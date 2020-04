Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 27 de abril al 3 de mayo

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El día 27, lunes, tus capacidades están siendo puestas a prueba. Y tal vez por eso, extremas las medidas para demostrar que todo lo que estás realizando está en orden y es productivo. Deberás basarte más en beneficiar a los demás.

El martes 28, ten paciencia en tu planes y utiliza tu forma más simpática para tratar con las personas de tu alrededor. Y así de esta forma es más fácil que consigas lo que pretendes. El miércoles 29, necesitarás más disciplina en tus ocupaciones ya que tenderás a distraerte. Tu mente vagará por miles de ideas y de lugares, que no te ayudan a concentrarte.

El jueves 30, tu mundo emocional está demasiado sensible y debes tener mayor determinación para todo lo que debes realizar profesionalmente. Así que ánimo y no te dejes influir por el ambiente. El viernes 1, notarás que todo lo que quieras realizar de cara a tu vida social estará de momento parado. Pero no implica que lo hables con tus contactos o personas afines.

El sábado 2, es el tiempo de llegar a acuerdos y de socializar de una forma distinta, a como lo hacías antes. Podrás beneficiarte de todo lo que aprendas ya que será muy práctico en tu vida; de ahora en adelante. Y, el domingo día 3, tendrás que intentar organizar todo lo que deberás llevar a cabo mañana en tus ocupaciones. Pero deja tiempo para el relax.

