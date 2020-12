Horóscopo semanal del 14 al 20 de diciembre: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 14, lunes, tus proyectos se agilizarán y tomarán un cariz muy importante en materia de los posibles nuevos contactos que puedas tener en tu vida. Tu agilidad mental y vital te darán un aire muy juvenil en todo lo que emprendas. Se renovarán tus pensamientos y tu manera de percibir el mundo. Y tu brillo se verá desde lo lejos, porque tu aura será muy grande. El martes 15, tu fluidez mental e innovadora tendrá deseos de iniciar nuevos temas y acciones que estén relacionados con las novedades y con la libertad de expresión. Podrás empezar una serie de eventos que no dejarán indiferente a nadie. Es un tiempo para disfrutar de tu forma de expresión, ya que comunicarás de un modo distinto y más profundo.

Tauro: El día 14, lunes, es un día en el que alguna persona que conozcas ya te parecerá como si fuera alguien de tu pasado o de otras vidas, porque la reconocerás y sabrás como es sin haber cruzado más que unas palabras con ella. Hoy te gustará disfrutar de lo esencial en todo, ya sean paisajes, actividades o nuevos contactos. Darás mucha importancia a la naturalidad. El martes 15, tienes ante ti un gran abanico de posibilidades y podrás aprovechar principalmente, la serenidad y responsabilidad, ante todo. Y, también tu equilibrio te ayudará a conseguir profundizar en ti, primeramente. Y, después, también en los demás. Sentirás que aumenta tu autoestima, y eso es lo más importante en estos momentos.

Géminis: El 14, lunes, será un día bastante movido en todos los sentidos, ya que tu ingenio y tu creatividad estarán en boga. Y además contarás con la gran experiencia de lo que has aprendido y estudiado a lo largo de la vida. Recordarás partes de tu pasado, y mejorarás todo. Es afortunado equilibrar las ideas y los pensamientos y sobre todo las conversaciones. El martes 15, deberás conseguir la confianza en que tus elecciones son realistas. Y que podrás hacer frente a cualquier desafío con tu gran imaginación y tu capacidad increíble de manejar las ideas y la palabra. Tu gran poder y brillo estará en tu manera de expresarte ante los demás, lo que te ayudará de una forma muy variada y amplia.

Cáncer: El lunes día 14, sentirás que tus ideas son ágiles y novedosas. y tendrás ganas de realizar actividades que te diviertan y que te llenen, en tu vida. Iniciarás nuevas acciones con mucha ilusión y con un gran aire jovial, que te facilitará la llegada de buenas noticias que no esperabas. Así que disfruta de tu día especial y de todo lo que suceda en este día. El martes 15, es un día en el que sentirás muchos deseos de libertad y de expandir tus ideas. Los demás notarán que estás de una manera diferente y que destacas ante todos, con un brillo especial. Atraerás a los demás como si tuvieras una gran luminosidad. Y tú forma agradable de ser te ayudarán también mucho a conseguirlo y a sentir mucha dicha.

Leo: El día 14, lunes, tu dinamismo y tu alegría serán las claves de que tu día sea especial y muy animado. Podrás poner en marcha muchos asuntos gracias a la fuerza de tus acciones y a la vitalidad tanto física como psíquica de la que dispondrás. Así que aprovecha para poder llevar a cabo todo lo que pretendía realizar. Y te sentirás con mucha dicha al acabar el día. El martes 15, estás ante un día bastante equilibrado y en el cual te acompaña la gran vitalidad poderosa de tu signo. Podrás llevar a cabo acciones que estén relacionadas con acuerdos y con tratos favorables para muchas personas. Cuanto a más beneficies, será más fructífero. Sería aconsejable profundizar en tu interior para conocerte mejor.

Virgo: El 14, lunes, necesitas equilibrar de una manera precisa tus acciones y desafíos en asuntos familiares y también en algunos relacionados con el hogar. Por eso tendrás que prestar atención a todo ello con mucha calma y sosiego; porque de esa manera sentirás que tienes mayor seguridad y confianza en lo que llevas a cabo. Y así todo será mucho más efectivo y dinámico. El martes 15, te sentirás en una nueva época más abierta y sincera. Notarás que los demás se sienten a gusto contigo. Y que puedes ayudar a resolver muchos asuntos tanto tuyos como de otras personas. Y es lo que te da mayor satisfacción. Así que aprovecha y disfruta de tu día especial. Tu intuición estará muy marcada en todo lo que hagas.

