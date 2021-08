Horóscopo semanal Géminis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 16 al 22 de agosto

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El lunes 16, es un día ideal para disfrutar de la intensidad de la vida y de tu alegría interior. Podrás hacer énfasis en aspectos relacionados con viajes y con temas de los hijos o pareja. Utiliza tus cualidades únicas que te ayudarán en todo momento.

El martes 17, es un momento para poder ser una persona acogedora con los demás, especialmente los que necesitan de tu apoyo y consejo. Es importante que pongas tu interés y eficacia en escucharlos para no repetir errores del pasado que no serían positivos para tu vida. El miércoles 18, es un buen día para poder aclarar situaciones el pasado que necesitan aclararse para llegar a acuerdos importante con otras personas que forman parte de tu vida. También podrás acercarte a tu ideal de vida y solucionar emociones no resueltas con calma.

El jueves 19, es un día para ser una persona altruista y abnegada que preste atención a las personas que necesitan de tu apoyo y cariño y que están a tu alrededor. Notarás desde tu percepción quiénes son y de qué manera puedes ayudarles. El viernes 20, notarás que tu gran perspicacia y tu manera serena y práctica de actuar, se unirán a tu gran intuición. Y entre todo ello podrás afrontar ciertos temas importantes que necesitas solucionar en tu vida y que guardan relación con el mundo emocional que te rodea.

El sábado 21, tendrás la fortuna de cara y podrás seguir tu instinto perceptivo para poder situarte en la profundidad de pensamiento y en la manera de utilizar tus dones de la mejor manera posible. También podrás serenar tu espíritu e innovar a placer.

Y el domingo día 22, será un día en el que podrás sentir que puedes planificar tus ideales y tu estilo de vida de una manera diferente y muy especial. Lo que significa que te pondrás en el lugar de los demás y les ayudarás a disfrutar de la vida y a sentirse más alegres.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Géminis. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.

Sigue los temas que te interesan