Revolución en la FP: de formar mecánicos y electricistas a gamers, 'Big data' e idiomas

El Gobierno de España apuesta de manera fuerte por la Formación Profesional (FP). Este miércoles, el presidente Pedro Sánchez, en compañía de otros miembros de su Ejecutivo, representantes empresariales y miembros del mundo académico, ha presentando el "plan más ambicioso en cuanto a dotación económica a la FP de la democracia", con un prepuesto de 1.497,6 millones de euros para los próximos cuatro años. Y no es el único cambio de raíz que trae consigo el Plan de Modernización de La Formación Profesional. Además, ahora se dará especial importancia a los idiomas con la potenciación del bilingüismo. Y, cómo no, empezarán a enseñarse profesiones de este siglo XXI, como los pueden ser los cursos en big data o inteligencia artificial.

Y es que Sánchez, quien ha agradecido la ambición de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha calificado el plan como "una revolución de la FP en nuestro país". La inversión -de casi 1.500 millones de euros ampliables gracias al reciente acuerdo del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea- habla de la importancia que el Ministerio le otorga a la FP, ya que "España tiene una mala tasa de estudiantes de FP. Sólo la cursan el 12% de los alumnos, frente al 26% de la OCDE o el 30 % de la Unión Europea".

De ahí que el Ejecutivo se haya lanzado a que los Módulos Medio y Superior en España sean bilingües. "Quizá, no toda la FP, pero sí algunos módulos y asignaturas", ha explicado. Así, el inglés cobrará una importancia fundamental, pese a que no se cierra la posibilidad de que los alumnos también puedan estudiar en "francés, alemán, y, ¿por qué no? En portugués", ha comentado Sánchez en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa.

El Gobierno aprueba un Plan para la modernización de la FP:



✅1.500 millones de euros en 4 años

✅200.000 plazas más hasta 2023

✅Acreditación de competencias de más de 3 millones de trabajadores

Pero el ambicioso Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad, que contará con una inversión de 316, 4 millones de euros este 2020, viene cargado de medidas agrupadas en 11 bloques. Se puede destacar, entre ellas, que Educación pretende crear hasta 200.000 nuevas plazas en distintas FPs hasta el año 2023. Además, Sánchez ha comentado que un "48% de la población activa carece de un reconocimiento de lo que sabe profesionalmente". De ahí que el plan vaya ofrecer acreditación de competencias para cerca de 3 millones de trabajadores. Para ello, el Gobierno desembolsará hasta 835 millones de euros para sufragar este gasto.

Módulos del siglo XXI

El mundo gira de manera vertiginosa y la tecnología avanza a pasos agigantados. Por ello, el Gobierno de España, consciente de ello, ha decidido introducir una oferta académica para la Formación Profesional acorde con el siglo XXI. Por ello, nacerán nuevo módulos sobre big data, inteligencia artificial, vehículos electrónicos o desarrollo de videojuegos, entre otros. Y es que el Gobierno quiere así dar respuesta al 77% de aumento de alumnos en la última década que quieren estudiar una FP. De hecho, las cifras hablan de que un sólo está desempleado un 7,35% de alumnos que hayan cursado estos módulos medio o superior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, durante la presentación del Plan para la FP. EFE

El Plan también apuesta por la digitalización, en la que invertirá 5 millones de euros (la mitad este año) para impartir formación a los 50.562 docentes de Formación Profesional de centros públicos, en un módulo formativo de 30 horas. Asimismo, dentro de este apartado, el Ministerio quiere diseñar nuevas titulaciones como: Fabricación 3D, implementación de infraestructuras 5G, big data o vehículos eléctricos, entre otras.