Todo lo que tienes que saber sobre la próxima Selectividad: fechas, medidas contra la Covid...

Nos encontramos en el año dos de la pandemia de la Covid-19. Y, por tanto, por segunda vez consecutiva el coronavirus marca cómo se celebrará la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) para los alumnos que concluyen Bachillerato este 2021. De esta manera, durante la celebración de la Selectividad, las puertas y ventanas de los espacios en donde se examinen los alumnos deberán estar abiertas para facilitar su ventilación y la distancia que debe haber entre ellos será, mínimo, de 1,5 metros, entre otras medidas.

Así lo ha acordado la Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, mediante la aprobación de un documento denominado ‘Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias’.

En el texto, además de las medidas ya citadas, se incide en que “no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con Covid-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de Covid-19”. Es decir, como la selectividad será presencial de manera obligatoria, los estudiantes que se encuentren en alguna de las circunstancias mencionadas no podrán presentarse a la prueba.

Un profesor explica el procedimiento de la EBAU en 2020, el primer año de la pandemia. EP

El uso de las mascarillas, por su parte, seguirá siendo obligatorio —salvo excepciones debidamente justificadas— y se vigilará e incentivará con especial ahínco el uso de geles hidroalcohólicos. Y, con el fin de evitar aglomeraciones en las sedes donde se celebre la EBAU, las entradas y las salidas serán escalonadas. Asimismo, según el orden ministerial que regula la Selectividad sólo habrá “una única propuesta de examen con varias preguntas”, pero los alumnos que se presenten a la prueba podrán elegir, dentro de un número determinado previamente por el órgano competente, qué preguntas contestar.

Por todo ello, EL ESPAÑOL, a continuación, le explica las especificidades que habrá en la EBAU de 2021 en cada una de las 17 comunidades autónomas que componen España. Asimismo, establecerá el calendario definitivo en el que los estudiantes se presentarán a la prueba, tanto en la convocatoria ordinaria como la extraordinaria.

Andalucía

Los estudiantes andaluces serán los últimos en realizar la Selectividad en España. Concretamente, el Gobierno presidido por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha fijado que la convocatoria ordinaria de la EBAU en Andalucía se celebre los días 15, 16 y 17 de junio. Las calificaciones obtenidas por los alumnos se publicarán en las webs de las universidades donde hagan los exámenes y se hará, previsiblemente, a las 8:00 horas del 24 de junio. En el caso de suspender, la convocatoria extraordinaria en esta autonomía será los días 13, 14 y 15 de julio.

Aragón

La convocatoria ordinaria de la EBAU en Aragón será los días 8, 9 y 10 de junio. Así lo ha decidido el Ejecutivo regional liderado por el socialista Javier Lambán. Como en todas las comunidades, los 84 espacios donde se examinarán los estudiantes aragoneses (tanto universitarios como de instituto o colegios) deberán ventilarse al menos 15 minutos antes de que empiece la prueba. En el caso de no superar los exámenes, los alumnos de esta comunidad tendrán una nueva oportunidad los días 5, 6 y 7 de julio.

Asturias

Al igual que en Aragón, el Gobierno presidido por Adrián Barbón (PSOE) ha establecido la convocatoria ordinaria de la EBAU en Asturias los días 8, 9 y 10 de junio. Sin embargo, si los alumnos asturianos suspendiesen, tendrían que afrontar la convocatoria extraordinaria de la Selectividad los días 6, 7 y 8 de julio. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, la Universidad de Oviedo no recurrirá a espacios alternativos para la celebración de las pruebas porque, según su rector, Ignacio Villaverde, “no es necesario”, pero igualmente “se garantizarán las medidas sanitarias oportunas”.

Este 2021, durante los exámenes de EBAU, las ventanas y puertas han de estar abiertas para la ventilación de los espacios. EP

Baleares

Las autoridades competentes de las Islas Baleares han determinado que la convocatoria ordinaria en el archipiélago será los días 8, 9 y 10 de junio y, la extraordinaria, los días 6, 7 y 8 de julio. Así lo comunicó el pasado mes de febrero Antoni Morante, director general de Planificación, Ordenación y Centros de la autonomía presidida por la socialista Francina Armengol. En cuanto a la logística, será similar a la 2020 y en consonancia con lo suscrito con las demás comunidades: ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarillas, etc.

