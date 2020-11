Horóscopo de hoy, sábado 28 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 28 de noviembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Notarás que tienes un gran dinamismo y una gran fortaleza que inspirará a las personas que tienes a tu alrededor. Contarás con una gran solidez y constancia en tus actuaciones que te ayudará en tus ocupaciones y en tu vida en particular. Podrás atravesar por ciertas reacciones emocionales con algunas personas, que deberás salvar, gracias a tu experiencia.

Amor: Tendrás incrementado el romanticismo; y tu atractivo sexual también, lo que te ayudará en tu relación. Y esto es fundamental para que las mismas sean armónicas.

Trabajo: Es un día para apoyarte en tu gran imaginación, y además tu ambición te llevará a reunir tus grandes capacidades para dar el do de pecho en tus actuaciones ante los demás.





Cambios: Notarás que tu psique está atravesando por cambios importantes que te ayudarán a conquistar tu verdadero perfil, y a completar esa parte oculta que aún no conoces y que te ayudará en tu evolución. Más información...

TAURO

Hoy sentirás que los demás te desafían de una manera muy fuerte. Deberías pensar que los retos son parte de tu evolución y de la manera que tienes de ver en otros lo que no puedes observar en ti. Ellos son tus espejos para que mejores tus actitudes, tanto ante ti como con las demás personas. Tienes un gran día para cambiar.

Amor: Tu idealismo te predispone para encontrar a una pareja que te ayude a cambiar y a ser realmente otra persona diferente, ya que siempre te has encontrado con piedras en tu camino, y no sabes cómo rodearlas.

Trabajo: Notarás que cuando no puedes o no sabes resolver ciertos problemas que te acucian, pierdes los nervios. Estos son los momentos para meditar o para respirar conscientemente y encontrar en tu interior la respuesta.

Cambios: Deberás contar con nuevas amistades que llenen tu vida de alegría y de paz. Para que sientas la verdadera naturaleza del universo y de la vida. Esto te ayudará mucho en tu camino. Más información...

GÉMINIS

Hoy, contarás con una gran capacidad de trabajo y de tesón en tus acciones, lo que te ayudará mucho, e irá acompañado también de una gran alegría. Tu manera tan intuitiva y sensible al captar las energías de los demás te darán las claves para conseguir que tus ocupaciones sean más acertadas y además tengan una bondad inigualable.

Amor: Hoy tendrás que centrarte en tu gran energía y en la voluntad de ser una persona generosa y amable; así que tus relaciones serán más afortunadas, siempre que evites enredarte en controversias.

Trabajo: Tendrás que planificar con esmero las iniciativas que surjan en tu camino. Y evita lanzarte a la primera de cambio, a la aventura. Deberás de analizar y sopesar las distintas alternativas.

Cambios: Hoy destacarás en la manera de conseguir la estabilidad que tanto estás buscando. Y para ello solamente tienes que dejar clara la economía y las finanzas, para evitar dar palos de ciego. Más información...

CÁNCER

Hoy tu grado de sensibilidad será mayor que otras veces lo que significa que tendrás que enfrentarte a ciertas controversias con algunas personas. Tendrás que llegar a acuerdos en tus encuentros y especialmente en tu manera de ser, ya que es necesario que seas una persona comprensiva. Tendrás que evitar los gastos, porque tendrás una temporada un tanto alegre.

Amor: Tu solidez y consolidación con la pareja, será lo más importante que necesita en este día. Y por ello tu acercamiento y cariño será muy positivo y valorado por tu pareja.

Trabajo: Tendrás un día muy animado y vital y te servirá para todo lo que realices. Tu gran persistencia te ayudará a conseguir todo lo que te propongas. Así que organízate bien.

Cambios: Tendrás un día con muchos altibajos emocionales. Y deberás tener ideas sólidas y fuertes para poder ponerlas en marcha de una manera más efectiva y positiva. Más información...

LEO

Hoy, tendrás una personalidad muy brillante y que llamará la atención. Lo que te ayudará a conseguir tus metas de una manera más sencilla. Y esta fuerza, además es muy vital y combina muy bien con tu gran signo de fuego. Por eso es un día muy afortunado para deshacerte de esas capas que ocultan tu personalidad; hoy podrás demostrar tu verdadera faz.

Amor: Tendrás un día muy ameno ya que cuando te gusta hablar, no paras. Y esto será importante porque tus conocimientos atraen a los demás y también a la pareja. Así que analiza todo con tu gran conocimiento.

Trabajo: Hoy es un día para utilizar principalmente tu constancia y tus dotes innovadoras. Ya que plasmarás todo de una manera muy afectiva y que causará una gran sorpresa en los demás.

Cambios: Necesitas utilizar más tu forma individual de realizar todo. Y además si te apoyas en tu constancia y solidez, será muy benéfico el resultado que obtendrás. Y por eso te sentirás muy feliz. Más información...

VIRGO

Hoy tendrás que dar valor a tus habilidades, especialmente a las creativas y a la inspiración que te las pone en bandeja. Será un día para utilizar tu ingenio y tu gran atención profunda a todo lo que ocurre a tu alrededor, porque al tener las antenas alertas te llegará más información; y podrás desarrollar tus capacidades de una manera más fácil.

Amor: El sentido del deber y la gran confianza en tu forma de mostrar tu cariño, te ayudará mucho a que sea un día más tranquilo y amistoso. No caigas en controversias por nimiedades.

Trabajo: Tu sutileza y el tiempo que dedicas a todo serán claves en que tus temas se lleven a cabo de una manera tranquila y realista; lo que te dará mayor confianza.



