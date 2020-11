Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 23 al 29 de noviembre

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El día 23, lunes, notarás que tienes una actitud muy arrojada y también que tu manera de comportarte será constante y perseguirás hasta el final conseguir lo que tienes en mente. Esto te dará mucha confianza en tus habilidades y en ti. Podrás aprovechar para que se produzca una gran regeneración, en tu personalidad y en el entorno en el que vives.

El martes 24, te darás cuenta de que tu gran poder reside en el compromiso que tienes con las personas que realmente te importan, y también en tu gran visión interna y en tu “sexto sentido”, que hoy estará muy desarrollado. De esta manera tendrás muchas herramientas que te ayudarán a escoger las mejores opciones y las decisiones acertadas.

El miércoles 25, contarás con una buena combinación de aspectos que te facilitarán todo lo que tengas que realizar. Y que a la vez te proveerán de su energía y su apoyo en momentos claves. Y también tendrás influencias que sentarán las bases de acciones prometedoras para más adelante, que es lo que tienes en mente siempre, para lograr tranquilidad.

El jueves 26 notarás que tus vínculos emocionales son muy intensos y que tus sentimientos estarán desbordados ante sucesos que no llegas a comprender. Tendrás que abrirte más a ese otro mundo invisible que te rodea. Y será el gran secreto que te abrirá los ojos a la verdadera realidad de tu existencia y de tu vida. Y te ayudará mucho en esta vida.

El viernes 27, podrás apoyarte en tus cualidades y habilidades más importantes para utilizarlas en tus proyecciones sociales. Lo único que tienes que mantener a raya es una energía demasiado fuera de lugar en ciertas circunstancias, y que no podrás dominar. Así que como ya lo sabes, deberás tenerlo en cuenta y prevenirlo con tiempo.

El sábado 28, es un día en el que es muy importante que disfrutes de todo lo que la vida te ofrece. Piensa que cada momento es único. Y que, si no lo aprovechas, no volverá a pasar. El tiempo corre y si no viajas a su ritmo, se marchará y habrás desaprovechado esos mágicos instantes. Es importante que te detengas, a veces para admirar lo bello de la vida.

Y, el domingo día 29, tendrás mayores facilidades para sentirte con ánimo y para conseguir adaptarte a distintos métodos que tendrás que cambiar en tu vida. Lo que significa que siempre que logres resolver todo con rapidez y efectividad, será bienvenido. Así que disfruta y agradece este día que te ayudará a solucionar muchos asuntos.