Canarias

En las Islas Canarias se ha establecido la convocatoria ordinaria para los días 9, 10, 11 y 12 de junio. Lo peculiar de la EBAU en el archipiélago, según indica el Gobierno Ángel Víctor Torres (PSOE), es que el primer día, el 9, serán los alumnos de las modalidades de Ciencias quienes se presenten a la fase general de la Selectividad (Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera II e Historia de España). Y, el segundo día, el 10, se examinará de las mismas asignaturas generales a los alumnos del resto de modalidades de Bachillerato (Humanidades, Ciencias Sociales y Artes). En la convocatoria extraordinaria planteada para los días 7, 8 y 9 de julio, sin embargo, todas las modalidades se presentarán a la fase general el día 7.

Cantabria

El Gobierno de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla (PRC) a la cabeza, ha decidido volver a descentralizar las sedes en donde los alumnos realizarán la EBAU. En otras palabras, en esta autonomía habrá 21 sedes con el fin de que los estudiantes cántabros realicen desplazamientos innecesarios o que puedan aglomerarse. “En 2020 lo hicimos por necesidad, pero se demostró un acierto y queremos mantener el modelo”, ha declarado Marina Lombó, consejera de Educación y Formación Profesional del Ejecutivo regional. En cuanto a fechas, la convocatoria ordinaria será los días 7, 8 y 9 de junio y, la extraordinaria, los días 5, 6 y 7 de julio.

Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato, antes de la realización de la EBAU. EP

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha establecido la convocatoria ordinaria para la EBAU de 2021 para los días 9, 10 y 11 de junio. Además, el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco ha planteado también que la convocatoria extraordinaria se celebre los días 7, 8 y 9 de julio. En esta autonomía, a priori, no se han fijado medidas de seguridad diferentes a las acordadas con el resto de las comunidades (distancias de seguridad, uso de mascarillas, ventilación, etc.).

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, estableció el pasado mes de enero que la convocatoria ordinaria de la EBAU en esta autonomía sería los días 7, 8 y 9 de junio. De la misma manera, estableció que los días 29 y 30 de junio y 1 de julio se celebrará la extraordinaria. Eso sí, si al alumno castellano-manchego le corresponde examinarse en el campus de Guadalajara —perteneciente a la Universidad de Alcalá—, estará sujeto a las medidas planteadas por la Comunidad de Madrid, explicadas a continuación.

Cataluña

La Generalitat de Cataluña mantendrá “las adaptaciones adoptadas para la Selectividad de 2020”. Es decir, la EBAU —o PAU— tendrá tres franjas horarias (9:00-10:30; 12:00-13:30 y 15:00-16:30) durante los días que celebren los exámenes con el objetivo de limpiar y desinfectar las instalaciones entre examen y examen. Además, como ocurrió el año pasado, las pruebas no sólo se realizarán en universidades, sino también en institutos, situados en 63 municipios catalanes. En cuanto a las fechas, la convocatoria ordinaria se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 de junio y, la extraordinaria, los días 7, 8 y 9 de septiembre, siendo la única comunidad que realizará las pruebas después de las vacaciones de verano.

La distancia entre los alumnos ha de ser de 1,5 metros durante los exámenes de EBAU. EP

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, los estudiantes que finalicen Bachillerato realizarán la EBAU los días 8, 9 y 10 de junio. Pero, en el caso de suspender, tendrán una nueva oportunidad un mes después. Concretamente, los días 6, 7 y 8 de julio. Los horarios establecidos por el Gobierno regional presidido por el socialista Ximo Puig van desde las 9:30 de la mañana de cada jornada hasta las 19:15, salvo los días 10 de junio y 8 de julio, en los que la última prueba finalizará a las 17:00. No habrá medidas sanitarias específicas en esta autonomía, en las que se aplicarán las acordadas por todas las comunidades.

