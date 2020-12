Horóscopo de hoy, viernes 4 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 4 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy deberás tener cuidado porque te encanta que los demás te aprueben. Y si no destacas hoy, te sentirás con cierto desánimo. No dependas del exterior para sentirte bien o mal. Lo importante es que lo que realices, esté de acuerdo con tu baremo de precisión, y que no te juzgues tanto. Tu propia crítica es la más dura que tienes de ti.

Amor: Hoy contarás con energía y con cariño para dar y tomar. Así que no pienses tanto y muéstrate tal y cómo eres. Sin artificios. Tienes tu propio encanto y eso es lo más importante.

Trabajo: Es un día en el que tu mayor desafío eres tú, y la manera en la que, por un lado, quieres libertad, pero por otro necesitas sentir que cuentas con el apoyo de más personas. Así que el dilema tendrás que resolverlo tú.

Cambios: Tendrás que transformar principalmente la importancia que le das a una vida próspera y a su calidad. Lo que significa que tus valores están en juego en este momento. Más información...

TAURO

Hoy destacarás por tu optimismo y por tu alegría y ganas de disfrutar de la vida y de todo lo que tenga que ofrecerte. Tu gran sensibilidad te ayudará a apreciar a personas que sean más tranquilas y que lleven paz a tu mente y amor a tu corazón. Lo que significa que podrás aprovechar este día para relacionarte y para abrirte más al mundo.

Amor: Hoy tendrás un mayor sentido del compromiso y de la responsabilidad. Lo que te ayudará en tus relaciones y en la manera en la que tienes de fomentar el acercamiento de posturas encontradas.

Trabajo: Podrás brillar de una forma muy especial a los ojos de los demás. Lo que te brinda la oportunidad de cambiar tu vida social y también tus ocupaciones. Y eso es muy positivo para ti.

Cambios: Es importante que aprendas a comunicarte de una manera más serena y con mayor empatía, ya que esto redundará en tu propio beneficio y en la manera en la que tienes de enfrentar la vida. Más información...

GÉMINIS

Hoy, podrás dar un paso atrás para tomar impulso y lanzarte a por todas, de una manera tranquila pero segura y decidida. Así es como te sentirás con mayor comodidad y podrás realizar todo lo que habías soñado, de una forma tranquila y poco a poco. Es como si tu sueño se fuera cumpliendo de una manera prodigiosa y mágica.

Amor: Tendrás que seguir lo que te dicte tu corazón y mostrarte tal y como eres, sin artificios ni actitudes forzadas. Ya que de esta forma todo será más natural y mucho más sincero.

Trabajo: La suavidad y la calma pueden lograr más metas, que si lo haces de forma agresiva o demasiado rápida. Así que ya sabes, tranquilidad y pasito a pasito, todo llegará a buen término.

Cambios: Tus tratos con los demás deberán basarse en una concordia y una manera cooperativa de realizar todo. Lo que te dará mayor seguridad y mucha más tranquilidad. Más información...

CÁNCER

Hoy principalmente el último decanato de cáncer notará que tiene que manejar su energía de una forma más calmada. Y si no tienes suficiente vitalidad, deberás esperar a que pase esta época para lanzarse con más ganas en otro momento. Podrás tener enfrentamientos con algunas personas de tu entorno. Así que ten cuidado y presta mucha atención.

Amor: Necesitas mayor responsabilidad y una firmeza en la manera de mostrarte a tu pareja. Porque a veces te diluyes entre la niebla y no se te puede ver bien. Así que gana una mayor autoestima.

Trabajo: Tanto los obstáculos como las dificultades que encuentras por el camino te hacen pensar que todo tiene difícil solución. Y no es así, pero tú lo admites como válido, y te dejas llevar por ese estado.

Cambios: Siempre estás ayudando a los demás. Y más si los ves desprotegidos. Es un sentimiento que te hace prestar atención a todo aquel que necesita apoyo y para que cuente contigo. Más información...

LEO

Hoy, contarás con una gran vitalidad luminosa que dará luz a tu camino. Y que te ayudará a transitarlo de una manera más sencilla. Lo que te dará una mayor seguridad. Y, además, contarás con tu gran tesón y tu compromiso de acabar todo lo que tienes entre manos. Y eso es muy loable y afortunado para ti. Tendrás un día muy fructífero.

Amor: Te encuentras en un momento un poco delicado y tus sentimientos están un poco revueltos. Así que tómate todo con calma e intenta que lo que ofrezcas, aunque no sea tanto, al menos tenga calidez.

Trabajo: Tendrás un desafío que enfrenta tus energías por un lado y tu capacidad para percibir las emociones por el otro. Y como no combinan bien, deberás unirlos, para sacar el mayor partido.

Cambios: Podrás sacar a relucir tu lado más alegre y divertido para animar a los que están a tu alrededor. Y hoy es el día en el que deberás mostrarlo de una manera mucho más eficaz que otros días. Más información...

VIRGO

Hoy podrás aprovechar tu gran fuerza y vitalidad de una manera muy práctica y además implicando que comuniques de una manera clara y precisa. Porque de esta manera podrás utilizar toda tu inteligencia y tu genialidad. Ten en cuenta que una cosa es tener un gran sentido del humor, y otra ser una persona demasiado irónica.

Amor: En este día tendrás que poner mucho de tu parte para evitar disensiones y malentendidos que no llevan más que a callejones sin salida. Así que pon mucha atención.

Trabajo: Tienes en tus manos la máxima energía en tus acciones, lo que te ayudará de una mamera más sencilla a poder conseguir todo lo que has planificado con mucho cuidado.

Cambios: Deberás atender asuntos domésticos que son muy importantes, porque es necesario que haya buen ambiente y que además se organice entre todos con un buen consenso. Más información...

