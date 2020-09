Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 7 al 13 de septiembre

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 7, tendrás que amarrar tus proyectos con firmeza y seguridad y especialmente con tu habilidad de convencer a los demás viendo el lado positivo y benéfico de todo. Así, de esta forma todos quedaréis convencidos y el ambiente y énfasis que le deis a todo será muy agradable y muy fructífero.

El martes 8, acuérdate de que si sientes inseguridad, lo más efectivo es serenarte y observar todo lo que te ha dado estabilidad en la vida y cómo lo has conseguido. De esta manera, te sentirás con mayor valoración propia. Y además todo lo que realices en pos de la familia será un acierto. El miércoles 9, necesitas poner en práctica la empatía y tu mejor sonrisa a los demás, ya que tu misión será entretener y lograr que el día sea agradable para ti y para los que te rodean. Así que disfrutad todos de este día maravilloso. Siempre con una forma amable y cariñosa de ser.

El jueves 10, estará en juego todo lo que has buscado en la vida y en la seguridad de la que sueles rodearte. Normalmente no te das cuenta de que quieres siempre confianza total en todo lo que emprendes, y eso no es fácil de conseguir. Así que no te angusties y ten tranquilidad. De esta manera todo será más efectivo y más sencillo. El viernes 11, lo más importante de hoy es que utilices tu pragmatismo y tu gran percepción del mundo tal como lo ves actualmente. Estás en un punto muy importante en el cual parece como si te hubieses recreado en visiones internas que te facilitarán las elecciones que tengas que tomar en este día.

El sábado 12, pondrás en práctica tu cantidad de conocimientos. Y los mismos te abrirán muchas puertas. De forma que destacarás y te sentirás muy a gusto. Para que todo sea perfecto utiliza un tono alegre y seductor. Y todo irá "a las mil maravillas". Y, el domingo 13, necesitas poner en orden tu vida de pareja o de convivencia con otras personas. Porque a veces sientes un empuje a soltarlo todo de golpe. Y es mejor que lo digas, pero sin rencor y de forma humorística. Así no haces hiel.

