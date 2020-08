Horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 10, lunes, hoy necesitas que reconozcan tu gran inteligencia para sentirte a gusto y notar el reconocimiento. Es como si los demás te auparan, gracias a sus elogios y a su cercanía contigo. Debes utilizar la tranquilidad para sentirte mejor. El martes 11, tu finalidad hoy es saber conjugar tus talentos con la forma de llevarlos a cabo, especialmente ante los demás, y por la forma en la que actúas, que estará muy a la vista. Por eso debes intentar no irte a los extremos y tener una postura intermedia y equilibrada con todos. Seguir leyendo...

Tauro: El día 10, lunes, la fortuna estará de tu lado si sabes combinar tu gran afecto con tu lado creativo y agradable. Porque necesitas sentir como notan los demás que les aprecies. Y a la vez esto te servirá para conocerte mejor. Es un día para materializar asuntos. El martes 11, hoy si te pones las pilas podrás resolver muchos asuntos de hace bastante tiempo atrás. Con ellos lograrás quedarte libre física y emocionalmente de tanto peso que llevas encima. Te sentirás bien cuando lo consigas. Seguir leyendo...

Géminis: El 10, lunes, es un día especial para acelerar procesos en los que intervengan las relaciones, la publicidad, los encuentros. Todo estará estimulado; especialmente si integras equilibradamente tus capacidades y tu raciocinio, ya que tendrás tendencia a ciertas excentricidades. El martes 11, hoy tus proyectos estarán acompañados por tu ingenio y tu forma airosa de salir de situaciones embarulladas, porque te guías por tu intuición. Es un día muy interesante para plasmar nuevas ideas. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 10, estás ante un día en el que deberás conseguir el balance armónico entre las emociones que sucederán durante este día, y la forma amorosa de corresponder que hoy tienes por tus astros. Por eso deberás combinarlos y tratar todos los temas con calma y paciencia; en especial la estabilidad económica. El martes 11, hoy lo más interesante es que intentes evitar desbordamientos en tus acciones; ya que estarás muy vital, pero debes pausar tus acciones, especialmente en tus actividades, tanto personales como profesionales. En cuanto a tu vida en sociedad será un medio para conseguir algo que necesitas. Seguir leyendo...

Leo: El día 10, lunes, hoy estará potenciada tu gran capacidad analítica y tu gran vitalidad; lo que te dará un nuevo impulso para tus metas y para todo lo que inicies personalmente; ya sea para tus actividades o también para compartirlas con los demás. El martes 11, aprovecha tu gran actividad mental y tu fantástica imaginación. Que además se ve acompañada por una radiante carga de vitalidad que enriquece todo lo que lleves a cabo. Tus conocimientos y propia experiencia te darán pistas sobre la mejor forma de llevar a cabo todo lo que te propongas. Los viajes ensanchan tu mente. Seguir leyendo...

Virgo: El 10, lunes, en este día deberás dedicarte a separar tus emociones de tus procesos mentales, para no embarullar los dos. Sentirás como si todo diera vueltas en tu cabeza, especialmente, con los asuntos no resueltos. Así que ya sabes lo principal hoy es corregir malentendidos con los demás. El martes 11, hoy lo que más te va a acostar va a ser aprender a valorar que es lo que para ti realmente es importante. No hace falta que plantees desafíos a los demás. El problema es tuyo, y debes superarlo tú, con tu consciencia y con tu propia percepción. Si lo consigues te sentirás con mucha alegría, y te conocerás mejor. Seguir leyendo...

Libra: El día 10, notarás que podrás formar relaciones armoniosas y proyectar tus metas con otras personas afines, con las que tenéis mucha unión. Esto os ayudará a compartir más ratitos juntos entre todos y a disfrutar de la vida en todo su esplendor. El martes 11, hoy lo más importante es que lo que des a los demás lo hagas de corazón, como sueles hacer siempre. Porque ellos están esperando lo mejor de ti. Y porque tu misión hoy es socorrer a otros que precisan de tu ayuda y de tu compañía. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 10, lunes, hoy deberías ingeniar un nuevo plan para organizar todo lo que esté relacionado con la profesión y con tus ocupaciones. Prepara una agenda con todo anotado para no olvidarte de ningún detalle; y así tendrás tiempo para todo y será más fácil para ti conseguir terminar a punto tus asuntos. El martes 11, hoy necesitas una transformación radical para darte cuenta de que lo que tienes que realizar en favor de los demás, es más importante que nunca. Ya que depende mucho de que el ambiente sea favorable y de que puedas cambiarlo a través de la armonía y de la capacidad de congeniar con los demás. Seguir leyendo...

Sagitario: El 10, lunes, es un día especial para poder poner a punto todo lo que quieres realizar después del verano, en cuanto a tus actividades y a tu aprendizaje. Notarás que quieres en tu vida novedades y sorpresas que te hagan vivir de una manera más intensa y más gratificante. El martes 11, hoy es un día para no embarcarte en demasiados asuntos. Más bien busca realizar cosas sencillas. Y todo el tiempo que puedas dedícalo a descansar y a disfrutar; será lo más adecuado para ti. Seguramente podrás tener más ingenio y esto te ayudará a invertir menos tiempo en todo. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 10, hoy tu capacidad de apreciación propia pasa por la percepción que tengas de sobrellevar las emociones que te afecten por tus contactos en el día de hoy. Ya que tendrás una energía muy activa y muy vital, que te lanza a contestar rápidamente, sin pensar. Calma. El martes 11, hoy más que nunca necesitas consensuar tu manera de ser ante tu familia y los seres cercanos. Porque tu energía es muy movida y audaz. Y a los demás puede parecerles demasiado agresiva. Así que intenta ser más ecuánime y especialmente una persona más conciliadora. Seguir leyendo...

Acuario: El día 10, lunes, hoy aprovecha tus ideas ingeniosas y tu capacidad de llevar a cabo sorpresas y actuaciones inéditas. Siempre con la capacidad tan grande del sexto sentido que tienes. Será un día especial para realizar tratos y reuniones con personas para llevar a cabo asuntos de asociaciones conjuntas. El martes 11, hoy te encentras como si estuvieras encima de un volcán. Por un lado necesitas moverte y realizar muchas acciones, reuniones, encuentros; y tu energía es muy arrolladora. Pero por otro lado necesitas tranquilidad para poder ver todo con cierta atención y con mucha consciencia para no errar la respuesta y el camino adecuado. Ponte de acuerdo y vigila todo con cuidado. Seguir leyendo...

Piscis: El día 10, lunes, notarás hoy que estás atravesando un renacimiento físico y psíquico, lo que te dará alas para cambiar asuntos y actitudes en tu vida que ya no son las precisas, para que todo suceda de la manera que tú quieres. Acepta los cambios y disfruta. Lo nuevo está por llegar. El martes 11, hoy notarás que necesitas romper moldes y que tu vitalidad es necesaria para ayudar a otros a lograr la estabilidad necesaria que les ayude en sus vidas. Pero recuerda también que primero tienes que conseguir tu propia base económica, al margen de todo lo demás. Seguir leyendo...