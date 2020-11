Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 9 al 15 de noviembre

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El día 9, lunes, sales a por todas. Querrás mostrarte tal y como eres. Y no pondrás cortapisas; al revés darás alas a tus creaciones y a tu forma de ser, la base del mundo. Sabes lo que influyes en la estabilidad de las columnas importantes de tu sociedad. Y por eso la alientas y les das mayor muestra ante los demás. Es hora de enseñar todo tu repertorio. El martes 10, tu mente atenta e indagadora estará pendiente de asuntos relacionados con la estabilidad y los bienes inmuebles. Así mismo la familia ocupará un lugar privilegiado en tu agenda de hoy. Así que deberás organizar tus acciones con sumo cuidado para que todo resulte óptimo y benéfico. Sabrás ingeniártelas para realizar todo con celeridad y teniendo una gran calidez.

El miércoles 11, deberías ser más tenaz en tus acciones. Y si utilizas tu gran “Sexto sentido”, en este día, podrás sentirte con mayor seguridad y confianza en todo lo que realices. Tendrás que poner en marcha tu gran intensidad en las acciones de este día. Y además quieres sentirte una persona útil y servicial, que se preocupa por los demás. El jueves 12, tu gran energía necesita desplegarse y tener la admiración que se merece. Pero a veces sufres desencantos cuando notas que los demás no se sorprenden tanto de todo lo que realizas. Lo única persona que tiene que estar feliz y contenta con lo que sabes que has realizado, eres tú. Los demás son “Harina de otro costal”. Así que disfruta de tu gran arte. El viernes 13, vigilarás con atención todo lo que sea progresar en tu espíritu creativo. Tendrás regalos que el tiempo ha guardado para ti, gracias a los momentos que has dedicado a aprender y a formarte. Lo que será de gran ayuda para todo lo que realices. Tu gran entusiasmo y vitalidad serán muy acertados. Y tus iniciativas serán secundadas.

El sábado 14, tendrás un espíritu de igualdad y de justicia, y también de responsabilidad, que te ayudará a acometer muchos asuntos en menos tiempo del marcado por el reloj. Es como si tu vida viviera más minutos. Tus habilidades y el “sexto sentido”, te ayudarán muchísimo a concentrar tu energía en lo importante. Debes conseguir que reine el optimismo. El domingo 15, tu vitalidad y tu dinamismo acrecentarán tu forma de trabajar, y aumentarás tu responsabilidad y tu constancia. Lo que será de gran ayuda en tus previsiones de todo lo que tienes en mente para realizar. Así que tendrás que mantener solamente el ánimo en alto y el optimismo siempre al máximo. Y de esta manera lograrás tus metas.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Leo. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.