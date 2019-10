Horóscopo del miércoles 2 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tendrás que conseguir la seguridad, de que puedes realizar las metas soñadas y todo lo que planeas a largo y a corto plazo. Tu eficiencia esta al máximo y esto se nota en tus ideas que fluyen rápidamente en tu mente. Tus relaciones serán afectuosas y sinceras y esto te ayudará a conseguir apoyos en tus propuestas. Estás en un momento práctico. Ampliar información.

Tauro: Tienes que aprender a establecer relaciones de una forma fluida y a aceptar a las personas tal y como son. Es importante encontrar un término medio entre tú y la persona de quien se trate, porque cada vez será de una manera distinta; pero la dinámica siempre será la misma. Así sentirás mayor seguridad Debes cultivar la constancia en todo. Ampliar información.

Géminis: Hoy tendrás mucha vitalidad, pero debes mantener la suavidad en las formas para evitar brusquedades. No te gusta que los demás estén pendientes de ti y de lo que haces, ya que quieres ir a tu aire y sentirte libre, pero en la jornada de hoy sentirás que están mirando con lupa todo lo que haces. La solución es responder con amabilidad y no perturbarte. Ampliar información.

Cáncer: Hoy notarás que todo lo que realices estará marcado por el sello de la suavidad y de la sensibilidad por un lado. Y también por una profunda pasión y entrega en todo lo que hagas. Esto te ayudará en todas las ocupaciones y labores que realices, ya que la energía es muy positiva y benéfica. Podrás dar mucho cariño a las personas cercanas. Ampliar información.

Leo: Hoy será un día indicado para solucionar temas pendientes del hogar. Especialmente en asuntos económicos, con los demás familiares. Es necesario un acuerdo común, y que cada cual ponga de su parte, para evitar los gastos innecesarios. Lo más importante es iniciar todos los planes con confianza y convicción de que van a ser positivos. Ampliar información.

Virgo: Hoy será un día en el que te contarán algo referente a una persona que no sabías. Si es una persona amiga, lo mejor es hablar directamente con ella, para que si tenéis confianza, te lo cuente con su versión. Ya sabes que a veces las personas exageran, y al final la historia cambia mucho, cuando pasa de unos a otros. Y si no la conoces tanto, no le des importancia. Ampliar información.

Libra: Es un día para estar con el ánimo positivo, y para esperar lo mejor de la vida. Así de esta forma, atraerás lo bueno; de otra manera estarás con desasosiego imaginando que suceden cosas que luego no ocurrirán, pero que de momento te hacen sentir mal. Evita tu extrema sensibilidad y nerviosismo en temas delicados. Ampliar información.

Escorpio: Hoy cuentas con una vitalidad arrolladora y además muy positiva, lo que te ayudará a sacar el mejor partido de ti y de todo lo que te ocupes. Tu sensibilidad y tu gran percepción, lograrán que destaque tu sexto sentido, y que el mismo te vaya indicando lo que debes ir realizando en cada momento y en cada situación. Será un día especial y diferente. Ampliar información.

Sagitario: Hoy notarás que tu talento y tu amabilidad te ayudarán a saber cómo comportarte en cada situación. Estás de buen ánimo, y esto se nota en tus ocupaciones; ya que te cuestan menos trabajo que otros días. Podrás dedicarte a soñar con tus nuevas metas o a leer, ya que de esta forma podrás viajar con la imaginación. Ampliar información.

Capricornio: Si quieres brillar hoy, tendrás que dar tu el primer paso para reconciliarte con una persona, con la que hace tiempo no hablas. Es importante que te pongas en su lugar y que utilices todo tu encanto y tu dulzura para que solucionéis de una forma práctica y real vuestras diferencias. Al final del día te sentirás genial. Ampliar información.

Acuario: Sentirás que tienes una gran vitalidad, pero a la vez un poco arrolladora, así que dosifícala y pon atención con las personas que son más sensibles que tu. Será un día en el que tienes que intentar congeniar con las personas con las que tienes trato en tus ocupaciones, ya que deberás evitar roces innecesarios. Para ello usa tu gran imaginación. Ampliar información.

Piscis: Cuentas con un gran potencial creativo, pero necesitas “Ponerte a ello”, ya que de otra forma tus ideas se te escaparán, si no las plasmas, o las escribes, o las dibujas. Es importante que los talentos que tenías, y no pudiste desarrollar, los pongas en práctica, porque cuentas con más tiempo y te harán sentir que produces y que sientes plenitud. Ampliar información.