Horóscopo semanal del 7 al 13 de noviembre: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Esta semana puede ser una gran semana... o no. ¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes día 7, podrás mantener mucha actividad en tus acciones y compromisos. Pondrás toda tu atención en las nuevas metas. Deberías evaluar los pros y los contras en tus intereses de este día. La amabilidad será la clave de tus buenas relaciones. El martes día 8, Deberías de ocuparte de asuntos relacionado con la economía y con tus bases firmes. La solidaridad y la cercanía te ayudarán a conseguir beneficios para todos. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes día 7, es una jornada para atar cabos sueltos en los asuntos sentimentales e intuir qué debes hacer. Deberías guiarte por tu intuición y evitar cambios bruscos con la pareja o personas afines para evitar malentendidos. El martes día 8, serán afortunadas tus metas. Es un momento de seguir tu intuición y de marcar cambios en tu personalidad. Las sorpresas y nuevas aventuras serán bien recibidas. Evita encontronazos sentimentales que no tienen sentido. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes día 7, necesitas mantener la calma y olvidar el sarcasmo para otras ocasiones. Ahora es tiempo de dedicarte de forma precisa a tus actividades. El dinamismo es importante y evita controversias innecesarias. Presta atención a todo. El martes día 8, los asuntos del pasado o atrasados deberán solucionarse en esta época. Tu sexto sentido te ayudará. Y podrás equilibrar las distintas notas en tus sentimientos. Tu idealismo y fortuna te acompañarán si armonizas tus acciones. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 7, es agradable compaginar asuntos profesionales y actividades familiares. Te interesa cambiar las condiciones del entorno, pero lo principal es que modifiques tu interior y tu forma de pensar; esto será un gran descubrimiento. El martes día 8, necesitas cambios en tus proyectos y en la forma de comunicarte con precisión y empatía. Tus emprendimientos dependen de los recursos que tengas. La cordialidad y empatía son las claves de que tu vida sentimental sea benéfica. Seguir leyendo...

Leo: El lunes día 7, estás atravesando momentos complicados en tu profesión y en el hogar. Quieres cambiar las situaciones a través de una idea esperanzadora pero no es suficiente. No ves con claridad lo que pasa a tu alrededor. El martes día 8, para desarrollar tus metas deberías de tener en cuenta lo que deberás dejar por el camino, ya que tus relaciones se resentirán y no es aconsejable. No te lances a ciegas a tu manera de actuar; piensa todo dos veces. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes día 7, deberías evitar negativa izar todo y ocuparte de una forma asertiva de los asuntos relacionados con las finanzas y tus recursos. Es afortunado que confíes en alguna persona para planificar tus iniciativas de una forma positiva. El martes día 8, tus esperanzas deberán estar en consonancia con el esfuerzo que te cueste y con la calidad de expresión que utilices con los demás. La ayuda que prestes solidariamente será importante para lo que recibas más tarde. Seguir leyendo...

Libra: El lunes día 7, el gran descubrimiento que realizarás es que no deberías empeñarte en controlar todo para sentirte bien. Simplemente “Vive y deja vivir”, parece un título de 007, pero es la consigna del libre albedrío. Disfruta de los placeres que te gustan. El martes día 8, te centrarás en asuntos relacionados con la vida en pareja o con la persona con la que compartes la vida. Y también con los bienes de ambos y la forma de reparticiones equilibradas. Evita repetir errores del pasado. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes día 7, el idealismo y bondad te ayudarán mucho las metas que quieres conseguir, pero también tendrás que saber cómo gestionar la energía que necesitas. Tus iniciativas serán afortunadas. El martes día 8, los escollos principales tienen que ver con tus relaciones de pareja y los proyectos profesionales. Es importante equilibrar tu carácter y evitar malhumor o tristezas. Te costará bastante trabajo organizar la vida familiar. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes día 7, el idealismo y bondad te ayudarán mucho las metas que quieres conseguir. pero también tendrás que saber cómo gestionar la energía que necesitas. Tus iniciativas serán afortunadas. El martes día 8, deberías equilibrar de modo igualitario el tiempo que dedicas a los demás y el que utilizas en ti; porque necesitas también cuidar de ti. Te costará en estos momentos abrirte a los demás y necesitas tiempo para ti. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes día 7, tendrás que combinar la astucia con la originalidad en tus acciones para evitar que te cueste más tiempo del necesario. Tu sabiduría te ayudará y la gran personalidad que hoy mostrarás. El martes día 8, deberás esmerarte en tu creatividad y en la capacidad de llegar a los demás, en especial a la pareja. No importa el tiempo que tardes, lo que sirve es el resultado que obtienes en cada momento. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes día 7, tendrás que combinar la astucia con la originalidad en tus acciones para evitar que te cueste más tiempo del necesario. Tu sabiduría te ayudará y la gran personalidad que hoy mostrarás. El martes día 8, lo que en estos momentos es más importante es prestar atención a la familia. Deberías buscar el máximo tiempo para disfrutar con ellos. Tus ocupaciones son grandes, pero puedes organizarte con tiempo. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes día 7, contarás con tu intuición y sensibilidad. Y para ello deberás dejar atrás situaciones confusas y poco claras. Disfruta del arte. Sueñas con encontrar alguien afín con quien compartir momentos idílicos. El martes día 8, la comunicación, los viajes y los nuevos contactos serán lo más importante en este día. Por ello deberás sintonizar con los demás y disfrutar de tu intuición y sensibilidad para crear un marco agradable. Seguir leyendo...

Victoria Vélez.

