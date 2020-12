Horóscopo de hoy, sábado 5 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 5 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy sentirás que te gusta llamar la atención. Y que tu carácter es muy vital y fogoso. Tu gran persistencia y las habilidades tan especiales que tienes en este día te ayudarán a combinar tu gran energía con el ambiente que irradiará una gran dosis de movimiento en tus asuntos; lo que te ayudarán a conseguir grandes logros que serán muy beneficiosos.

Amor: Tu pasión estará aumentada. Y sentirás reminiscencias de momentos en los que eras más joven y tenías otra manera de disfrutar de instantes idílicos. Y que hoy recuperarás.

Trabajo: Es un día en el que notarás que tu poder aumentará. Pero deberías estar vigilante, para evitar utilizar una manera un poco más brusca de conducirte con los demás.

Cambios: Lo que más se renovará en ti, serán las ganas de llevar a cabo en la profesión todo, de otra manera muy distinta con lo que tienes entre manos. Así que organízate y lleva los asuntos adelante con calma. Más información...

TAURO

Hoy deberás aprovechar la racha de buena fortuna que está acercándose a tu vida. Y para ello deberás de combinar tus mejores aptitudes y actitudes. Porque es necesario que le des a toda una vuelta de tuerca; y que aproveches cualquier ocasión para disfrutar de la vida y para sentirte feliz. Comienza una nueva etapa en tu vida.

Amor: Todo depende especialmente de la fuerza de voluntad y de la felicidad que le sepas impartir a tus acciones, y al cariño que ofrezcas. Así que aprovecha todo lo que puedes dar, y disfruta.

Trabajo: Notarás que la fortuna, la seriedad y la responsabilidad te acompañan en todo lo que hagas. Y por eso será un día bienaventurado, porque de ti depende el curso que sigan tus acciones.

Cambios: Lo más importante será la renovación de tu originalidad y el uso de tu ingenio y de tus habilidades únicas. Así que pon en marcha todo ello. Y ánima ese ambiente de tu vida. Más información...

GÉMINIS

Hoy, tendrás que apoyarte en tu gran vitalidad intelectual. Y también en tu fuerza de voluntad y en la manera de saber expresarte ya sea a través de la palabra, hablada y/o escrita; o tal vez a través del lenguaje no verbal. Son tus mejores habilidades, así que utilízalas hoy de la manera más precisa y que pueda ayudarte en tus acciones.

Amor: Hoy tu gran sensibilidad y tu parte amorosa mostrará su lado más amable. Pon atención, no obstante, a posibles malentendidos porque crees que esperan más de ti, y esto te ofusca.

Trabajo: Tendrás que coordinar todo de una manera muy tranquila y con mucha sensibilidad, para que puedas utilizar tus mejores aptitudes, y para todo resulte satisfactorio, para ti y para los demás.

Cambios: Hoy intentarás salvar el reto de llevarte bien con todas las personas. Lo que significa que deberás tener mayor calma y tranquilidad. Y especialmente pensar bien lo que dices. Más información...

CÁNCER

Hoy tendrás una gran fortaleza y equilibrio intelectual, lo que supondrá para ti una gran inyección de moral y de vitalidad. deberás mantener el ánimo en alto para que todo lo que realices sea fructífero. notarás que te gusta que los demás te necesiten. Pon atención a posibles rencillas por nimiedades. Para evitarlas piensa dos veces antes de hablar.

Amor: Deberás conseguir la sintonía contigo, y en ese momento verás que tus relaciones mejoran, porque serán el reflejo de tu propia emoción y de tu manera de sentir, lo que recibas.

Trabajo: Tu gran carácter hoy estará muy activo y combinará muy bien con las actividades que realices. Para ello es importante que combinéis todas las energías para producir más o menos tiempo.

Cambios: Es importante que mantengas la moderación y la serenidad en todas tus actuaciones. De esta manera todo funcionará de una forma más ágil y perfecta, y te sentirás más a gusto. Más información...

