Uno pega el tiro, otro descuartiza: la pareja de sicarios que vive en Madrid y aprendió en el 'Harvard del crimen'

En un país de Sudamérica hay una escuela que, por establecer una imagen de excelencia sobre la 'calidad' de su magisterio, podríamos llamarla el 'Harvard' de los sicarios. Como es comprensible, no es fácil dar con esta universidad del crimen para que te admitan.

Es una escuela con gran especialización. Unos son entrenados para matar con pistola y otros para descuartizar. Son trabajos complementarios. Por eso funcionan en pareja, como se decía en otro tiempo de la Guardia Civil en España.

Bien es cierto que uno de los objetivos de la Benemérita es detener a especialistas en matar como los protagonistas de Sicarios, el primer capítulo de una serie que estrena este lunes Cuatro, con el sello de Antonio Pampliega, con la productora El Rugido.

Antonio Pampliega, en su 'Territorio Pampliega', ha conseguido reunir a esta pareja de especialistas en el crimen por encargo, una terrible realidad cada vez más presente en España.

“Ellos mantienen que no asesinan en España, aunque sí viven aquí, en Madrid, al parecer”, adelanta el periodista.

Pregunta.- ¿Qué adjetivo utilizaría para sintetizar en una palabra lo que se ve y escucha en Sicarios, el capítulo de arranque de la serie?

Respuesta.- Impactante. Terriblemente impactante. Conste que yo había conocido y entrevistado a sicarios antes de esto. Y que, como tantos saben, he visto, incluso sufrido, mucha violencia y crueldad en países en guerra. Pero la entrevista con los dos sicarios especializados en disparar y descuartizador a la víctima supera anteriores registros. Cada uno tiene su papel.

P.- ¿De dónde son estos tipos? ¿Dónde está esa escuela tan prestigiosa en el mundo del asesinato?

R.- Sólo puedo decirle que ellos dos han nacido donde está la academia del asesinato por encargo. Es un país sudamericano.

P.- ¡Da miedo lo que cuenta!

R.- Sí, pero estas cosas existen. Otro dato que puedo revelar es que los protagonistas de la primera entrega viven en Madrid.

P.- ¿De dónde son los instructores?

R.- Son colombianos y mexicanos, principalmente, lo cual no quiere decir que la escuela con campo de entrenamiento esté en México o en Colombia.

P.- ¿Viven y trabajan en Madrid?

R.- Sí, como le he dicho, viven en Madrid, pero aseguran que no actúan en España.

Aunque no hay estadísticas fiables, cada vez son más frecuentes en España los asesinatos con trazas de ser cometidos por sicarios. Es bastante común que actúen a plena luz del día, como

sucedió con el crimen frustrado del ex eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, cometido el 9 de noviembre de 2023 en la capital, a la hora del aperitivo y en pleno barrio de Salamanca.

Peor suerte corrió el ex alcalde de Gandía, Arturo Torró, el pasado mes de febrero, cuando se dirigía en coche al restaurante donde había quedado con su esposa.

Cedida.

No existe un precio estándar para contratar a estos sicarios que viven en España o se desplazan desde Colombia, México o Ecuador, por citar tres países en los que el sicariato es una institución. Los 2.500 euros llegan a hacer dicho trabajo mortal, con gastos pagados.

Habrá que ver el capítulo Sicarios para saber más de este oscuro submundo en el que uno mata y el otro compañero hace el resto para que el cadáver no sea encontrado jamás, como suele suceder.

Los cinco capítulos restantes de ´Territorio Pampliega´ están dedicados a la Mocromafia; la violencia extrema en Honduras y sus ramificaciones; a fugitivos criminales instalados en España; al narcotráfico y, el último, tendrá como protagonistas al mundo de los Okupas en su vertiente más siniestra.

La trama de todos los capítulos pasa de alguna manera, o totalmente, por el territorio nacional. Los reportajes podrán verse, sucesivamente, los lunes, a las 22.50. Cuatro ha reservado

para la serie su prime time.

El caso Pampliega

Antonio Pampliega (1982), como periodista, pertenece a una especie rara, necesaria e imprescindible en el Periodismo. Para no confundirse en la melé de la redacción, los que son como él se llaman 'tribu'. Son la tribu de los corresponsales de guerra.

El halo como profesionales valientes, desprendidos, seguros, solidarios, generosos y libres hace que muchos jóvenes periodistas, antes de comenzar a caminar en la profesión, sueñen con ser informadores en zonas de conflicto. Así lo han verbalizado aspirantes a entrar en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela, edición tras edición.

Atendiendo a este interés de los futuros periodistas el Máster ha apostado por el periodismo del corresponsal de guerra, con Pampliega como profesor de referencia.

Él es uno de los grandes especialistas de este género. Pocos periodistas españoles tienen tanta experiencia en guerras como él. Desde los 25 años hasta los 43 años que tiene ahora ha estado en siete guerras en otros tantos países y en muchas zonas más con una violencia y conflictividad superior, a veces, al frente de batalla.

Cedida.

P.- Diecisiete años después de su bautismo, ¿por qué sigue creyendo que merece la pena jugarse la vida cubriendo conflictos bélicos como en Ucrania o en Gaza?

Porque si nosotros no vamos, nadie se entera del sufrimiento que están viviendo allí. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, sin presencia de periodistas internacionales dentro. Nosotros somos los ojos y la voz de quienes sufren terriblemente.

P.- ¿Qué ingrediente fundamental debe tener un reportero de guerra?

R.- La empatía. En un 80% la buena labor de un periodista de guerra se fundamenta en la empatía. En mis historias los protagonistas no suelen ser los combatientes; lo son las personas normales que viven allí. Un buen periodista de guerra tiene que saber escuchar, interesarse por los que viven en medio del conflicto, que ellos se den cuenta de que realmente te interesas por sus cosas.

Cedida.

Antonio Pampliega fue secuestrado en Siria del 13 de julio de 2015 hasta el 7 de mayo de 2016. En total, 299 días. Acompañado de José Manuel López y de Ángel Sastre, vivieron casi un año pensando que les matarían.

Nueve años después de ser liberado continúa en tratamiento psiquiátrico, en lucha para superar secuelas mentales. Pero no ha abandonado la profesión: “Pese a los miedos, me siento muy feliz haciendo mi trabajo”.

P.- ¿Qué consejos da a los jóvenes periodistas que quieren ser como usted y no saben por dónde empezar, ya sea para hacer reportajes de guerra o investigaciones como en ´Territorio Pampliega´ en la serie de Cuatro?

R.- Que persigan su sueño, que lo intenten, que prueben, que no desfallezcan, aunque tengan que invertir dinero al principio. No hay que perder la tenacidad.

Antonio Pampliega intervendrá en uno de los módulos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, el dedicado a Redacción e Investigación, cuya próxima edición comienza el próximo 6 de octubre.