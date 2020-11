Horóscopo semanal del 16 al 22 de noviembre: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 16, lunes, será un día especial, Tienes a tu favor las energías de fuego que te rodean. y además sentirás la libertad de poder elegir que teclas tocar, y qué habilidades deberás poner en marcha. Tendrás que aprender a solucionar las equivocaciones posibles que surjan de las tensiones del momento presente. Aprovecha la gran vitalidad que tú tienes. El martes 17, serás persistente en tus esfuerzos lo que te ayudará en todo los nuevo que inicies. tienes una energía acorde con el mundo que te rodea. Podrás sentir impulsos momentáneos, en ciertos momentos en los que no se cumplen tus expectativas. pero pronto volverás a la normalidad. Y tendrás la fortuna de poderte apoyar tanto en tu inteligencia como en tú sexto sentido. Seguir leyendo...

Tauro: El día 16, lunes, un día de grandes emociones y tendrás que acoplarte a todo lo que no quieres ver en tu vida. ha llegado el momento de sentir qué eres una persona dueña de su destino. Y por eso necesitas cultivar la calma. y también pensar dos veces antes de contestar o de actuar. Tendrás que equilibrar con atención la forma de comportarte con los demás y contigo. El martes 17, tendrás nostalgia de recuerdos de tu vida en el pasado. Ya sabes que no puedes viajar hacia atrás. tendrás que adaptarte a las nuevas facetas que están por llegar. La evolución no se detiene y son necesarios los cambios. Por eso debes de ser flexible y una persona abierta a las nuevas posibilidades. Dispondrás de un tiempo para poder conectar contigo. Seguir leyendo...

Géminis: El 16, lunes, será un día de emociones profundas en el que deberás tener muy en cuenta los posibles malentendidos que surjan a lo largo de la jornada. Tendrás que planificar todo con sumo cuidado, y deberías compenetrarte con la energía del entorno que es bastante movida y además un poco corrosiva. Así que presta atención en todo momento. El martes 17, notarás que necesitas un cambio radical, y que lo fundamental será arrancar de raíz antiguos formas de actuar. Se está moviendo una energía muy intensa, qué está marcando un antes y un después a partir de ahora. Tu ingenio se combinará con tu percepción interior y formarán una unión muy intensa que mejorará tu vida a partir de ahora. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 16, sentirás una gran energía que te mueve y te llevo hacia el lugar justo en el que tienes que estar. Sentirás que tienes más vitalidad que otros días; y que además la misma es muy benéfica para tus planes, porque te moviliza y te ayuda a conquistar las metas que siempre has soñado. Aprovecha por tanto esta jornada para realizar tus planes. El martes 17, es un día en el que tú vitalidad y tu gran fuerza interior serán de gran ayuda en todas tus iniciativas. Por otra parte, tu simpatía será la clave en tu trato con las demás personas. No deberías escatimar cariño y preocupación por ellas; ya que es un día muy propenso para sentir afinidad por los demás. Y esta será tu gran baza. Seguir leyendo...

Leo: El día 16, lunes, tú entusiasmo será la nota primordial, y te ayudará tu infatigable forma de ser y de actuar. Te podrás servir de tu gran intuición y de los conocimientos qué has obtenido a lo largo de tu vida. Ese sentimiento conservador te ayudará hoy en todo lo que realices. Notarás que todo fluye y que tus habilidades brillan más que nunca; lo que será de gran ayuda. El martes 17, tendrás una gran facilidad para organizar tus proyectos. todo lo que comiences hoy tendrá tu marca personal y además tendrás muchas herramientas que te ayudarán en tu labor. tú carácter positivo y benévolo atraerá a los demás hacia ti. y esto será muy positivo para todo lo que quieras realizar; ya sea individualmente o en compañía. Seguir leyendo...

Virgo: El 16, lunes, será un día un poco complicado porque sentirás que todo lo que has aprendido a veces resulta inservible; porque la experiencia es la que realmente te enseña hacia dónde dirigir tus pasos. Tus dotes de observación te salvarán en más de una ocasión; por eso deberás de estar muy pendiente de lo que te dice tu interior y de cómo te hacen sentir tus acciones. El martes 17, necesitas utilizar tu persuasión de una manera eficaz. No sirve de nada “Cogerte el canasto de las chufas” a la primera de cambio. Así que tendrás que sobreponerte a situaciones inesperadas. Y deberás reorganizarte en estos casos y tener la empatía suficiente para conseguir llegar al interior de los demás. Esta será la clave. Seguir leyendo...

