El periodismo es una profesión 'igualitaria': por eso el Máster de EL ESPAÑOL enseña que vales por lo que haces

En los 11 meses de duración del curso, con cuatro en el taller de periodistas y siete de prácticas aseguradas, la obsesión dominante es el periodismo de exclusivas y de enfoques. El máster del diario líder y de la Universidad Camilo José Cela está abierto a todo tipo de posgraduados. El objetivo: manejar la escritura, el audio y la imagen con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL destaca por su enfoque igualitario, donde el valor del periodista depende de los temas que propone y desarrolla. El máster combina formación en campus y prácticas en la redacción, enseñando a trabajar en formatos escritos, audiovisuales y de audio, integrando la Inteligencia Artificial. Las clases son impartidas por periodistas en activo, como María Peral y Jorge Calabrés, y se centran en la búsqueda, elaboración y defensa de temas periodísticos. El programa está abierto a titulados de cualquier especialidad interesados en la comunicación y busca formar periodistas polivalentes y críticos para el entorno multimedia actual.

En el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL hay dos enunciados que se repiten tanto en las clases académicas -los cuatro meses en el campus-, así como en las prácticas -los siete meses en el periódico-. Son estos dos:

¿Qué tema tienes? ¿Sirve para hacer la portada o el videopodcast?

El periodismo, en lo básico, siempre es igual, pero en lo diario cambia todas las jornadas. Esto hace que ser periodista sea sencillo y, a la vez, muy exigente.

Se esté en una redacción del tipo que sea, en la de un periódico, una radio o una televisión, un periodista vale tanto como los temas que propone y estos ayuden en el acabado final. Sirve igual en un diario digital o de papel, para el informativo o en un magacine.

Por todo lo anterior, quien haya pasado gran parte de su vida en una redacción entiende perfectamente por qué esta profesión, la de ser periodista, es una de las más igualitarias. Uno vale lo que ofrece y hace.

Un cervantista remacharía esta exaltación de la igualdad de oportunidades recordando una de las enseñanzas de don Quijote a su fiel escudero: “Sábete, amigo Sancho, que no es un hombre (o una mujer) más que otro si no hace más que otro”.

Los nuevos alumnos de este Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL encontrarán todos los lunes una clase titulada Temas de la semana. Cómo se busca una ´historia´ y cuál harás tú, y los viernes otra clase repetitiva denominada El Periódico del Viernes, en la que concluye lo iniciado los lunes.

De estos dos rabillos, el del lunes y el del viernes, penden todas las guindas del cesto que componen el Máster. Estas son: aprender y practicar con los formatos en que se hacen las informaciones escritas, las videonarradas -como los reels o los videopodcast-, las destinadas a ser escuchadas -los podcast- o para ser vistas y oídas en el canal de YouTube.

Aprender a utilizar estos formatos, ayudados por la Inteligencia Artificial en la mejora de los contenidos, constituye buena parte del curso.

Porque para ser periodista en la actualidad hay que saber desempeñar el trabajo en las tres modalidades (la escritura, el audio y la imagen). No en vano, el Máster de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela se titula Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial.

Los alumnos de la cuarta edición, que comenzará el 5 de octubre próximo, aprenderán los lunes a buscar temas periodísticos, a exponer y defender sus propuestas y a decidir con el periodista profesor la pieza que elaborarán a lo largo de la semana para componer el “Periódico de los Viernes”. En esta clase se corregirán los textos y se volcarán en la portada.

En el formato que se elija o en el género que se decida. Ya sea como noticia, crónica, entrevista, incluso como un artículo de opinión… Aunque hay que tener en cuenta que, en realidad, en esencia, solo hay dos géneros periodísticos verdaderos: la exclusiva y el enfoque diferenciado de un tema conocido.

Tener un tema que nadie posee o una visión diferenciadora con nuevos datos de un acontecimiento es el único traje ignífugo para los periodistas frente a una amenaza que también es una aliada: la inteligencia artificial generativa.

Elegir un máster útil

Por esta razón, al acabar un graduado es fundamental elegir bien un máster útil y con posibilidades de trabajo. Se trata de invertir favorablemente el tiempo y el dinero. Escoger con los pies en la tierra, poniéndose en manos de la experiencia.

Si la respuesta del posgraduado resulta ser “merece la pena hacer este máster” -´merecer la pena´ no en sentido trágico sino como generador de oportunidades-, la propuesta de EL ESPAÑOL será una puerta abierta para el futuro.

