Horóscopo semanal Acuario: amor, dinero y trabajo del 16 al 22 de noviembre

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El día 16, lunes, tu entendimiento necesita de una pausa y un gran discernimiento, de la parte lógica y de la intuitiva; para conseguir que todo fluya de una manera más armónica en tu vida. Y por eso tienes que tranquilizar tus emociones y tu manera de activar tus acciones y tus hechos diarios. Necesitas mantener el equilibrio y conseguir una mayor paz interior. El martes 17, te sentirás como un volcán en erupción, así que relájate y disfruta de la vida, pero de una manera más tranquilo. Tendrás una gran vitalidad que te ayudará en todos los planes y acciones que realices hoy. Por eso tendrás que tomarte todo con más calma y definir tus prioridades. Si lo consigues el día será muy positivo.

El miércoles 18, necesitas sentir que tus planes salen como los habías propuesto: Pero para ello no solamente precisas de una gran vitalidad, también debes tener en cuenta que las ideas deben ser consensuadas; porque no solamente eres tú quien planifica todo. Sí aprendes a compartir y a disfrutar de ello, te sentirás una persona muy agraciada y notarás los cambios. El jueves 19, es un día en el que tendrás una gran vitalidad, pero esta misma energía tan fuerte no permitirá que aceptes los puntos de vista de los demás. No te gusta que se inmiscuyan en tus asuntos en esta jornada; así que irás por libre; y tú gran espíritu novedoso y original será capaz de plantear nuevas propuestas en todos los ámbitos. El viernes 20, deberás tener mucha entereza durante este día, ya que tienes muchos frentes abiertos. Y tú gran vitalidad, también podría verse abocada a un trato más intransigente con los demás; así que dosifica tu gran energía, para tener fuerza y contundencia, pero intentando siempre consensuar con los demás todo lo que realicéis juntos.

El sábado 21, es un día en el que notarás que tienes contrapuestas tus energías primordiales y esto te lleva a cometer errores o a pasar del blanco al negro. Y de esta manera perderás un montón de posibilidades; que si las tomas con mayor calma serían muy positivas y te ayudarían en tu manera de llevar a cabo tus ocupaciones y tareas. Y el domingo día 22, es un día en el que notarás que necesitas de un gran esfuerzo para conseguir equilibrar tus grandes tensiones; que son las que te dificultan obtener un grado óptimo en el desarrollo de tus actividades. Cuando surja algún imprevisto te sentirás con un gran desbordamiento, y hasta que no consigas solucionarlo no te quedarás en paz.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Acuario. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.