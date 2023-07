Horóscopo numerológico de hoy, viernes 7 de julio: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día de este viernes 7 de julio, según tu numerología, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que muevas los asuntos importantes que estén relacionados con los emprendimientos profesionales. También podrás tener momentos románticos con la pareja, o deseos de una persona que cumpla tus expectativas. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Azul Celeste, Platino, Azul índigo, Amarillo, Verde, Rosa y Violeta.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Azul Celeste, Platino, Azul índigo, Amarillo, Verde, Rosa y Violeta, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: será un momento interesante para llegar a acuerdos beneficiosos para todos los que integréis los planes.

ATENCIÓN: es importante que utilices tu instinto de percepción en los momentos importantes de asuntos familiares, económicos y relacionados con la salud.

Numerología de hoy por signos

ARIES: es un momento muy interesante para manejar tus finanzas y bienes inmobiliarios con tiento.

TAURO: notarás que te sientes con gran ánimo para comenzar nuevos emprendimientos.

GÉMINIS: es un día para seguir tus intuiciones ya que te darán respuestas correctas en tus decisiones.

CÁNCER: es el tiempo de disfrutar de tu creatividad y de la diversión con personas afines.

LEO: será un día en el que podrás mantener la tranquilidad y ordenar tus pensamientos y tu dinámica tan movida.

VIRGO: estás en una jornada en la que tu gran percepción será tu compañera clave para llegar a los demás de la forma indicada y precisa.

LIBRA: es un momento para sentir que tu dinamismo te ayudará a mantener tus actividades en un momento muy vivo.

ESCORPIO: estás en un momento en el que tu forma de representa el cariño y atención a los demás es muy importante.

SAGITARIO: es importante que consigas el buen ambiente en el hogar y lugares que frecuentes.

CAPRICORNIO: podrás resolver asuntos que no has solucionado en bastante tiempo. Y dejarás atrás lo que no sirve.

ACUARIO: es un día apropiado para tomarte las cosas con calma y atención. Y podrás descansar de vez en cuando.

PISCIS: podrás mantener la alegría y las reuniones con amistades de confianza de una manera divertida.