Este máster está dirigido no solo a graduados en Periodismo; también para cualquier titulado interesado en comunicar.

Que el aula en el campus -situado en una de las arterias principales de la ciudad de Madrid, junto al Paseo de la Castellana- sea llamada Taller de Periodismo, no es un artificio gramatical y baladí.

¿Por qué hablamos de Taller de Periodismo? En los talleres se aprendían antiguamente los oficios, de manera artesanal. En los tiempos actuales sólo con calidad y cierta orfebrería pueden resistir, prosperar y no fallecer los medios periodísticos.

En las clases del Máster de EL ESPAÑOL es lo que se pretende conseguir, practicando en el taller, experimentando y corrigiendo errores, como paso previo a la redacción del diario, aunque también aquí se cometan más equivocaciones de las deseables.

Periodismo difeenciador

Las clases en el Taller de Periodismo las darán periodistas en activo. Entre otros, profesionales como María Peral o Jorge Calabrés, por poner dos ejemplos que representan el periodismo diferenciador y exclusivo.

Decía el periodista y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que “la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigador por definición”.

Según Jorge Calabrés, un periodista de investigación “ha de tener criterio, ser persistente, detallista y saber relacionarse”.

Su firma aparece a diario en el primer scroll de EL ESPAÑOL gracias a sus informaciones exclusivas sobre la corrupción en el Gobierno y en el PSOE, ambos dirigidos por Pedro Sánchez.

En agosto del año pasado, en una entrevista en estas páginas para promocionar el Máster de Periodismo, el periodista de investigación afirmaba que esta etapa política de corrupción “no se conocerá como el ´caso Ábalos´, el ´caso Cerdán´ o ´el caso Sánchez ´, sino como el caso PSOE”.

Calabrés llevaba razón. Estos días estamos asistiendo al espectáculo zafio de joyas guardadas en una caja fuerte del despacho del ex presidente Zapatero, ubicado en una propiedad del PSOE y situado justo frente a la sede central del mismo Partido Socialista.

Este miércoles, 27 de mayo, la UCO entró en el número 70 de la calle Ferraz, en Madrid, en busca de documentos que prueben la financiación ilegal de la histórica formación política fundada por Pablo Iglesias a principios del siglo XX.

Calabrés estará en la nueva edición del máster, con otros periodistas como María Peral, Fernando Garea, Arturo Criado o Alberto Iglesias, responsable del módulo dedicado a la Inteligencia Artificial en el Periodismo. Por el aula taller pasarán alrededor de 50 periodistas.

Publicar en un periódico de calidad no es tarea fácil. O no debería serlo. De ser así, hay que poner en cuarentena el sello de excelencia. Por esta razón, las mejores escuelas de Periodismo del mundo ejercitan a sus alumnos en la superación de filtros.

De ahí que aprender a buscar temas periodísticos, a escribirlos adecuadamente, o desarrollarlos en el formato audiovisual, a documentarlos o a titularlos… es uno de los grandes empeños del Máster.

De estas tareas concretas se ocupan otros profesores con dilatada experiencia como Carmen Serna, Quique Lavilla, Íñigo Zulet o el propio Javier Carbajal, responsable del área audiovisual de EL ESPAÑOL.

Empezar a adquirir este ´know how´, que indudablemente cuesta años de oficio, es determinante para el futuro de cualquier joven periodista.

Comprender con el ejemplo que hay que leer, escuchar y seguir a los mejores, que las fuentes y los datos son sagrados, que los golpes de suerte son eso, tan inciertos como un meteorito que cae. Por esto, es mejor apostar por el método y el trabajo diario.

Comprender que hay que desconfiar cuando un tema te ´busca´ a ti (porque puede estar contaminado y ser una trampa). Ser obsesivos con la comprobación antes de publicar nada. “Comprobar hasta si tu madre te dice que te quiere”, como aparecía en la puerta de una agencia de prensa americana.

Comprender que hay buenos temas hasta debajo de las piedras, pero hay que molestarse en levantarlas. Entender, también, que para ser un buen periodista es preciso mantener un espíritu crítico y una autoexigencia a prueba de cansancio.

El Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial ha abierto el periodo de matriculación para formar nuevos periodistas en los cuatro meses de campus y siete en la redacción del diario. Algunos de los alumnos se quedarán a trabajar en la redacción del hoy diario líder.