LEO

Hoy, tu gran fuerza ardiente y fogosa estará acompañada por aspectos en los que mostrarás tu poder en todas las actuaciones que realices. Lo que supondrá un gran avance y que el tiempo te cunda el doble. Gracias a ello podrás avanzar muchos asuntos que estaban estancados. así que disfruta de este día tan ágil y fructífero para todo lo que realices.

Amor: Tendrás que suavizar los rasgos más ásperos de tu carácter, y de esa manera y poniendo mucho de tu parte lograrás que hoy el día sea más armónico de lo que esperabas.

Trabajo: Hoy es un día para tener más paciencia, cuando estás esperando la aprobación de los demás. lo más importante es que sientas plenitud por el trabajo realizado; eso te dará una gran satisfacción

Cambios: Necesitas utilizar más tu gran energía vital y que lo muestres abiertamente a los cuatro vientos. Así lograrás un feedback que se renovará constantemente. Más información...

VIRGO

Hoy tendrás que aprender a conocer a los demás de una forma más realista, ya que muchas veces los errores de apreciación te llevan a cometer acciones de las que luego te arrepientes. Pon más atención al lenguaje no verbal de los demás, y así los conocerás de una manera más natural y realista. De esta forma adelantarás mucho en tu vida.

Amor: Hoy necesitas enfrentarte a tus profundidades y lado oscuro para poder relacionarte de una mejor forma. Es el quid de la cuestión. Ya que todo lo demás es superfluo.

Trabajo: Deberás animarte con más fuerza y poner en evidencia tu lado creativo que dará la pauta para todo lo que tengas que realizar. De esta manera será mucho más sencillo todo lo que hagas.

Cambios: Tendrás que ceñirte a ser una persona innovadora y a salirte del estándar común para triunfar de la manera que estás siempre imaginando. Con tu gran sentido artístico lo lograrás. Más información...

LIBRA

Hoy deberás vencer la pereza utilizar al máximo tus percepciones internas y la gran sensibilidad artístico que posees. Tendrás que combinar todas tus habilidades en una gran amalgama de colores que haga salir el arcoíris que tienes en tu interior. de esa manera te sentirás con más plenitud y satisfacción en tu vida y en todo lo que realices.

Amor: Te enfrentas a distintos desafíos, pero el más complicado es la forma de expresarte. Por eso tendrás que medir muy bien tus palabras y pensar muy bien lo que dices antes te pronunciarlo.

Trabajo: En este día tu gran energía estará en concordancia con el ambiente y te ayudará a sacar lo mejor de ti. Por eso estás ante un momento especial en el cual tus habilidades estarán muy a la vista.

Cambios: Lo importante estará ligado a tu forma de relacionarte y de hablar; atención porque el tono es lo que primero se aprecia. Y lo dice todo, hasta sin estar presente. Se nota la voz hasta en el teléfono. Más información...

ESCORPIO

Hoy es un día en el que te gustará seguir tus reglas. pero debes aprender que hay que ser más flexible; cómo un junco, que si lo doblas no se parte. Así también tienes que amoldarte tú a los tiempos que corren y a los demás. Es un esfuerzo que vale la pena realizar. porque te sentirás mejor contigo y con los demás que te rodean.

Amor: Aprovecha que hoy tú carácter será más bondadoso. y eso es clave en tus relaciones en este momento. Tendrás que devolver todo lo que has recibido en su día, que ha sido mucho y de gran calidad.

Trabajo: Contarás con la energía suficiente para terminar todos esos asuntos que se habían quedado pendientes desde hace bastante tiempo; lo que supondrá para ti un gran adelanto.

Cambios: Deberás hacerte cargo de tu situación económica de la mejor manera que puedas organizar tus gastos para que sean mínimas. De esta manera conseguirás que todo esté preparado para el futuro. Más información...

