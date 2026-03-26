Ya es oficial: la Universidad Europea es una de las mejores empresas para trabajar de España

Guillermo Tena, director de Europa Education, y Luz Santillana, directora de Talento y Cultura en la Universidad Europea UE

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Europea ha sido reconocida como una de las 10 mejores empresas para trabajar en España en la categoría de organizaciones con más de 1.000 empleados. El 80% de los empleados de la Universidad Europea considera que es un gran lugar para trabajar, según el estudio de Great Place to Work. La institución es la primera universidad española en obtener este reconocimiento por segundo año consecutivo, destacando su modelo de cuidado de las personas y cultura de equidad y compañerismo. La Universidad Europea refuerza su prestigio internacional con presencia en rankings como Forbes, QS Stars y el ranking de Shanghái.

La Universidad Europea ha entrado en el Top 10 de las mejores empresas para trabajar en España dentro de la categoría de organizaciones con más de 1.000 empleados, un reconocimiento que avala su modelo centrado en el cuidado de las personas y su impacto positivo en la sociedad.

El dato clave lo aporta la propia plantilla: el 80% de sus profesionales considera que la institución es un gran lugar para trabajar.

Este indicador, uno de los principales termómetros utilizados por Great Place to Work, refleja el alto grado de satisfacción interna y sitúa a la universidad como un caso de éxito en el ámbito educativo y corporativo.

Con más de 30 años de trayectoria y más de 127.000 personas formadas en todo el mundo, la Universidad Europea se convierte por segundo año en la primera institución educativa en España que logra este reconocimiento.

La consultora internacional, referente en investigación y gestión de recursos humanos, evalúa cada año a miles de compañías mediante un exhaustivo proceso de análisis, encuestas y certificación.

A este hito se suma su posicionamiento como una de las principales redes universitarias del país por volumen de estudiantes, así como su presencia en rankings internacionales como Forbes, QS Stars o el ranking de Shanghái, lo que refuerza su proyección global.

Compañerismo y equidad

La encuesta realizada por Great Place to Work mide variables como la credibilidad, el respeto, la imparcialidad o el compañerismo.

En el caso de la universidad, los resultados destacan especialmente el orgullo de pertenencia y la equidad, dos pilares que, según la organización, definen su cultura corporativa y refuerzan el sentimiento de unidad entre los equipos.

El director de Recursos Humanos de Europa Education, Guillermo Tena, subraya que este reconocimiento "es el resultado de la energía que aportamos cada día en la Universidad: la pasión por hacer las cosas bien, la responsabilidad con nuestro impacto, la valentía para innovar y la convicción de que cuidar a las personas es lo que verdaderamente nos diferencia".

En la misma línea, añade que formar parte de Best Workplaces 2026 supone "un impulso para seguir avanzando" y consolidar una cultura basada en la confianza y la colaboración, presente tanto en las aulas como en los equipos y proyectos de la institución.

El premio fue recogido en Madrid por el propio Guillermo Tena junto a Luz Santillana, directora de Talento y Cultura, durante la gala organizada por la consultora.

Este reconocimiento se suma, además, a la renovación del certificado ‘Great Place to Work’ en 2024, consolidando a la Universidad Europea no solo como un referente en investigación e innovación, sino también como uno de los empleadores más valorados del sector educativo en España.