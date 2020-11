Horóscopo semanal del 9 al 15 de noviembre: predicciones sobre amor y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 9, lunes, hoy estarás principalmente prestando atención a tu profesión y a tus diversas ocupaciones. Tendrás mucha energía y también muchos deseos de vivir y de disfrutar; pero debes ponerte en el lugar de los demás, y utilizar tu simpatía en tus acuerdos y tratos. Tus amistades y allegados saben que cuentan contigo. Por eso será un día apasionado. El martes 10, es un día en el cual sentirás que necesitas coordinar tu experiencia y tus conocimientos para utilizarlos de una manera práctica y sencilla; para que te sirvan de modelo tanto a ti como a los que te rodean. Tendrás mucho entusiasmo y determinación en tus asuntos. Lo que te ayudará enormemente en sus resultados; ánimo y prepara todo. Seguir leyendo...

Tauro: El día 9, lunes, unas grandes emociones que te nublarán en algunas ocasiones la razón. Y por eso deberías de ser una persona magnánima, especialmente contigo.; y claramente con los demás. No aceptarás loa consejos de otros, y estarás con el espíritu un poco rebelde. Lo que significa que tendrás que recapacitar y tomarte todo con otro estado de ánimo más positivo. El martes 10, tendrás que basarte en una forma de allanar el camino hacia tu proyección social, a través de tu encanto y de tu forma de expresarte. También tu genialidad y tu forma práctica de ser te auguran cambios importantes en la mayoría de los asuntos que tienes entre manos. Evita mirarte demasiado el ombligo, porque es la fuente de tus problemas. Seguir leyendo...

Géminis: El 9, lunes, te gustará analizar todo desde una perspectiva muy personal. Y además podrás sacar conclusiones muy válidas, en todo lo que te pueda ayudar; tanto personal, como social y/o profesionalmente. Tú capacidad de cuidar y de enseñar a los demás, estará muy aumentada. Así que dedícate a organizar de una manera práctica todo lo que tienes entre manos. El martes 10, tus proyectos estarán principalmente reforzados si logras comunicarte de forma clara y entienden lo que quieres realizar. Notarás que la simpatía y especialmente la forma de interactuar con los demás y de ayudarles en sus problemas, te abrirá muchas puertas a otras acciones de gran importancia para ti. Así que pon atención en todo lo que hagas. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 9, tendrás que equilibrar tu estado emocional, que a veces se descontrola de una forma muy pasional y con mucha vitalidad; lo que puede causar malestar en los demás que te rodean. Necesitas dominar tus impulsos y aprender a pensar dos veces antes de hablar o de actuar. De esta forma será más fácil tu entendimiento con otras personas. El martes 10, es un día importante para ocuparte de asuntos relacionados con la economía y que han quedado pendientes desde hace tiempo. Ahora con tu gran intuición podrás darles salida de una manera muy práctica y cómoda para ti. También deberás prestar atención a tu profesión y a la manera en la que lo realizas, porque de ello depende todo. Seguir leyendo...

Leo: El día 9, lunes, sales a por todas. Querrás mostrarte tal y como eres. Y no pondrás cortapisas; al revés darás alas a tus creaciones y a tu forma de ser, la base del mundo. Sabes lo que influyes en la estabilidad de las columnas importantes de tu sociedad. Y por eso la alientas y les das mayor muestra ante los demás. Es hora de enseñar todo tu repertorio. El martes 10, tu mente atenta e indagadora estará pendiente de asuntos relacionados con la estabilidad y los bienes inmuebles. Así mismo la familia ocupará un lugar privilegiado en tu agenda de hoy. Así que deberás organizar tus acciones con sumo cuidado para que todo resulte óptimo y benéfico. Sabrás ingeniártelas para realizar todo con celeridad y teniendo una gran calidez. Seguir leyendo...

Virgo: El 9, lunes, tendrás la capacidad de aprender más rápidamente que otros días; así que aprovecha y saca el máximo partido. Hoy tendrás la tendencia a dominar a los demás. Pero deberás también mostrar tus capacidades de ser una persona paciente y amable a la que le gusta enseñar su filosofía de vida y sus pensamientos de una manera clara y precisa. El martes 10, necesitas mantener tu estabilidad y la economía a raya. Y principalmente podrás lograrlo proyectando tus desafíos con ingenio y con lógica y razonamiento. Estás en un momento en el que prestarás mucha atención a tus metas y a lo que quieres conseguir en la vida. Por eso estarás planteándote todo con sumo cuidado. Seguir leyendo...

