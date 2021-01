Te esperamos el miércoles 3 de febrero, a partir de las 10:00 horas. Sigue en directo el evento online que organizan EL ESPAÑOL y la Universidad CEU San Pablo sobre competencias digitales: transformando la educación. Un encuentro en el que se pondrá sobre la mesa la importancia de las competencias digitales, la actualidad y los nuevos retos que se presentan. También se analizará la relevancia de la formación en competencias digitales como; la adaptación de la oferta formativa, oportunidades, habilidades digitales, recursos y herramientas.

La evolución de las competencias digitales, permitirá la adaptación del mercado laboral de dichas competencias. Este encuentro contará con la presencia de Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Gonzalo Romero, responsable de Google for education en España; Javier Miranda, responsable del área de Formación y Empleo de DigitalES; Juan José Juárez, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann y M. Eugenia de Blas, Head of Corporate Social Responsibility in Orange Spain.