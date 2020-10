Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 12 al 18 de octubre

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El día 12, lunes, es un día para que lleves adelante asuntos de una forma novedosa y muy dinámica. Podrás además sacar partido de todo lo que tu mente ingeniosa pueda idear. Así que disfruta y lleva adelante tus planes con calma y paciencia. Notarás que puedes sentirte mejor que días atrás. El martes 13, hoy es un día en el cual tendrás atención a todos los asuntos relacionados con el hogar y con la familia. Tu mayor preocupación es que todo fluya correctamente. Tienes mayor facilidad que otros días. Y tus planes de estabilidad serán muy importantes para conseguir todo lo que quieres lograr. Así que ánimo y adelante.

El miércoles 14, hoy es un día en el que deberás mantener a raya tu forma de expresión. Ya que te encanta que te alaben; pero si no tienes la suficiente astucia y amabilidad para tratar a los demás; no podrás conseguir que los otros reconozcan tus habilidades y eso no te gustará. Pon a funcionar tus mejores habilidades de sensibilidad. El jueves 15, es un día en el que te darás cuenta de que tu innovación y tu estilo creativo, estarán a la orden del día. Aprovecha, ya que muchas veces no tendrás tanta inspiración como hoy. En otro sentido, es una jornada especial para tratar con tus hijos o con los niños que conoces de una forma más agraciada y tranquila.

El viernes 16, hoy tienes que parar un poco el ritmo y empezar a mejorar tus bienes materiales, tu economía y tus ganancias. Si sigues tu intuición y muestras una forma tranquila y amable, tienes todas las de ganar. Y eso te ayudará a sentir mayor valía; lo que redundará en todos tus compromisos y en tu forma de vida. El sábado 17, hoy notarás que tienes enfrentamientos inútiles con personas cercanas, a las cuales quieres muchísimo, pero siempre pretendes tener razón. Cada uno tiene su pedacito de razón. Hoy estás para ayudar a todos lo que se te acerquen, así que mantén la calma y la buena disposición. De esa manera todo será más fácil. Y el domingo día 18, sentirás que tendrás un sentido especial que te guiará a lo mejor para ti y para los que te rodean. Alguien del pasado te ayudará a realizar tus iniciativas de una manera práctica y muy divertida. Así que procura hacer todo con buen humor y gran simpatía. Lo que resulte dependerá principalmente de ti.

