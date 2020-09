Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 21 al 27 de septiembre

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El día 21, lunes, es un día para entregarte en cuerpo y alma a tu aprendizaje y a todo lo que pueda aumentar tus conocimientos. Sigue la senda que te has marcado hasta ahora; porque es muy importante que sigas la misión que has venido a cumplir. Notarás que pones mucha energía en ello y que a veces notas que es más difícil, pero ya sabes que si lo crees todo es posible.

El martes 22, hoy notarás que tienes un gran valor y entusiasmo en realizar todo lo que te sugiera la estabilidad tanto personal como familiar. Y para ello nada mejor que poner todo tu tesón y tus ganas para que todo salga de la manera que tú has imaginado. Debes realizar todo con seguridad y calma. El miércoles 23, hoy tus esfuerzos tendrás que dirigirlos a obrar con profundidad y con gran responsabilidad ante las metas que requieran de tu gran originalidad y de tu “Buen hacer”. Ya que esto te dará un fuerte empujón en las actividades y en las acciones de esta jornada. No dejes nada al azar y mantén la atención en todo momento.

El jueves 24, hoy el valor propio te lo dará tu forma responsable y serena de ser y de estar con los demás. Es importante que te sientas con las capacidades que tienes y que fomentan tu trabajo y tu compromiso; lo que redundará en beneficio no solamente propio, sino también para las personas queridas. El viernes 25, hoy notarás que tu esfuerzo y tu deber cumplido son las metas que quieres alcanzar en este día. Y gracias a ello y a tu “Buen hacer” podrás sacar adelante muchas acciones que no solamente serán productivas para ti, sino que también ayudará a muchas personas. No olvides, tomarte momentos de descanso y relax.

El sábado 26, hoy tu desafío más importante será saber llevar a la vez la responsabilidad y el compromiso, con la simpatía y la sensibilidad; especialmente con mujeres y con niños. Te darás cuenta de que tienes mucho que dar a los demás. El domingo 27, podrás aprovechar este día para planificar tus acuerdos y tus asociaciones. Y con qué personas quieres realizarlos. Tendrás muchas ganas de innovar y de cambiar todo de una forma tranquila. Sentirás que la suerte te acompaña.

