lo más importante es que mantengas la armonía con las personas cercanas para contar con ellos siempre que quieras.

SENTIMIENTOS: deberías de mantener la alegría en tu corazón y la felicidad que repartirás a los demás.

ACCIÓN: será un día complicado, en el que deberás mostrarte como eres, y pedir ayuda si la necesitas.

FORTUNA: el mayor bienestar será conseguir que los tuyos estén cerca y te ofrezcan cariño.

SAGITARIO

La capacidad de saber elaborar tu futuro siempre ha sido sembrar poco a poco las semillas del éxito y de la motivación. Por ello será un día muy válido y optimista en el que podrás conseguir todo lo que has soñado.

SENTIMIENTOS: tu gentileza, sabiduría y formas suaves al interactuar serán lo mejor del día para conectar con los demás.

ACCIÓN: solamente necesitas enfocarte en lo que quieres y la rapidez e ideas surgirán de forma sencilla.

FORTUNA: es el tiempo de conseguir todo aquello que siempre has querido y que no sabía que lo has tenido siempre a mano.

CAPRICORNIO

Tendrás que vivir situaciones en las que lo principal es mantener el equilibrio y la estabilidad. Una vez que consigas sabes lo que quieres todo será mucho más fácil y preciso.

SENTIMIENTOS: es importante que te pongas en el lugar de los demás y verás que fácil será el trato.

ACCIÓN: es importante centrarte en lo que quieres y si prestas atención, llegará solo en una conexión directa contigo.

FORTUNA: la mayor suerte de este día será entrar en un mundo especial de mucha diversidad y nuevo para ti.

ACUARIO

A veces es preciso no volver tanto la vista atrás ya que los errores habrán sido cubiertos y estarás en un momento totalmente distinto. El pasado ya se ha ido así que mantente despierto en el ahora.

SENTIMIENTOS: el afecto y el cariño por las personas queridas, estén o no, siempre estarán ahí.

ACCIÓN: es mejor vivir el presente para que se vaya proyectando el futuro. Así que manos a la obra.

FORTUNA: la mayor sorpresa del día será disfrutar en cada momento de lo que tienes.

PISCIS

Este es un tiempo para ser muy amable y para brillar a tu alrededor. Disfruta de la vida y de sus placeres y olvídate por un tiempo de tanta actividad profesional.

SENTIMIENTOS: tu carácter simpático y cariñoso será el secreto de tus éxitos y de tus amistades.

ACCIÓN: la distracción es necesaria, para cambiar el chip, y mantenerte en otros asuntos también divertidos.

FORTUNA: la mayor satisfacción de hoy será la de disfrutar de todas las personas que te rodean y que te quieren.

Victoria Vélez

