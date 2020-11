Horóscopo semanal Aries: amor, dinero y trabajo del 9 al 15 de noviembre

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El 9, lunes, hoy estarás principalmente prestando atención a tu profesión y a tus diversas ocupaciones. Tendrás mucha energía y también muchos deseos de vivir y de disfrutar; pero debes ponerte en el lugar de los demás, y utilizar tu simpatía en tus acuerdos y tratos. Tus amistades y allegados saben que cuentan contigo. Por eso será un día apasionado. El martes 10, es un día en el cual sentirás que necesitas coordinar tu experiencia y tus conocimientos para utilizarlos de una manera práctica y sencilla; para que te sirvan de modelo tanto a ti como a los que te rodean. Tendrás mucho entusiasmo y determinación en tus asuntos. Lo que te ayudará enormemente en sus resultados; ánimo y prepara todo.

El miércoles 11, deberías intentar apoyarte en todo lo que has aprendido en la vida desde tus primeros años hasta ahora. Y además es un momento para reflexionar sobre la manera en la que te gusta sentirte independiente y libre de tener tu propia manera de pensar y de sentir. Tendrás deseos de viajar y de cambiar de aires. Si tienes la ocasión aprovéchala. El jueves 12, tu principal desafío, será la decepción que te pueden causar algunas personas tras tu esfuerzo por conseguir dar de ti lo máximo; y comprobar que no te lo agradecen. La fortuna en cambio te acompaña en la cantidad de personas que sentirás que están a tu lado y que reconocen tu ayuda y que te tienen mucho aprecio. El viernes 13, necesitarás poner de acuerdo tus ideas y las de los demás. Porque deberás cambiar tu forma de tratar a algunas personas de tu entorno. Ya que estás pasando por un momento un poco más tenso. Si reconoces tus equivocaciones, será más fácil dar un rodeo y ponerte al lado de los demás, de una manera más sencilla, porque los comprenderás mejor.

El sábado 14, tu gran secreto para actuar de una manera fructífera tendrá que basarse en tu experiencia a través de todo lo que has vivido. Y también de las personas que has conocido y que te han transmitido conocimientos. Todo ello será muy importante hoy para poner en marcha tus nuevos proyectos y basarte en hechos que te den estabilidad y confianza. Y el domingo día 15, tu brillo personal destacará en la manera en la que desarrolles tu forma de expresarte en púbico y en cómo utilices tu lenguaje no verbal, ya que es casi más importante que el verbal. Porque es el que convence y completa la idea que quieres mostrar y cómo te ven los demás. Tendrás que contener un poco esa gran vialidad, porque ahora tienes un marte directo.

