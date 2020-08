Horóscopo del sábado 15 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy deberás estar muy pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor y además deberás hacer uso de tu poder, de tu estrategia, y de la confianza que tienes en tus actuaciones y en tu valía. Y de esa manera todo será mucho más fácil de realizar. Notarás que todo camia de una manera mágica. Disfruta de la vida y de la alegría de la misma. Ampliar información...

Tauro: Hoy deberás hacer uso de tu ingenio y de tu “Buen hacer”, y especialmente de la sensibilidad que tienes para captar los estados de ánimo de los demás. Ya que de esta manera será más fácil que encuentres la forma adecuada de corresponder, sin anticiparte. Y esto te ayudará mucho en tus relaciones y en la manera de tratar con los demás. Ampliar información...

Géminis: Hoy lo más importante es que te darás cuenta de que es un día muy afortunado porque gracias a tu vitalidad y a la forma en la que te enfrentas a todo tendrás la ayuda de “Los hados” y esto significa que todo será mucho más fácil que otras veces. Así que aprovecha y disfruta de todas tus andanzas y de lo que puedes crear de la nada. Ampliar información...

Cáncer: Hoy notarás que es un día en el cual hoy se conjugan en ti, tanto la experiencia como la gran energía activa; y la maravillosa sensibilidad de saber elegir hacia qué lado apuntas, y en qué dirección vas. Lo que significa que el acierto será fantástico. Te sentirás como si volaras con unas alas brillantes. Esto te hará sentir mucha dicha y felicidad. Ampliar información...

Leo: Hoy, tu gran fortuna te acompañará. Ya que llevas trabajándotela hace tiempo. Y por eso está a tu lado. Tienes a punto tu energía radiante, tu genio creativo y tu lado más amable, en general. Lo que constituye un coctel que te ayudará mucho en todo lo que te propongas. Disfruta. Y realiza todo aquello que tenías en mente. Ampliar información...

Virgo: En esta jornada te darás cuenta de que lograrás brillar gracias a tu ingenio y a todo lo que llevas años trabajando, es decir a lo que se refiere a tus cuestiones tanto prácticas como profesionales. Tu ingenio te ayudará mucho y tu rapidez metal también. Adelante con tus propuestas. Será un día novedoso y muy dinámico. Y será difícil de olvidar. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día en el que te darás cuenta de todo lo que has aprendido a través de los años. Y que esto está ahora ayudándote de una forma increíble. Ya que no solamente es la experiencia sino que además encuentras sentido a muchas cosas que antes no lo tenían. Y ese es el principal regalo que tendrás en este día. Disfruta de él y de sus maravillas. Ampliar información...

Escorpio: Hoy lo más importante es que te darás cuenta de que lo principal para ti en este día es el valor con el que reconozcas lo que quieres, y a quien amas, y lo que son tus seres queridos para ti. Si te reconoces en ellos y te sientes cerca y con gran unión, te sentirás como la persona más feliz de la tierra. Esto que sentirás será inigualable y muy especial. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día para agasajar y dar cariño a la persona con la que convives y/o a tu pareja, ya que te sentirás más cerca de ella y además notarás todo lo que disfrutas compartiendo diversiones y charlando de temas interesantes. Disfruta de todo lo que sea uniros y sentiros en comunión. Esto son ratitos inigualables, que enriquecen tu vida. Ampliar información...

Capricornio: En este día es bastante importante que aprendas a cuidarte y especialmente a descansar. Necesitas tener en cuenta tu alimentación y practicar algo de deporte. Así que cuanto antes mejor. Una vez que lo hagas verás como todo sucede de una manera más tranquila y te sientes con mayor relax y paz. Todo es empezar, ya lo verás. Ampliar información...

Acuario: Hoy estás ante una jornada para utilizar toda tu creatividad, que es inmensa. Tus ideas surgirán como magia, a toda marcha y con gran rapidez; y podrás realizar un sinfín de actividades y de diversiones con las personas cercanas a ti. Por eso deberás esmerarte en conseguir que todo sea agradable y alegre. Disfrutad. Ampliar información...

Piscis: Hoy es un día en el que tal vez dispongas de más tiempo para organizar algo que necesita orden y mucha organización en el hogar. Después te sentirás con más espacio y con ganas de descansar y de disfrutar de todo lo nuevo que has colocado de forma tan chula. Pero para eso no hay nada más sencillo que un plan y poco a poco ir preparando todo con calma. Ampliar información...