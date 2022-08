Segunda retrogradación de Urano: ¿Cómo afecta a los Signos del Zodiaco?

Desde el 24 de agosto de 2022 al 22 de enero 2023 podrás sentir los efectos de la segunda retrogradación de Urano. El séptimo planeta del sistema solar tarda en dar una vuelta al sol unos 84 años, por lo que está en cada signo unos siete años.

La Numerología también marca ciclos en la vida, al igual que la Astrología. Por eso cada siete años cambian tus intereses y tu forma de vida. Otros números son también importantes, pero hay que calcular los de cada persona y cómo será el día, mes o el año en cuestión.

Al mismo tiempo, hay ciclos menores o mayores de los demás planetas, y por eso tu vida se colorea de distintos cambios combinados. En especial, si se estudia en tu carta natal y no a través de generalidades, entonces observarás como todo toma su sitio en tu vida.

Su influencia es mayor en las personas en las que el Sol, la Luna o el Ascendente están en Acuario, ya que es su regente. Y también en algunos signos por la posición que ocupan en el escenario astral. Aunque todos los signos atravesarán por diversas fases.

Este Retorno de Urano trae consigo un momento de analizar los cambios producidos y de los sucesos inesperados que llegarán a tu vida. Ocurrirán cambios en los valores y en la economía. Los sucesos modificarán tu manera de ver el mundo y de comportarte. Por eso es aconsejable que lo analices para ver qué se ha suscitado en tu manera de responder a ellos.

Es importante la Conciencia que pongas en todo lo que está sucediendo para analizarlo con calma y para saber hacia dónde vas y qué está transformándose en tu vida. Tendrás que reflexionar sobre qué es lo que ha ocurrido tras tus elecciones

y deberás asumir todo ello para que te sirva en tu evolución.

Como se dice siempre, “tras la tempestad llega la calma”, te ayudará a preparar la forma en la que vas a responder a estos cambios y te ayudará a analizar con mayor profundidad todo lo que está sucediendo y cómo vas a reaccionar. Es aconsejable que puedas utilizar el análisis y la reflexión ante cada decisión.

Tendrás que utilizar la creatividad del hemisferio derecho, y dejar la mente como una pizarra en blanco para que surjan novedosas ideas. Cada uno de los cambios deberás analizarlo por separado de los demás. Si aceptas que las cosas cambian y que nada permanece siempre igual, será más sencillo que lo aceptes.

Deberás evitar los impulsos repentinos e inesperados. Dales oportunidad a las nuevas perspectivas y posibilidades de tu vida. No deberás aferrarte a lo conocido ni ser inflexible. Recuerda que la rama de junco joven es de tallo suave para que crezca de forma correcta, después se vuelve rígida y no se puede doblar. No pasa nada si cambias y eres diferente, prueba.

Sentirás gran intensidad emocional, pero a la vez deberías abrirte a las ideas novedosas y avanzar, a pesar de la inquietud que sentirás al principio. En el pasado te afectaron ciertos conflictos en tu sistema de valores que ahora debes resolver para progresar internamente.

Intentas aferrarte a la seguridad y a la confianza y si no consigues “motu proprio” hacerlo, ocurrirán circunstancias que te harán ver que esa seguridad no es real. Es

como si quisieras a la vez blanco y negro en el trabajo, en tu vida de pareja y en múltiples decisiones de tu forma de vida.

Seguramente en el último momento te vuelves hacia la seguridad y te cuesta asumir el verdadero cambio que es necesario en tu vida, principalmente en el lado material. Pero entonces te habrás perdido la gran enseñanza y la Evolución en tu vida. Ahora, en esa época la vida te pondrá en la disyuntiva de decidir. Todo depende de ti. Y aquí aprenderás la lección de si quieres cambiar y evolucionar o aferrarte a tu antigua forma de ser y seguir en lo conocido.

El mayor efecto de esta segunda Retrogradación de Urano es la demora en los cambios, se pueden complicar las disyuntivas y obstaculizar las decisiones tomadas. Te sentirás en un tobogán de emociones, un día creerás que es sí y otro que es no.

Es el tiempo de marcar un antes y un después ante las responsabilidades. También deberías conectar con tu guía interior para aprender y madurar, en el silencio obtendrás las respuestas que tanto buscas.

Es un tiempo para evitar las prisas porque serán contraproducentes. Aprenderás lecciones de vida que se te pasaron por alto hace unos meses, y que ahora, en estos momentos, se te presenta una segunda oportunidad para ello.

Los efectos principales en Tauro, Escorpio, Acuario y Leo están referidos a ciertas áreas de la vida que son las siguientes:

Tauro verá muy movilizada el área económica de su vida. Y por ello los

cambios deberán ser cautos y realizados con perspicacia. Esta

retrogradación de Urano te pide que seas una persona pragmática y que

evites ver el mundo con las gafas rosas del idealismo en todo momento. Leo, Escorpio y Acuario verán afectada el área de la vida de pareja y del

romance. Deberían poner mucha atención para evitar altibajos en ello.

debería atender a posibles altibajos emocionales de ánimo. Será un tiempo de transformación y de transmutación de todo lo que lleve adelante. Acuario notará mucha creatividad, sensibilidad e intuición y además debería

prestar atención a la falta de diálogo o a malentendidos verbales.

y destaca. Tendrá mucha responsabilidad y desafíos, pero debe evitar ser

EFECTOS EN CADA SIGNO

Aries : Es aconsejable que te ayude tu sexto sentido para evitar errores

en tus cambios y acciones imprevista. Tu gran vitalidad será de gran ayuda,

pero deberás pensar dos veces antes de actuar.

ganancias de la profesión y gastos extras. Para realizar inversiones deberás

asesorarte por personas que sean especialistas en estos temas.

astucia, para evitar que tus proyectos no sean más que espejismos. Sé una

persona prudente al conducir y al mantener conversaciones.

más sencillo si lo aceptas de forma divertida y positiva. Tu bondad

precederá a todo lo que suceda a tu alrededor en la familia.

cercanas con las que convives. Deberás dejar espacio a todos; cada una es

un mundo y tiene sus preferencias.

producir en tu vida, y que ahora al ser impuestos tendrás que aceptar. Tu

gran pragmatismo sabrá como acomodarte a la nueva situación.

el momento de que cada uno vayáis tomando vuestra posición y que

aprendáis a toleraros mejor por el bien de todos.

finanzas e inversiones con calma y razonamiento lógico. Es una prueba de

altruismo con la familia en cuestión de equilibrio en los repartos.

filosofía y el sentido de la vida de una forma más práctica y además

sintiendo bienestar y ayudando a los demás.

que están por llegar. Tu paciencia los asumirá con responsabilidad y mucha

atención a todo lo que sucede.

innovadoras que te ayudarán a realizar tus proyectos de manera increíble.

Es importante que te tomes momentos de relax para tu sistema nervioso.

cada momento ante los cambios sucederán. Tu sentido de la bondad y de la

experiencia te ayudarán a entender qué está pasando en cada momento.