Cambios: Tus proyectos serán brillantes si consigues elaborar un plan que beneficie a más personas y te haga sentir plenitud. Así que podrás conseguir que todo vaya por buen camino. Más información...

LIBRA

Hoy será un día para aumentar la autoestima, y para sentir que tienes un gran poder de atracción, gracias a tu simpatía y belleza, tanto interna como externa; lo que te ayudará mucho en esta jornada. Si encuentras algún inconveniente, deberás pasarlo por alto y no enredarte. Es mejor seguir con tus asuntos y no despistarte.

Amor: Necesitas evidencias sutiles y también sólidas que muestren que tu pareja aún siente una gran atracción por ti. Y esto podrás lograrlo con tu sensibilidad y simpatía natural.

Trabajo: En este día notarás que tus emociones están a flor de piel. Y por ello es necesario que te abstraigas al realizar tus ocupaciones y que no pienses de forma negativa. Pon música alegre y sube tu ánimo.

Cambios: Necesitas notar que tu vida social aumenta y que los demás te tienen en cuenta, ya que estás atravesando una temporada un poco nostálgica. No te preocupes, tus amistades están siempre cerca. Más información...

ESCORPIO

Hoy es un día en el que es muy importante que disfrutes de todo lo que la vida te ofrece. Piensa que cada momento es único. Y que, si no lo aprovechas, no volverá a pasar. El tiempo corre y si no viajas a su ritmo, se marchará y habrás desaprovechado esos mágicos instantes. Es importante que te detengas, a veces para admirar lo bello de la vida.

Amor: Pon de acuerdo tus pensamientos y tu gratitud para que tus relaciones sean más agradables y encuentres puntos en común que os unan más. Y sube de nivel tu estado de ánimo.

Trabajo: Tienes a tu favor un día muy positivo, y en el cual podrás organizar los temas que más te importan y que necesitan de una atención especial. Así que aprovecha.



Cambios:Deberás cambiar el guion de una manera tranquila y muy distinta a todo lo que has hecho hasta el momento. Y con ello, tu vida será diferente y mucho más amable a partir de ahora. Más información...

SAGITARIO

Hoy es un día en el que tu optimismo y tu capacidad de saber presentarte y vender tu imagen serán sorprendentes. Por ello es un día ideal para que realices todo lo que tienes en mente de una manera más fluida y sencilla de lo que creías. Y eso te alegrará la jornada de una manera muy singular y te darás nuevos bríos en tus proyectos.

Amor: Tendrás una gran energía de fuego que te acompañará en este día y que te ayudará a brillar de una forma muy diferente. Y esto te ayudará a acaparar la atención de la persona que quieres.

Trabajo: Pon en marcha tu constancia y tu capacidad de análisis para sacar el máximo partido de este día. Y así todo será más sencillo que días atrás. Te sorprenderás y se agilizarán tus asuntos.

Cambios: Se notará que poco a poco tus conocimientos aumentan, y que tienes grandes capacidades de aprender. Te gusta mucho asegurarte de que estás al día en todo, ya que te da confianza. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tu gran dedicación y atención investigadora te darán la confianza de que todo lo que estás realizando va por la senda correcta. Y esto te servirá para alcanzar una mayor confianza en tu forma de obrar y en los resultados que obtendrás de todo ello. Así que será un día muy fascinante y distinto a todos los demás.

Amor: Notarás que a veces te cuesta más mantener la armonía que otros días. Así que tendrás que esforzarte y conseguir que todo resulte equilibrado y tranquilo. Así estaréis más a gusto.

Trabajo: Deberás llegar a acuerdos con las personas con las que mantienes tratos o con los compañeros para evitar disensiones y malentendidos por tonterías que no llevan a nada.

Cambios: Tendrás que poner mucho de tu parte y mantener la calma para evitar tener encontronazos con amistades cercanas y/o con la pareja. Es mejor no llegar a esos extremos. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día en el que te sentirás con predisposición para ayudar a las personas que necesitan de tu apoyo y cariño. Y esto hará que te sientas más libre en tus elecciones a la hora de dar privilegio a unas acciones y no a otras. Esto será una labor encomiable. Y te sentirás con gran gozo, cuando al final del día repases tus acciones de hoy.

Amor: Deberás apoyarte en tu sensibilidad y en tu manera de prestar atención a tus seres queridos y en especial a tu pareja. Así que disfruta de tus habilidades y del cariño que recibes.

Trabajo: Hoy tendrás que dejar fluir tus ideas y tus intuiciones para dar lo mejor de ti. Y así evitarás cortocircuitos con otras personas y con otras ideas que no combinan con las tuyas.



Cambios: Notarás que necesitas sentirte una persona más solidaria y que apoya a otras personas que están pasando por malos momentos. Y esto te transformará de una manera muy increíble. Más información...

PISCIS

Hoy notarás que la fortuna te brinda la oportunidad de sentirte una persona pragmática y a la vez intensa en tus acciones. Lo que te ayudará en la mayoría de todas las cosas que hoy tengas que realizar. Tu visión atenta estará alerta a las oportunidades y a cómo se comportan los demás; lo que te servirá de guía en tu comportamiento.

Amor: Es un día en el que te encontrarás muy sensible y esto afectará a todo tipo de relaciones que hoy mantengas. Especialmente a las de pareja y/o amistades íntimas.

Trabajo: Tienes un gran potencial para organizar asuntos relacionados con ganancias extras que proviene de fuentes distintas a tu profesión. Así que fíjate bien en qué quieres invertir y asesórate bien.

Cambios: Es un día en el que notarás que tu energía es muy desbordante y que esta alegría te ayudará en tu estado de ánimo de una manera muy profunda. Y una vez te sientas bien, animarás a los demás. Más información...