Libra: El día 16, es un día En el que te tendrás que apoyar en tu mente consciente y subconsciente; equilibrando los dos hemisferios y dando cabida tanto a la lógica como la percepción interna de tu intuición. De esta manera combinarás todas las energías que lleguen a tu vida. para que todo sea más fácil; presta atención solamente a las positivas. El martes 17, es un día en el que tendrás que combinar tu entrega y tu responsabilidad, especialmente sabiendo separar los temas profesionales de los domésticos; ya que si no lo haces tendrás malentendidos y controversias con los mismos. Tu lado afortunado será la manera en la que te relaciones con amistades del pasado, especialmente mujeres. Seguir leyendo...

Escorpio: : El día 16, lunes, notarás que estás en un punto de inflexión en tu vida; Y que a veces parece que todo se complica. tendrás que hacer buen uso de tus habilidades si quieres destacar en el terreno que pisas; ya que tienes muchos frentes abiertos; los cuales son todos importantes. por eso no debes despistarte, y tendrás que elegir el mejor camino para todo. El martes 17, necesitas dulcificar ese carácter, ya que gracias a ello tendrás acceso a otras fuentes muy importantes que te ayudarán en tu trabajo. Y además sentirás mayor seguridad y confianza en todas tus acciones. El acceso a tu inspiración será el premio a los esfuerzos de lo que lleves adelante en tu labor por conseguir, “Que todo marche de perlas”. Seguir leyendo...

Sagitario: El 16, lunes, tienes la convicción de que hoy podrás llevar a buen término todo lo que te propongas, puesto que cuentas con una gran inspiración. Y además con una gran fuerza vital que te acompañará a lo largo de este día. Destacarás principalmente en tu atención máxima y en tus dotes observadores. Todo esto sugiere qué será un día positivo. El martes 17, te darás cuenta de qué ha llegado un momento en el que tus responsabilidades son diferentes y tú madurez está alcanzando un grado que nunca habías pensado poder alcanzar. Por eso ahora podrás aprovechar toda tu sabiduría y toda tu experiencia de vida de una manera mucho más práctica y a la vez dichosa. Será genial. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 16, tendrás que apoyarte en la firmeza de tus ideas y en la confianza de que el camino que estás siguiendo es el acertado. Y sentirás que estás en un momento especial que te sirve para madurar y para conseguir alegrar tu vida para que todo lo que lleves adelante sea propicio y benéfico. Haz uso de tu gran sensibilidad. El martes 17, es un momento para apoyarte en el gran conocimiento que tengas de ti. Tendrás que trabajar principalmente en mantener la alegría en todo lo que hagas, y más si es en los cambios qué beneficiarán tu carácter. Los demás notarán todo esto y, además, qué sabes encontrar soluciones en los momentos más imprevistos. Seguir leyendo...

Acuario: El día 16, lunes, tu entendimiento necesita de una pausa y un gran discernimiento, de la parte lógica y de la intuitiva; para conseguir que todo fluya de una manera más armónica en tu vida. Y por eso tienes que tranquilizar tus emociones y tu manera de activar tus acciones y tus hechos diarios. Necesitas mantener el equilibrio y conseguir una mayor paz interior. El martes 17, te sentirás como un volcán en erupción, así que relájate y disfruta de la vida, pero de una manera más tranquilo. Tendrás una gran vitalidad que te ayudará en todos los planes y acciones que realices hoy. Por eso tendrás que tomarte todo con más calma y definir tus prioridades. Si lo consigues el día será muy positivo. Seguir leyendo...

Piscis: El día 16, lunes, podrás beneficiarte de tu brillo personal de una manera especial y muy afortunada. Porque te emplearás a fondo en todo lo que tengas entre manos. Lo que te ayudará mucho en tus asuntos y en tu misión en la vida. Lleva todo con calma y con mucho amor. Te sentirás en armonía con tu entorno; y esto será muy benéfico para todos. El martes 17, tienes la fortuna de tu parte, y los aspectos son favorables para todo lo que lleves a cabo. Tú amabilidad será el timón que dirija tus acciones, y de esta manera todo fluirá como un río y será mucho más sencillo que si vas a contracorriente. Aprovecha pues, este día tan benéfico que pone en tus manos la dicha de realizar progresos. Seguir leyendo...