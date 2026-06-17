Simulacro informativo con la IA ante una crisis como la del hantavirus: así se entrenan los alumnos de EL ESPAÑOL

Ilustración generada con IA de las distintas herramientas usadas en el Laboratorio de IA aplicada del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.

Saber manejar la inteligencia artificial es decisivo en una redacción de calidad para abordar asuntos complejos y urgentes. Los periodistas que dominen estas herramientas marcarán la diferencia. Primera de las tres entregas del responsable del Laboratorio de IA del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, cuya nueva edición reforzará esta formación especializada.

Las claves

Las claves Generado con IA Alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL participan en simulacros de crisis sanitaria, como un brote de hantavirus, para entrenar la cobertura informativa bajo presión. La inteligencia artificial es utilizada para acelerar la verificación de datos, encontrar fuentes fiables y analizar grandes volúmenes de información durante la cobertura periodística. Herramientas como Perplexity, NotebookLM y Pinpoint ayudan a los redactores a evitar errores, detectar contradicciones y optimizar la producción de contenido en situaciones complejas. La IA facilita la adaptación de información a distintos formatos y soportes, pero la decisión final y el criterio profesional siguen siendo responsabilidad del periodista.

La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada estratégica para las redacciones. Lejos de sustituir el criterio periodístico, permite acelerar procesos de documentación, verificación, análisis de datos y producción de contenidos, especialmente en situaciones de alta presión informativa.

Con esa premisa trabajan los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, que durante el curso se enfrentan a simulaciones diseñadas para reproducir escenarios reales de cobertura. El objetivo es aprender a combinar velocidad, rigor y criterio profesional en un entorno informativo cada vez más complejo.

El Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo, una iniciativa pionera impulsada por el director de este máster de periodismo, Miguel Ángel Mellado, tendrá además un papel reforzado en la edición 2026/2027 del programa. Las herramientas de IA ya forman parte de la práctica cotidiana de muchas redacciones y conocer sus posibilidades -y también sus límites- es una competencia cada vez más relevante para los futuros profesionales.

El siguiente ejercicio recrea cómo podría organizarse la cobertura de una crisis sanitaria provocada por un brote de hantavirus. No se trata de una crónica real, sino de una simulación concebida para entrenar procedimientos, metodologías y criterios editoriales aplicables a cualquier gran acontecimiento informativo.

La cobertura inteligente del hantavirus

El hantavirus se ha hecho bien conocido este año, ligado al brote de la variante de los Andes a bordo del crucero M/V, en una crisis sanitaria que ha puesto a prueba a gobiernos, organismos médicos y, también, una regla básica del periodismo sanitario: en una crisis que cambia a diario, lo primero no es publicar rápido, sino publicar bien.

Recordemos que la OMS informó a comienzos de mayo de seis casos confirmados y tres fallecimientos, cifras que pronto escalarían a muchos más afectados y multitud de casos o relaciones sospechosas. Por si la situación no fuera dramática de por sí, el recuerdo de la reciente pandemia de la covid-19 y las pugnas políticas por la llegada del barco a las Islas Canarias convirtieron este momento en un auténtico avispero informativo.

Gestionar desde una redacción un acontecimiento de esta índole no es sencillo. En primer lugar, porque abarca a numerosas secciones -desde Política hasta Sociedad- pero que han de confiar y apoyarse en los compañeros de Ciencia y Salud e Internacional para poder sacar el mayor jugo de la noticia. Por otro lado, porque la complejidad al tratar estos temas puede llevar fácilmente a un redactor a cometer errores, imprecisiones o sembrar alarmas injustificadas en los lectores.

Y es que combinar inmediatez, rigor informativo y conocimiento especializado en un asunto de estas características es misión harto compleja. O, al menos, lo era hasta que la inteligencia artificial comenzó a abrirse un hueco en los procesos editoriales de los medios de comunicación.

Dramatis Personae: -Caso: el hantavirus. -Secciones afectadas: Salud, Internacional, Política. -Situación: 8:15 de la mañana. Tres alertas a la vez. -Escenario: Alarma y pequeño caos en la redacción. -Herramientas: Perplexity, NotebookLM. Pinpoint. Claude. Forensically. Antigravity. Flourish

Alarma y caos

Son las 8:15 de la mañana y ya hay tres avisos abiertos en el chat interno de la redacción: un posible nuevo caso, una rectificación de sanidad y una nota de la OMS que todavía nadie ha leído entera.

En la mesa de actualidad de un diario como EL ESPAÑOL, Perplexity sirve para no dejarse llevar por el caos que siembran estas tres alertas y localizar rápido qué dicen hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades nacional (CDC), el europeo (ECDC) y los ministerios competentes, con fuentes enlazadas para no perder tiempo en navegación manual.

Esa diferencia marca el tono de toda la cobertura.

En paralelo, mientras el jefe de Ciencia y Salud se afana en llamar a todas sus fuentes, otro redactor introduce en NotebookLM los comunicados, el PDF de situación, la cronología interna y las primeras piezas publicadas. En minutos obtiene una línea temporal, un mapa de afirmaciones y un resumen con citas internas, lo que permite detectar de inmediato si una cifra no concuerda con las demás o cuáles son los patrones de mayor interés comunicativo.

El valor real no es el resumen: es la trazabilidad. Si un dato aparece ambiguo, NotebookLM ayuda a localizar el párrafo exacto; luego el periodista vuelve al documento original y decide si se publica o no.