Extremadura

Unos 5.000 estudiantes se presentarán a la convocatoria ordinaria de la EBAU los días 8, 9 y 10 de junio en Extremadura. Si alguno de ellos suspende o prefiere examinarse en la convocatoria extraordinaria podrá hacerlo los días 6, 7 y 8 de julio. Ese curso, sin embargo, trae una novedad en la Selectividad de Extremadura respecto al anterior: durante la tarde del primer día se realizará el examen de Física e Historia del Arte y, durante la tarde del último, los alumnos harán la prueba de Dibujo Técnico e Historia de la Filosofía.

Galicia

Aunque en el acuerdo general la distancia entre los alumnos que se presentan a la EBAU es de 1,5 metros entre sí, en Galicia han decidido ampliarla a mínimo 2 metros. Además, en esta autonomía, los estudiantes gallegos que tengan síntomas de Covid-19 podrán hacer las pruebas, pero se les aislará. Así lo ha decidido la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), competente de organizar la Selectividad gallega. En cuanto a fechas, el Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo ha establecido que la convocatoria ordinaria será los días 8, 9 y 10 de junio y, la extraordinaria, los días 13, 14 y 15 de julio.

Un grupo de alumnos examinándose en la EBAU de 2020. EP

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, la EBAU se ha planteado para los días 7, 8, 9 y 10 de junio, pero si hubiese algún tipo de “coincidencias o incidencias” también podrán hacerse algunos exámenes el 11 de junio, según explica la web del Ejecutivo regional. En todo caso, el 17 de junio los alumnos madrileños ya deberán conocer sus notas para saber si deberán presentarse o no a la convocatoria extraordinaria. En este caso, el Gabinete liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP) ha establecido la convocatoria extraordinaria para los días 6, 7 y 8 de julio, pudiéndose realizar alguna prueba el 9 de julio si hubiesen contratiempos debidamente justificados.

Región de Murcia

Los estudiantes murcianos serán los más madrugadores de España en realizar la EBAU. El motivo: el Gobierno regional liderado por el popular Fernando López Miras ha establecido que la convocatoria ordinaria de la Selectividad se celebrará los días 1, 2 y 3 de junio. No obstante, los alumnos de Murcia no serán los primeros en terminar la convocatoria extraordinaria, ya que las pruebas se han planteado para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Navarra

Navarra será otra de las autonomías en las que los alumnos de 2º de Bachillerato se examinarán antes. Concretamente, el Gobierno encabezado por la socialista María Chivite ha planteado las pruebas de la convocatoria ordinaria para los días 2, 3 y 4 de junio. No obstante, los estudiantes navarros, en el caso de que lo necesiten, serán los primeros de España en presentarse a la convocatoria extraordinaria los días 23, 24 y 25 de junio.

País Vasco

En el País Vasco, los alumnos que finalicen Bachillerato realizarán la EBAU los días 8, 9 y 10 de junio. Pero si suspenden o han estado confinados por la Covid-19, los estudiantes tendrán derecho a realizar las pruebas en la convocatoria extraordinaria, planteada para los días 6, 7 y 8 de julio. Las medidas sanitarias para los alumnos y profesores en esta comunidad serán las mismas pactadas con el resto de autonomías: obligatoriedad del uso de mascarillas, distancia de seguridad, ventilación de las aulas...

Este año también será obligatorio el uso de la mascarilla durante los exámenes de EBAU. EP

La Rioja

El Gobierno riojano liderado por la socialista Conche Andre ha establecido que la convocatoria ordinaria de la EBAU en La Rioja se celebre los días 2, 3 y 4 de junio. Es decir, los alumnos de esta autonomía serán —junto a murcianos y navarros— los primeros en presentarse a la Selectividad. Deberán conocer sus notas, eso sí, el 15 de junio, de modo que sabrán si han de presentarse a la convocatoria extraordinaria, planteada para los días 5, 6 y 7 de julio.

Ceuta y Melilla

Por último, los estudiantes de 2º Bachillerato de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla realizarán su EBAU, en convocatoria ordinaria, los días 15, 16 y 17 de junio. Y, en extraordinaria, los días 13, 14 y 15 de julio.

