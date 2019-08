Horóscopo del miércoles 14 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy cuentas con mucha energía creadora y además con mucho brillo, especialmente en todo lo que se refiere a las iniciativas; y en los emprendimientos nuevos que quiera realizar. Es como si alguien te empujara a salir de tu zona de confort y quisieras “Comerte el mundo”. Necesitas volar y descubrir nuevas actividades y nuevos caminos en tu vida. Ampliar información.

Tauro: Hoy debes mediar en tus desafíos para poder relacionar tu vida profesional con los deseos más íntimos de tu espíritu; lo que te lleva a consensuar con lo que más toca tu fibra. Y por eso se te pide que aprendas a buscar un trabajo que sea algo con lo que disfrutas habitualmente, porque de esa forma rendirás más y disfrutará de ello todo el tiempo. Ampliar información.

Géminis: Necesitas encontrar el punto medio entre tu forma de sentir y tu forma de pensar íntimamente, porque estás a medias entre ambos y necesitas equilibrar estos dos mundos tan diferentes para encontrarte a gusto contigo mismo y con los demás. Es como si tu vida tomara un giro inesperado en el que debes decidir qué es lo que quieres realmente. Ampliar información.

Cáncer: Hoy es un día para resolver asuntos de tiempo atrás que necesitan una salida y una respuesta contundente, en la que estés con la seguridad de acertar totalmente. Tal vez te parezca que tus decisiones deberán ser rápidas y contundentes; pero es la única manera de poder lograr lo que deseas. Tu punto de originalidad será de gran ayuda. Ampliar información.

Leo: Hoy podrás apoyarte en tu generosidad y en tu “Buen hacer”, tranquilo y sosegado, especialmente al realizar todo; ya que necesitas mucha calma para unir las diferentes facetas que hoy se moverán en tu vida. Es importante zanjar ese asunto inconcluso de hace tiempo. Y por eso estarás feliz de lograr solucionar ésta rémora del pasado. Ampliar información.

Virgo: Hoy tu energía es vibrante y rápida. Necesitas esta dosis de ayuda desde el universo para poder concentrarte en lo que es verdaderamente importante. Porque es el momento de solucionar un tema que te preocupa, pero debes sabe, que con tu estilo de hoy, podrás realizarlo de una manera rápida y más fácil que de costumbre. Es mejor que te guíes por la intuición. Ampliar información.

Libra: Hoy tu desafío mayor y más difícil es el de saber lidiar con los asuntos familiares, para que no te desborden. Debes hacer uso de tu diplomacia y de tu simpatía en grandes dosis, para lograr equilibrar la balanza y armonizar el ambiente, que estará un poquito cargado y tenso. Y ya que lo sabes prepara la jornada con mimo y buen ambiente. Ampliar información.

Escorpio: Tu gran reto hoy será distinguir entre las personas que merecen la pena y la que no. Lo que significa que a veces te dejas llevar por la profusión de cariño y al final no es todo lo que parecía. Fíate en cambio con total seguridad de tus intuiciones y de tus corazonadas; ya que serán las que marcarán la jornada actual y las que te ayudarán a discernir. Ampliar información.

Sagitario: Estás en un momento práctico y organizando lo mejor posible las finanzas, para evitar gastos innecesarios. Todo esto te hace ser consciente de lo superfluas que son algunas cosas y de la materialidad de algunos aspectos de la vida. Lo que te ayudará a saber distinguir entre lo que necesitas y lo que desas; todo esto te ayudará mucho en la vida. Ampliar información.

Capricornio: Tienes un fuerte empujón para ser hoy, en especial, una persona constructiva y adaptable a los ritmos de la vida; lo que te ayudará a conseguir muchas metas soñadas hace bastante tiempo. Tu gran sentido del deber conseguirá que todo lo que realices sea benéfico no solamente para ti, sino también para muchas otras personas. Ampliar información.

Acuario: Hoy tu gran reto será saber dedicar el tiempo justo y necesario a la profesión y a la familia. Lo que significa que deberás compaginar ambas y saber que la balanza esté armónica y equilibrada. Además tendrás que sopesar mucho el camino o la respuesta a tomar, que sea un promedio entre tu razonamiento y tus sentimientos. Si lo consigues notarás una gran dicha interior. Ampliar información.

Piscis: Hoy te enfrentas a tu gran sensibilidad. Y a la vez te gustaría que reconocieran tu labor profesional. No te preocupes por eso. Si tú sabes que has cumplido y que tu trabajo es magnífico, eso es lo que debe quedar en tu emoción interna. En cuanto a tus relaciones románticas a veces tienes un exceso de sensibilidad; intenta no buscar historias novelescas. Ampliar información.