Horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 27, tendrás mucha facilidad para comunicarte y para usar tu forma de ser tan amable y cariñosa, así que sírvete de ello y podrás atraer a muchas más personas contigo. El martes 28, podrás utilizar todo tu arte y encanto en asuntos de trabajo y de la salud. Encontrarás pautas novedosas para ambos. Disfruta. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes día 27, lunes, notarás que será más fácil conseguir tu estabilidad financiera si cuentas con apoyos y especialmente con tu forma cariñosa y atractiva de ser. El martes 28, podrás sentir que tienes mayor vitalidad y una manera armoniosa de celebrar la vida y de disfrutar de todo lo que tienes a tu alcance. Está favorecido el romance y las relaciones. Sequir leyendo...

Géminis: El día 27, lunes, deberás apoyarte en tu ingenio y en tu mente consciente para salir de forma airosa en todo lo que emprendas. Tu forma amable está asegurada. Pero no olvides que hay que ser una persona práctica. El martes 28, el hogar requiere una profundidad y una tranquilidad fuera de lo normal. Pero a la vez necesita de una jovialidad, que vista todo de alegría y de risas. Seguir leyendo...

Cáncer: El día 27, lunes, tienes que asegurarte de que lo que comienzas sea algo con raíces estables. Y evita empezar asuntos en los que te sientas en la cuerda floja. Cuentas con la gran vitalidad que te acompaña. El martes 28, contarás con mucha vitalidad y con un gran ánimo para afrontar asuntos importantes en los que la dialéctica tiene mucha importancia. Seguir leyendo...

Leo: El día 27, utiliza tu templanza y tu forma genial de generar ideas nuevas y especiales. Porque gracias a todo ello, verás cómo es más fácil que se resuelvan tus asuntos de una forma sosegada y más calmada. El martes 28, necesitas serenar tu espíritu, tanto a nivel personal, como a nivel de lucha. Ya que a veces es mejor no forzar nada y dejar que todo siga su camino natural Poniendo la serenidad que hoy llevas en la sangre. Seguir leyendo...

Virgo: El día 27, lunes, es importante que conformes una planificación de tu forma de actuar para cambiar el chip en tu manera de llevar a cabo el trabajo y tus ocupaciones. Así serán más rentables. El martes 28, deberás tener en cuenta que las iniciativas son muy importantes y que tendrás más facilidad que otras veces para plasmarlas. Surgirán oportunidades únicas. Seguir leyendo...



Libra: El día 27, es un día en el que sentirás que tienes una gran tendencia a demostrar tus talentos escondidos. Todo será más fácil y fluirá con una gran facilidad y belleza. El martes 28, podrás cumplir tus sueños, gracias a tu amabilidad y a tu forma condescendiente que tienes con los demás. Así que alégrate porque tiene todo a tu favor. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 27, lunes, tus capacidades están siendo puestas a prueba. Y tal vez por eso, extremas las medidas para demostrar que todo lo que estás realizando está en orden y es productivo. Deberás basarte más en beneficiar a los demás. El martes 28, ten paciencia en tu planes y utiliza tu forma más simpática para tratar con las personas de tu alrededor; y así de esta forma es más fácil que consigas lo que pretendes. Seguir leyendo...

Sagitario: El 27, lunes, deberías fluir en tu trato con los demás, y evitar actuar de forma rígida. Porque si no puedes solucionar los temas de cerca y con calma, no servirán de nada. El martes 28, es un día para usar tu ingenio, y para planificar todo con suma atención y cuidado. Ya que a veces “Corres más que el viento”, y eso no es bueno para tus asuntos de este día. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 27, lunes, deberás enfrentar problemas de importancia que tienen que ver con muchas personas, las cuales necesitan tu atención y tu apoyo. Así que “manos a la obra”, y ponte a ello. El martes 28, necesitas utilizar tus conocimientos del pasado y toda la experiencia con la que cuentas, para evitar equivocarte en temas que no se alimentan de prisas, ni de tristezas; la alegría es su mayor beneficio. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes 27, para progresar debes decidirte, y para ello nada mejor que seguir tus instintos y toda tu visión interna que es muy fuerte. Así que adelante y no te pares. El martes 28, el valor que necesitas, sale de tu interior, y de la confianza de todo lo que supone actuar sin tensiones y con una gran serenidad. Así que adelante y ánimo. Seguir leyendo...

Piscis: El día 27, lunes, necesitas superar tu inestabilidad y sensibilidad emocional para seguir adelante con tus planes. Hace falta tocar el suelo con los pies, aunque la cabeza esté en las nubes viajando. El martes 28, lo principal en este día será que la forma de tratar con los demás sea justa y honesta, y que no intentes ventajas que no mereces. Usa tu generosidad de manera sencilla y natural. Así que aprovecha los ratos libres para evadirte y descansar. Seguir leyendo...