SAGITARIO

Hoy es un día en el que deberás organizarte con mucha atención, para evitar prometer más de lo que puedes realizar. Tienes que ser una persona realista y conseguir llevar a la vida real todo lo que imaginas. Porque soñar está bien, pero debe ser de una manera acordé con la vida. Además, tu vitalidad tendrá que acompañar todos estos gestos.

Amor: Aunque tus emociones están un poco revueltas, tu forma de ser tan amable soluciona muchos de los problemas que pudieran surgir respecto a las relaciones. Tendrás que pensar con calma lo que expresas.

Trabajo: Cuántas con una gran pasión y entusiasmo, que ayudará a tu energía a llevar adelante todos los proyectos que tienes en mente. Así que aprovecha este día tan enriquecedor.

Cambios: Lo principal será que pudieras refugiarte en tu interior y aprender a conocerte realmente. Porque de esa manera sacarás mayor partido y provecho a tu vida y a lo que tengas que comunicar a los demás. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tu gran potencial y tu paciencia te acompañarán de una manera muy positiva en tu vida. Y esto ayudará a las tareas que tengas que llevar adelante. Tu ánimo estará mediatizado por la sensatez y a la vez por el optimismo; lo que te dará una perspectiva muy armónica, y a la vez deberás dominar tu mundo emocional para dar salida a toda esa vitalidad de una forma benéfica.

Amor: Tu desafío es combinar la pasión y la emoción de una forma equilibrada para conseguir llegar al interior de tu pareja y tener una sintonía entre ambos; ya que lo más importante es la comprensión.

Trabajo: Deberás conseguir que tu vitalidad y tu ánimo se unan, para que des de ti lo máximo en todos los asuntos que hoy debas tratar con las personas con las que contactes.

Cambios: Tendrás que organizar todos esos asuntos críticos que llevan esperando tiempo a ser resueltos, pero que “por hache o por be”, no terminas de realizar. Ya ha llegado el momento. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día en el que sentirás que los demás están cuestionándose tus ideas y tus formas de actuar. Y eso no te agrada mucho. Tendrás que demostrar que eres capaz de hacer todo en el tiempo previsto y de la forma adecuada. Y así te quedarás con la tranquilidad de realizar todo de la mejor manera; y los demás quedarán convencidos de tu habilidad.

Amor: Deberás cuidar mucho tu manera sarcástica de mostrarte porque a veces no es bien recibida. Y además puede llevar a una gran incomprensión por parte de los demás y de la pareja, que no sirva a un ambiente cálido.

Trabajo: Hoy deberás evitar los temas controvertidos para no generar una tensión emocional que no ayude a que el ambiente sea distendido y armónico. Porque de esa manera no es agradable.

Cambios: Tendrás que planificar tus metas de una manera distinta a como lo estabas realizando. Solamente se trata de un pequeño giro; y de tener en cuenta otras dinámicas y distintos puntos de vista. Más información...

PISCIS

Hoy te darás cuenta de que necesitas una renovación en tu manera de ser y de mostrarte a los demás. Esto será un gran avance porque te ayudará a sentirte mejor y que los demás te acepten con mayor agrado; lo que para ti significa mucho, porque tu sensibilidad está muy marcada. Y te alimentas de lo que los demás reflejan en ti.

Amor: Es un día para que te apoyes en tu dinamismo personal y especialmente en tu simpatía y en tus palabras dulces y cariñosas. Porque de esa manera notarás que todo es más sencillo y agradable.

Trabajo: Tu capacidad de aguante y de trabajo te ayudarán a dar lo mejor de ti. Y esto te alegrará el día, porque los demás reconocerán todo lo que eres capaz de realizar y de llevar a cabo.

Cambios: Es un día en el cual podrás conectar con otros entornos y otras personas que pasarán a formar parte de tu círculo y de las amistades con las que te gusta disfrutar y reunirte.

Más información...