Libra: El día 14, es un día en el que será importante todo lo que relaciones en tu vida con el pasado, porque el mismo te traerá a personas que te ayudarán a desarrollar lo que más necesitas en tu vida, para sentirte bien y a gusto. Será como un encuentro entre almas, organizado desde hace mucho tiempo. Y ello te servirá para evolucionar. El martes 15, tendrás que equilibrar tu misión benefactora con la gran energía qué tienes para este día, ya que la misma podrás servirte para un sin fin de diversas acciones. Tu manera de cooperar con los demás y de sentirte alegre serán dos claves muy importantes en este día. Podrás solucionar asuntos del pasado con la madre, integrándolos de una forma distinta.

Escorpio: El día 14, lunes, tu gran energía constructiva te ayudará mucho en todo lo que hagas. Pero deberás alejarte de una forma demasiado impetuosa de responder a todo. Porque así, perderás la mitad de tu fuerza, en ocupaciones que no te lleven a nada. Deberás por eso, guardarla únicamente para lo que realmente requiera de tu cuidado y de tu atención. El martes 15, lo más importante será la intensidad de tu generosidad y de la forma agradable qué tienes de comportarte con todas las personas con las que te encuentras. Tu sentido del deber y tu responsabilidad te harán conseguir llegar a puestos muy altos. Y hoy podrás lograr un gran salto en toda tu labor y lo que llevas acabo.

Sagitario: El 14, lunes, podrás conseguir el éxito, gracias a tus proyectos planificados hace tiempo y a la profundidad de estos. Has dedicado muchas horas a preparar todo y a darle vueltas, para mirarlo desde todos los ángulos, y has llegado siempre a la misma conclusión. Así que disfruta de todo lo que tengas entre manos, porque será muy fructífero. El martes 15, será un día muy especial en el que podrás proyectar toda tu ayuda otras personas que lo necesitan. De esta forma, podrás ayudarles a conocerse mejor. Tú también has llegado a un momento, en el que reflexionando e interiorizando conocerás distintos aspectos de la vida que no creías que existieran. Eso es porque has llegado a conocer otros planos de la existencia.

Capricornio: El día 14, lo más importante será que combines la generosidad con tu prudencia y tu responsabilidad. Porque la combinación de todo ello será muy productivo y efectivo a la hora de esperar los resultados de todo. Notarás que estás en el camino correcto, aunque por el mismo cambies algunas actuaciones y pormenores. El martes 15, tendrás una gran profundidad especialmente una enorme dedicación en todas las tareas que tengas a tu cargo. Por eso es un buen día para abordar asuntos importantes y para los cuales requieras más atención y más dinamismo qué otros días. Desarrolla la paciencia y mantén tus principios por encima de todo.

Acuario: El día 14, lunes, sentirás que tienes que cambiar tu guion. Y que no tienes por qué seguir siempre la misma ruta. Si los demás aprueban o no lo que haces tampoco significa nada que te haga sentir que te has equivocado. Al revés, deberás tener la seguridad de qué es lo que haces y cómo lo llevas a cabo. Y es la mejor forma que tienes de realizarlo, porque para eso ya lo has repensado. Te sentirás después muy feliz. El martes 15, será un día especial en tu vida, ya que tendrás que enfrentarte a tus sombras más oscuras; a esos miedos que están profundamente arraigados y qué necesitas sacar a la luz para sanarlos totalmente. Tu valentía y ansias de libertad necesitan que pongas a flote todo esto. Porque más tarde sentirás que la vida es mucho más fluida y agradable.

Piscis: El día 14, lunes, tu gran desafío será acertar en lo que expresas y en el tono que empleas. Ya que sentirás que te sientes con cierto alboroto, a tu alrededor, Y esto hace mella en la manera de planificarte y de realizar todo. Porque te apetecería que fuera un día más tranquilo y mucho más calmado. Pero hoy hay demasiado movimiento. El martes 15, notarás que tu modo de pensar está cambiando y que te apetece no sólo transformarte a ti sino también a los demás. Recuerda que primero tendrás que hacerlo contigo porque así tu visión será más realista, y todo lo que existe a tu alrededor cambiará. Parecerá que te has puesto unas nuevas gafas con las que todo lo que ves será más nítido.