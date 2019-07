Horóscopo del martes 2 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Tu carácter se muestra expansivo cálido y afectuoso. Tienes mucha energía armoniosa y bastante optimismo lo que te ayuda mucho en tus acciones y en tu forma de llevar adelante tu trato profesional y con las amistades. Debes evitar gastos que no precisas o caprichosos porque tu nivel vital te intenta convencer de que necesitas algo innecesario. Ampliar información.

Tauro: Tu carácter cordial y amable hará las delicias de los que te rodean. Es la hora de demostrar tu gran energía y tu cariño en cuestiones de trato con amistades y personas cercanas. Podrás organizar y proyectar nuevas metas en tu vida que te absorban un tiempo importante y que te diviertan a la vez; lo que siempre es de agradecer. Ampliar información.

Géminis: Ya sabes el refrán si tienes prisa”Vístete despacio”, así lograrás mejores resultados que si intentas “Ir más rápido que el viento”. Todo esto referido a tu trato con los demás y a la profesión. Es bueno pensar dos veces antes de contestar porque hoy tu energía va demasiado rápida y así tus pensamientos no se mezclaran y se liarán. Ampliar información.

Cáncer:Todo lo que experimentes como “Dejà vu”, será muy interesante porque significa que ya lo has experimentado con anterioridad. Tienes la capacidad de saber hacer uso de tu bagaje de experiencias del pasado. Es un día muy positivo en cuanto a tus relaciones, tanto personales como laborales; y si trabajas en contacto con el público, mucho mejor. Ampliar información.

Leo: Tu desafío es el tiempo que debes dedicar al trabajo y el que quieres dedicar a la diversión. Estás en una época en la que tus ideas fluyen y parten de todas las experiencias y del aprendizaje que llevas acumulado en tu vida, de una forma increíble; y por eso no debes dejar pasar la ocasión y tienes que hacer uso de todo ello. Notarás que todo fluye sin esfuerzo. Ampliar información.

Virgo: Tu vida familiar toma mucha importancia. Deberías combinarla con tu trabajo. Y las ganancias extras derivadas de otras fuentes que no son de la profesión, también están en alza. Lo que supone una gran ayuda a los gastos que tienes últimamente. Es importante crear un plan de ahorro y evitar los gastos superfluos, que a veces son demasiados. Ampliar información.

Libra: Hoy demostrarás toda tu abnegación y tu “Buen hacer” en todo lo que realices. Te cundirá mucho y todos lo notarán. Eso es bueno porque lo harás con buen agrado y eso te traerá frutos que no esperabas por parte de los demás. Te sientes bien hoy en tu relación con el mundo y con las personas, lo que te hace sentir muy alegre y eficaz. Ampliar información.

Escorpio: Tus iniciativas están de suerte porque te sentirás mejor que nunca y surgirán de forma increíble. Pero debes tener cuidado en tu forma de relacionarte con los demás, ya que a veces parece que estás tenso o que no te percatas del humor de ellos; Lo que hace difícil el trato cotidiano. Intenta ver el lado bueno de las cosas y de la vida. Ampliar información.

Sagitario: Podrás desarrollar nuevas formas de crear y de moverte en tu profesión y entre los demás. Esto es algo increíble y te ayudará mucho en tu vida. Es como si vivieras una “Vida nueva”. Te encantará disfrutar de momentos de descanso y de ensoñación en el hogar; esas horas que pasas en casa; y esto te ayudará a relajarte y a disfrutar de la vida. Ampliar información.

Capricornio: Estás en un momento en el que idealizas a los demás y eso es bueno para el trato que tienes con ellos. Pero no olvides que no debes mirar “Con gafas de color de rosa”. A veces hay que poner los pies en la tierra y fijarte en lo más conveniente en cada momento de la vida. No obstante es buena época para escritores y artistas con talento, porque tendrán mucha inspiración. Ampliar información.

Acuario: Hoy tu desafío son los proyectos que quieres llevar a cabo. Normalmente te resulta fácil responder a las nuevas situaciones, pero ahora estás un poco perplejo porque todo parece diferente en tu vida. Sabes que no debes arriesgar como otras veces porque está en juego tu futuro profesional y tu economía. Por lo tanto vas “Con pies de plomo”. Ampliar información.

Piscis: Estás en un momento especial y muy bueno de inspiración y de encanto. Podrás realizar muchos sueños que llevabas tiempo labrando. No obstante lo único que depende de ti es que realices lo que te haga realmente feliz y con lo que te sientas plenamente realizado. Por supuesto las ganancias son también importantes, pero ten en cuenta tu bienestar. Ampliar información.