LIBRA

Hoy será un día un poco complicado para la forma de comunicarte y de expresar tus emociones. Por eso debes tranquilizar tu ánimo y también tu manera de reaccionar ante las adversidades. Utiliza tu capacidad de analizar y de ver el verdadero sentido de lo que ocurre más allá de los simples hechos, y comprenderás mejor la vida.

Amor: Tu punto fuerte es el cariño que emana de tu interior, y que puedas mostrarlo de una manera sencilla y natural, porque tendrá mayor efecto. Y los demás lo recibirán con mayor fuerza.

Trabajo: Podrás hacer uso de toda tu energía volcánica y además de una manera rápida para solucionar ciertos problemas del pasado que te preocupaban; y que hoy podrás sacar adelante.

Cambios: Lo principal será que cambies tu manera de expresarte y de ocuparte de los demás. Necesitas preocuparte más de ti. Y ser más natural cuando manifiestes tus opiniones. Muestra más seguridad. Más información...

ESCORPIO

Hoy notarás que todo lo que realices se te hará un poco pesado, porque se ralentizará un poco y eso no te gusta. Ya que siempre buscas eficacia y rapidez. Así que deberás acostumbrarte a tener mayor calma Y a acoplarte a los cambios de una manera tranquila. Acuérdate del refrán "no hay mal, que por bien no venga". Ese será el resumen de tu día.

Amor: Hoy el secreto para unas relaciones buenas será amar sin medida y de una manera sincera y abierta. Sin pero, ni cómo. Así que practica la compasión verdadera.

Trabajo: Hoy notarás que tu vitalidad te ayudará mucho en llevar a la practica todo lo que necesitas para realizar tus acciones de una manera precisa y eficiente. Así que disfruta de este día.

Cambios: Necesitas solucionar asuntos económicos y relacionados con los bancos. Así que pon a prueba tu ingenio y prepara de la mejor forma posible la manera de presentar tus peticiones. Más información...

SAGITARIO

Hoy sentirás que todo parece un poco más complicado, ya que te sentirás un poco fuera de sitio, o tal vez de una manera más nostálgica. Así que deberás hacer uso de tu gran optimismo y conseguir que tu ánimo suba, para poder organizar las múltiples acciones que precisas realizar en esta jornada y que necesitan de tus grandes habilidades.

Amor: Hoy será un día en el cual necesitas una gran paz, y una buena dosis de soledad y/o de individualidad. Así que no estés pendiente de nada, más que de sentirte a gusto.

Trabajo: Contarás con libertad de acción y con ganas de emprender todos los asuntos a tu manera y de una forma más individualista y personal. Está bien porque así los demás no interferirán en tu labor.

Cambios: Es un día especial para realizar todo de una forma muy tuya. Y principalmente será un día para ocuparte de ti y de las actividades que te gustan, para poder disfrutar a tu gusto. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy es un día en el que notarás que tienes muchos frentes en tu contra. Pero esto no debería ser motivo suficiente para parar tus actividades. Al contrario, deberás sacar “fuerzas de flaqueza” y tomar mayor impulso para todo lo que tienes que realizar. Y además animarte para sentirte mucho más vital y con el ánimo bien alto.

Amor: Es importante que hoy percibas la admiración y el gran cariño que sienten por ti, tanto tu pareja como las personas que te rodean. Así que disfruta de los momentos radiantes que ocurran en tu vida.

Trabajo: Estás en un día en el cual notarás que tendrás gran eficacia en tu forma de llevar a cabo tus asuntos. Así que ponte a ello, ya que adelantarás mucho y te sentirás muy bien, después.

Cambios: Es un día ideal para zanjar asuntos que tienes pendientes desde hacer mucho tiempo. Y ahora ha llegado el momento en el que podrás darles una salida, rápida y definitiva. Más información...

ACUARIO

Notarás cierta inestabilidad que te llevará a que tengas que tomar medidas más contundentes, para sentir mayor seguridad y para destacar como tu quieres. Sentirás muchos deseos de ayudar a personas más necesitadas de atención y de cariño. Y esto conseguirá que te sientas mucho más feliz. Y así alegrarás el día.

Amor: Organizarás tu día de forma que tendrás momentos para ti y tiempo para los demás. Pero no te gusta que te atosiguen. Así que busca tu tiempo para ti, y disfruta de él.

Trabajo: Hoy deberás planificar todo con sumo cuidado y sin salirte de lo establecido, porque los resultados serán todo lo contrario a lo que persigues. Así que organízate.

Cambios: Es importante que aprendas a tener tus proyectos bien analizados y en su punto, porque de otra manera notarás que todo sale de la forma que menos esperabas. Y esto no te gusta. Más información...

PISCIS

Hoy contarás con una gran sensibilidad y con mucho cariño para repartir entre las personas que quieres. Y si no pierdes los estribos, en algunos momentos, serás una persona muy amable y amorosa. Así que aprovecha este estado para conseguir que tus asuntos se encaminen de la forma adecuada. Y que todo sea más positivo y agradable.

Amor: Tendrás mucha vitalidad y mucha energía positiva y movida para este día. Así que tal vez te apetezca bailar y disfrutar de todo lo bello y de tu lado artístico, en este día.

Trabajo: Lo mejor que puedes hacer es utilizar tu lado amigable. Porque sentirás que todo “se te hace un mundo”, o que va cuesta arriba, como dicen otros. Así que organiza todo con calma y paciencia.

Cambios: Necesitas ampliar tu círculo de amistades. Si no puedes hacerlo directamente, tal vez a través de las redes, sería una buena opción. Para formar grupos de actividades chulas. Más información...