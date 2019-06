Horóscopo del jueves 27 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy te encontrarás con ciertas dificultades en tu trato con los demás y también en las relaciones. Sentirás cierta vulnerabilidad en tus encuentros entre la fantasía y la realidad y por eso debes ceñirte en el presente y en cada acción que realizas, para evitar dispersarte y tratar los asuntos uno por uno, y con la atención necesaria que precisan. Ampliar información.

Tauro: Es el día ideal para formalizar relaciones y asociaciones y también para organizar asuntos financieros, Eso si, necesitas descargarte de todo el peso que llevas en tus hombros por asuntos inconclusos. Si logras quitártelos de encima todo funcionará mucho mejor. No debes dejar pasar las oportunidades que puedan surgir para tu futuro. Ampliar información.

Géminis: Ahora tu mente es ágil y directa y deberías aprovechar esta facultad para poder realizar acciones que otras veces te cuestan más tiempo concluirlas. Además es un día para usar tu generosidad a “manos llenas” ya que así conseguirás sentirte con satisfacción y ayudarás a muchas personas. Las amistades que aparezcan serán pasajeras. Ampliar información.

Cáncer: Hoy te fijarás principalmente en tus relaciones, que quieres por encima de todo que sean armoniosas y perdurables. Por eso buscarás con empeño usar tus habilidades y tu sabiduría atesorada durante años para tratar con los demás. Así te sentirás con más plenitud y con la satisfacción de hacer lo correcto. La fortuna te brinda mucha fuerza energética. Ampliar información.

Leo: Estará en juego tu propia valoración y todo lo que posees en tus bienes y patrimonio. Es un día para dar rienda suelta a tu imaginación y a tus inspiraciones en tu trabajo o profesión, ya que resultará muy constructivo todo lo que emprendas o lo que realices. La energía que se mueve al tu alrededor es dinámica y muy semejante a tu personalidad. Ampliar información.

Virgo: Tu punto sensible hoy son las relaciones. Tal vez salgan a relucir inconvenientes y emociones guardadas desde hace tiempo. Es mejor dejarlas salir, pero eso sí, intenta que no te desborden y que no puedas controlarlas. Podrás organizar tus actos cotidianos con pericia, rapidez y acierto lo que te ayudará a sentirte con satisfacción. Ampliar información.

Libra: Tal vez tu mejor cometido hoy sea cuidar de tu salud y ocuparte de ti. A veces te olvidas por completo que tienes un cuerpo que debe ser regulado y equilibrado y que lo más importante es como sientas las emociones y que por encima de todo te cuides y te quieras. Evita cargarte con responsabilidades que no son tuyas y delega en los demás. Ampliar información.

Escorpio: Hoy tu forma de ser tenderá a los contrastes, por un lado tendrás mucha iniciativa y fuerza en todo lo que realices pero por otro lado también necesitarás que todo repose y que no vaya tan deprisa. Hay que terminar muchos asuntos pendientes y deshacerte de un montón de pensamientos inútiles que minan tu forma de sentirte y de responder. Ampliar información.

Sagitario: Lo más importante hoy para ti es el amor y también cualquier tipo de diversión y de entretenimiento sano. Te sentirás como una persona juguetona, como cuando eras un niño y tu entusiasmo será contagioso. Esto te ayudará a sentirte mejor tú, y a la vez, harás más felices a los que te rodean. Usa tu forma de ser práctica para todo. Ampliar información.

Capricornio: Es un día para tomar decisiones acertadas e importantes, y cambios que necesitas realizar para solucionar temas atrasados y para continuar con tu ciclo de vida de una forma diferente. Tienes una gran fuerza interior que te empuja a esa transformación y además todo lo que consigas servirá para equilibrar tu estado emocional. Ampliar información.

Acuario: Hoy sentirás que deberías organizar de una forma eficaz toda tu economía y asuntos bancarios. Tal vez has dejado pasar demasiado tiempo, y ya es hora de que te ocupes de todo esto porque más tarde te darás cuenta de que se te ha ido de las manos todo lo que se refiere a gastos y al ahorro. Tu comunicación es importante y cambiante este día. Ampliar información.

Piscis: Tu gran imaginación te ayudará a saber qué hacer en cada momento. Y es importante porque debes dejar zanjados muchos asuntos de bastante tiempo atrás, A veces te pierdes en tus ensoñaciones y no concluyes aspectos importantes de tu vida. Así que “manos a la obra”, y esta vez sí, deberás llevar a cabo todo lo que te propongas. Ampliar información.