Libra: El día 9, es un día muy especial para poner en práctica tu manera cooperativa y diplomática, que tienes de ser. Lo que significa que podrás mantener conversaciones de una forma más serena y con mayor atención a los demás. Tendrás que amainar tus fuertes emociones y las tensiones que surjan, ante imprevistos y desafíos. Y de esta manera relajar las emociones. El martes 10, es un día en el que lo más importante será la manera en la que sintonices con los demás. Especialmente mientras realizas tus ocupaciones y tu profesión. Sentirás que deberás evitar situaciones que les provoquen o que les incite a mantener desencuentros desagradables. Lo mejor es que mantengas la simpatía y los consensos entre todos. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 9, lunes, la vida te pide mucho altruismo y dedicación a la familia. Porque en estos momentos necesita de tu apoyo y cariño. Serás la persona elegida para ser la columna sobre la que se apoyen los demás. Tendrás cierta tensión emocional. Pero a la vez tu vitalidad y energía serán muy inmensas y te ayudarán a llevar todos los asuntos con diligencia. El martes 10, necesitas crear una gran estabilidad a tu alrededor y además deberá ser con la máxima generosidad y con una disposición que será muy amable y afectiva; tanto con la familia como con las personas que te rodean. Esto será muy importante para que lo tengas en cuenta hoy. De esta manera todo será más fácil de sobrellevar. Seguir leyendo...

Sagitario: El 9, lunes, notarás que tus diversiones y tu espíritu creativo, dependen mucho de tu simpatía y de la capacidad de ayudar a los demás. Tienes ahora un fuerte compromiso con tus responsabilidades. Y valorarás mucho ser alegre y seguir tus intuiciones. Las personas acuden a ti por tu amabilidad y cariño. Y realmente estás en un momento muy altruista. El martes 10, tu prioridad será conseguir combinar la diversión y el trabajo. Y especialmente cuidar de la salud y de tu bienestar físico y psíquico. Es también muy importante que alegres la vida de aquellas personas menos afortunadas que tú. Tal vez encuentres una manera divertida y única, según tu personalidad de poder ayudarlas y de sentir plenitud, por ello. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 9, notarás que tus responsabilidades en relación con otras personas que lo necesitan estarán muy acentuadas. Además, todo estará llevado por tu parte, con intensidad y con mucha vitalidad para ayudar y para apoyar en lo que precisen. Por eso tu labor estará muy acentuada y estarás muy a la vista de los demás. El martes 10, es un momento especial para ser una persona altruista y que se preocupa por los demás. Tu responsabilidad y tu madurez te exigen, no solamente compromiso, sino dar de ti, tu máxima alegría e intensidad en tu atención a otras personas que necesitan de tus apoyos. Y que precisan también de tu atención y afecto. Seguir leyendo...

Acuario: El día 9, lunes, te darás cuenta de que necesitas bastante del apoyo de otras personas y amistades de confianza y especialmente de tu pareja para llevar adelante todo lo que tienes previsto en tu profesión u ocupaciones varias. Te sentirás como si tuvieras muchos apoyos que te acompañaran a lo largo de la vida y que te ayudan siempre. El martes 10, tu principal misión será contactar y llegar a acuerdos favorables con distintas personas; tanto conocidas como de nuevo cuño. Así que deberás prestar mucha atención a la manera de congraciarte y de llevarte con los demás. Y también es un momento especial para llegar a tratos benéficos con la pareja o amistades de confianza o íntimas. Seguir leyendo...

Piscis: El día 9, lunes, lo principal será poner en claro tu escala de valores. Y a qué temas les das más importancia para dedicarte a ellos de una manera especial. También deberás poner tu sensibilidad al servicio de los demás. Tu gran intuición es muy importante; porque no solamente es tu guía personal. Sino que también te ayudará mucho a ser una antena para ayudar a otros. El martes 10, será importante prestar suma atención a ciertos asuntos patrimoniales y hereditarios. Necesitas hacer acopio de tu conocimiento a través de la experiencia y de lo que has aprendido en la vida; para poder llevar a cabo todo de una manera muy sutil y acertada. Sentirás que darás valor a lo que realmente lo tiene. Y dejarás atrás, lo que ya no te sirve para nada. Seguir leyendo...