A su lado, otro compañero abre una hoja de control y va marcando cada afirmación sensible: número de casos, fallecimientos, pacientes repatriados, riesgo para Europa, situación epidemiológica local. Aquí la IA no redacta, sino que ayuda a cruzar versiones y encontrar contradicciones entre el CDC, la OMS, ECDC y los medios que ya están cubriendo el brote. De este modo, si una nota dice “seis casos confirmados” y otra habla de “ocho personas enfermas”, el sistema no resuelve la diferencia por sí solo; lo que hace es señalarla y acelerar la pregunta correcta para la fuente. En una crisis sanitaria, esa función ahorra errores de titular y, sobre todo, evita inflar rumores.

Encontrar fuentes y garantizar su fiabilidad

La editora de Internacional usa la IA como una suerte de radar para construir la agenda de voces que pueden aportar algo al debate en una materia que, como es la crisis del hantavirus, afecta a una extensa nómina de países.

Con Perplexity y búsquedas avanzadas localiza virólogos, epidemiólogos, responsables de salud pública, técnicos de laboratorio y expertos en fauna que pueda estar implicada, además de autoridades locales y personal del entorno afectado. Después, con un asistente como Claude o Gemini conectado a su archivo, prepara preguntas muy concretas: cómo se transmite el virus, qué significa “caso probable”, cuánto cambia el riesgo real, qué protocolos activan los hospitales.

Y antes de que pueda llamar a cualquiera de esas fuentes, a las 10:00 entra el primer lote de material visual: fotos borrosas de los afectados en el barco, mapas de una ubicación que no se conocía hasta ahora, capturas de redes sociales y algún vídeo reenviado por WhatsApp. Aquí es donde cualquier redactor debe tener especial cuidado a la hora de decidir si una imagen es publicable, dudosa o directamente falsa.

Entran en juego pues Forensically, FotoForensics y JPEGSnoop, entre otras herramientas, para revisar metadatos, compresión, sombras, recortes y alteraciones sospechosas. Si además el equipo trabaja con vídeo, la lógica es la misma: primero detectar si la pieza tiene trazas de manipulación, luego comparar con archivo y contexto, y solo después pensar en publicar o desmentir. La IA acelera el cribado, pero el juicio final siempre corre a cargo del redactor.

Trabajar con datos

Esa misma mañana llega la hoja de datos provista por algún organismo oficial con todos los casos, fechas, lugares y evolución clínica. Se activan los compañeros de periodismo de datos, para empezar a explotar toda esa información.

Pinpoint sirve para buscar dentro de un gran volumen de documentos, transcribir audios, extraer nombres propios y convertir tablas complejas en algo ordenable; después, la redacción puede llevar esos resultados a una hoja de cálculo o directamente a texto y trabajar la historia con más rigor. E, incluso si la base de datos viene desordenada, Gemini o incluso scripts generados con ayuda de IA pueden limpiar columnas, uniformizar nombres y preparar una primera capa de análisis.

En la mesa de diseño, el equipo prueba distintos diseños de infografías para poder explicarle a los lectores de forma sencilla todo lo que está ocurriendo. Algunos diseñadores se meterán de lleno a piezas manuales de extraordinario valor, mientras que otros se apoyarán en integraciones de Canva o Flourish con los modelos de IA más habituales para acelerar el proceso. Y un redactor incluso va más allá y comienza a desarrollar un especial visual, con código creado a propósito para esta ocasión, gracias a plataformas como Claude Cowork, Antigravity o Codex.

Más allá de la urgencia informativa

Más tarde, cuando baja la presión del directo, la redacción abre el cajón de los antecedentes. NotebookLM vuelve a entrar en juego para comparar alertas antiguas, papers, protocolos y cobertura histórica; Claude ayuda a sintetizar grandes carpetas de documentos y a detectar contradicciones o huecos en la memoria institucional.

Aquí la pregunta ya no es “qué ha pasado hoy”, sino “qué nos recuerda esto de brotes anteriores, qué aprendimos entonces y qué no hemos aprendido”. El resultado puede ser una pieza larga de contexto, un explicador o una entrevista en profundidad. En una crisis como esta, mirar atrás es la única forma de dar escala a lo que sucede ahora.

Mientras tanto, el equipo de Ciencia y Salud publica una guía práctica para el público: qué síntomas vigilar, a qué teléfono llamar, cuándo acudir a un centro médico y qué afirmaciones falsas están circulando en redes. La IA ayuda no sólo a verificar ese contenido, sino a adaptarlo a formatos distintos: web, newsletter, redes, vídeos breves y pódcast. Si hace falta, también se puede preparar un Gem o un asistente de estilo en Gemini para convertir cada actualización en un texto consistente con el libro de estilo del medio.

El valor aquí es operativo: una sola información, numerosas salidas, sin duplicar trabajo y sin perder precisión.

Al final del día, en una cobertura como la del hantavirus, la IA no sustituye el oficio, sino que lo fragmenta en tareas más manejables. Perplexity acelera la búsqueda, NotebookLM ordena el expediente, Pinpoint abre documentos y audios, Gemini y Claude ayudan a sintetizar y reescribir, y herramientas visuales como Flourish o Canva convierten datos en explicaciones comprensibles. Pero el centro de gravedad sigue en la redacción: decidir qué importa, qué se puede afirmar, qué hay que dejar en cuarentena y cómo contarlo sin exagerar ni minimizar.

Ahí sigue estando el trabajo periodístico, aumentado y amplificado ahora gracias a la tecnología.