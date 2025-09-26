La Guía completa de profesores del Máster de EL ESPAÑOL: los mejores periodistas para aprender bien la profesión

Intervendrán más de 50 profesionales en activo del Periodismo con sus secretos para saber buscar un tema diferente, investigarlo y contarlo en todos los soportes. La periodista y analista Esther Paniagua, una de las mayores expertas en Inteligencia Artificial en España, se incorpora al Laboratorio de IA aplicada al Periodismo.

La cuenta atrás para el inicio de la tercera edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA aplicada ha comenzado ya. Quedan sólo unos días para arrancar el 6 de octubre. Este posgrado de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela se ha consolidado en solo dos cursos como una opción preferida para aspirantes a ejercer como periodistas.

Este curso 25/26, de 11 meses de duración, llega cargado de novedades: más tiempo para las Prácticas -siete meses, con más de 1.000 horas en redacción central-, y más Inteligencia Artificial con la creación de un Laboratorio de IA aplicada al Periodismo.

También habrá más especialización en la transmisión concreta de conocimiento: los alumnos ensayarán escribiendo y narrando no sólo por estilos, sino también sobre aspectos clave en los contenidos de valor añadido de los medios de comunicación. Como lo son una crónica política, un editorial, un suceso, una crítica gastronómica, de cine, incluso cómo hacer un buen obituario.

Miguel Ángel Mellado, autor del Máster del Periodismo Multimedia 360, ha acometido esta evolución del posgrado para ponerlo aún más al día, intensificando las clases de Inteligencia Artificial aplicada en esta nueva edición y con más prácticas especializadas en la redacción.

Al frente de más de medio centenar de profesionales, expresa que estos periodistas, docentes por unas horas en el campus, proporcionan “el verdadero valor añadido del Máster, potente e inigualable”.

Esta es la plantilla de profesionales que enseñarán en la edición 2025/2026. Con los contenidos prácticos, módulo a módulo. Puede haber alguna incorporación más, como la que acaba de producirse con Esther Paniagua, periodista y analista de reconocido prestigio, especializada en Inteligencia Artificial.

Cómo se busca, se investiga y se escribe un tema

Módulo 1. Redacción e Investigación

Cómo utilizar Inteligencia Artificial en el periodismo

Módulo 2. IA. Redes Sociales. Datos

Así se hace en el laboratorio de Inteligencia Artificial… … Cómo se trabaja con IA en un periódico . Unas cuarenta horas en clase, más visita a una gran empresa de IA. Las herramientas para evitar en redacción trabajo superfluo y centrarse en la ampliación e investigación periodística. Ejercicios prácticos. Ensayos periodísticos con división por secciones y temáticas: Alberto Iglesias, especialista en IA y en economía digital; subdirector de Disruptores de EL ESPAÑOL. Esther Paniagua: periodista, analista y autora de libros especializados en Ciencia y Tecnología.

Así se escribe e informa en Redes Sociales… …Con el lenguaje y la imagen profesional en Redes Sociales. La estrategia, distribución y crecimiento en plataformas: Javier Corcuera, responsable del área en El Español.

Así se buscan datos y se verifica. La transparencia… …Con el periodismo de datos. Talleres prácticos con Excel. Cómo y dónde se puede utilizar el derecho a la transparencia. Cómo prevenir que te ´intoxiquen´: Sergio P. Sangiao, responsable de Datos en Público, ex redactor jefe de Maldita.es.

Alberto Iglesias, Esther Paniagua, Javier Corcuera y Sergio Sangiao. Arte EE

Cómo convertirse en periodista multimedia

Módulo 3. Periodismo Multimedia

Así se hace un reportaje visual… … Con el uso de la cámara y el instinto de hacer la mejor fotografía . El video y el reportaje aéreo con un dron. Dentro de un estudio audiovisual, multiuso, de un periódico moderno: Javier Carbajal, responsable del área de video y fotografía de EL ESPAÑOL.

Así se hace un canal de YouTube… … La creación de un canal propio . Un caso de éxito: David Jiménez , autor y líder de ´El Director. El negocio detrás de un youtuber: Cele Díaz, productor de Vibrostudio.

Así se hace un podcast/videopodcast… …La importancia de la voz y de la imagen. El proceso de pensar y armar un reportaje. Para escuchar y para ver: Puri Beltrán, directora de En la sabana, en El Español. Y Cele Díaz , periodista, locutor y productor.

Así se hace un videoblog… … Los artículos de opinión apoyados en la imagen : Esther Esteban, entrevistadora y presidenta de El Digital de Castilla-La Mancha.

Así se hace Radio y Televisión… …El estilo, el lenguaje, la improvisación…: Julio Somoano, director de Informativos de TVE (2012-2014).

Los nuevos formatos narrativos… …Informar con Identidad visual. Apoyo creativo y la ilustración: Lina Smith, responsable del área en El Español; Daniel Muñoz, director de Estrategia (EE).

David Jiménez, Puri Beltrán, Javier Carbajal y Esther Esteban. Arte EE

Cómo ser periodista sin estar en una redacción

Módulo 4. Empleabilidad y Emprendimiento

Las ventanas del periodismo… …El ejercicio del Periodismo abre puertas, aunque con esfuerzo siempre y sin caer en el desaliento. Puertas a veces inesperadas. Se puede ejercer el Periodismo y la Comunicación sin trabajar en una redacción. Este Máster pretende, también, proporcionar a los alumnos ideas para el emprendimiento e iniciativas para la especialización. …En ediciones anteriores intervinieron en este módulo profesionales experimentados e inspiradores que en otro tiempo estuvieron en una redacción: como Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Jordi Gutiérrez, entonces jefe de Comunicación de la Casa Real o Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del Museo del Prado y ex director de la misma área en Coca Cola España. Algunos repetirán pero habrá nuevas incorporaciones, como la de Lorenzo Cooklin, periodista económico, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Cómo convertir el TFM en un gran reportaje

Módulo 5. TRABAJO FIN DE MÁSTER

Así se hace un TFM publicable… … El Trabajo Fin de Máster (TFM) es imprescindible para obtener el título de Periodista Multimedia con IA, que se entregará al acabar el periódico de Prácticas, en septiembre de 2026. Pero el TFM tiene un valor muy superior a la obtención de un mero diploma. Porque, en definitiva, un Trabajo Fin de Máster bien hecho será el reflejo de lo aprendido en cuatro meses de campus y completado con los siete meses de Prácticas. Si es merecedor de ello, el gran reportaje/TFM será publicado en EL ESPAÑOL . El TFM en este Máster de Periodismo práctico consiste en proponer, plantear, investigar y elaborar un gran tema exclusivo de actualidad duradera, hecho en cualquiera de los tres formatos que se usan en un periódico digital: para ser leído, para ser escuchado o para ser visto. Multimedia, en definitiva. Los TFM de los alumnos serán tutorizados y guiados: Miguel Ángel Mellado, director de este Máster de Periodismo, antes director de Información de EL ESPAÑOL, vicedirector de El Mundo y director editorial del área de revistas y suplementos de Unidad Editorial. El director podrá contar con la ayuda de otros profesores, según el grado de especialización del TFM. Miguel Ángel Mellado

Con la guía del alumno… …Los alumnos del Máster dispondrán de una guía, elaborada por Marta Beatriz López , coordinadora académica de este posgrado, periodista y profesora en la Universidad

Camilo José Cela.

Cómo aprovechar los 7 meses de prácticas

Módulo 6 y 7. Mentoring y Prácticas