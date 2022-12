Los trucos infalibles para ahorrar en la factura de la luz o de gas mientras cocinas

Cada vez son más las personas que empiezan a innovar y elaborar platos culinarios muy variados en la cocina. Sin embargo, cuando les llega la factura de luz o gas, se dan cuenta de que han tenido un aumento considerable en el consumo. Por este motivo, es importante que sepas ahorrar luz o gas mientras cocinas. Para ello, te dejamos algunos de los trucos más efectivos que hemos ido recopilando para ti.

Cuando los conozcas todos, ya no tendrás que preocuparte por el gasto excesivo de luz o gas en tu cocina. Entonces podrás celebrar las fiestas en tu hogar con las que siempre has soñado.

¿Te imaginas cómo sería preparar unos pinchos o una receta de cocina del mejor chef de España delante de tus amigos? Seguro que más de una vez has querido ponerte delante de los fogones y no lo has hecho por miedo a que se incremente tu factura de luz.

No obstante, ya es hora de dejar los antiguos hábitos a un lado y lanzarte de pleno a hacer aquellos platos que tanto te gustan. Toma nota de nuestros trucos y ahorra dinero hoy mismo.

¿Cómo ahorrar gas mientras cocinas?

Si quieres cocinar de una forma eficiente, debes utilizar los fogones adecuadamente. Para ello, es importante que te fijes en los tamaños que posee tu cocina. A continuación, te indicamos la forma correcta de hacerlo:

Fogón pequeño: se puede colocar sartenes, ollas y cacerolas que no sobrepasen la base de su tamaño. Los tamaños más recomendables para utilizar en este fogón son los de 14, 16 y 18 cm.

se puede colocar sartenes, ollas y cacerolas que no sobrepasen la base de su tamaño. Los tamaños más recomendables para utilizar en este fogón son los de 14, 16 y 18 cm. Fogón mediano: se deben colocar aquellas sartenes, ollas y cacerolas que no excedan de la base del tamaño del fogón. Para ello, los tamaños más recomendables son los de 20, 22 y 24 cm.

se deben colocar aquellas sartenes, ollas y cacerolas que no excedan de la base del tamaño del fogón. Para ello, los tamaños más recomendables son los de 20, 22 y 24 cm. Fogón grande: hay que tener en cuenta que solo se pueden utilizar las sartenes, ollas y cacerolas del tamaño del fogón. De hecho, lo más correcto sería utilizar los tamaños de 26, 28 y 30 cm.

¿Sabías que si utilizas un utensilio de menaje dañado en los fogones consumirás más luz o gas? Esto ocurre cuando la base del utensilio de menaje no es recta, por lo que el calor perderá potencia al no repartirse por igual por toda la superficie. Cuando esto ocurre, el tiempo de cocinado aumenta y por tanto, el consumo de electricidad o gas también se ve incrementado.

¿Por qué es importante poseer una olla exprés?

Es importante que dispongas de una olla exprés, porque los tiempos de cocinado se reducen y, por tanto, harás la comida más rápido. De esta forma, como no tendrás los fogones encendidos durante mucho tiempo, estarás ahorrando dinero en tu factura.

¿Es mejor cocinar con tapadera o sin ella?

Con la llegada del frío seguro que te apetece cocinar unas ricas lentejas o un sabroso cocido madrileño. Pero debes saber que para ahorrar tiempo y dinero en tu factura de la luz o gas, es necesario utilizar tapadera.

¿Sabías que utilizar tapaderas para cocinar los alimentos puede ahorrarte hasta un 20% en el gasto de la energía utilizada?

¿Cuál es el error más común cuando se cocina con luz o gas?

Uno de los errores más frecuentes cuando se cocina es utilizar agua caliente directamente del grifo para que la olla tarde menos tiempo en calentarse y hervir.

Con ello, lo único que consigues es ahorrar tiempo y gas de cocinado, pero no sirve de nada. Piensa que ya has consumido electricidad o gas al calentar el agua del grifo. Eso, sin contar con el agua que has dejado correr por el fregadero hasta que ha empezado a salir caliente.

¿Es mejor cocinar en microondas o en horno?

Seguro que alguna vez has querido elaborar un alimento fuera de los fogones y para ello, has pensado utilizar el microondas o el horno. Pero… ¿sabes cuál de los dos consume menos energía? La respuesta es sencilla, el microondas al elaborar los alimentos en menos tiempo, consume menos energía.

Por otro lado, el horno necesita precalentarse sin que haya alimentos dentro, lo que supondrá un gasto residual que incrementa tu consumo de energía en cada cocinado. Nuestro consejo es que utilices la función de precalentado únicamente en aquellos platos que van a ser elaborados durante horas. De hecho, hay alimentos que no necesitan ser precalentados, por lo que ahorrarás tiempo y dinero.

Del mismo modo, si la receta que has aplicado necesita que vayas añadiendo ingredientes durante el tiempo de horneado debes:

Tener los ingredientes preparados con antelación.

Abrir la puerta para introducir los ingredientes en el menor tiempo posible.

Utilizar la luz del horno únicamente en momentos puntuales para ver el estado del alimento.

Para finalizar, debes saber que tanto el horno, como la placa vitrocerámica, desprenden un calor residual al finalizar su proceso de cocinado. De esta manera, si quieres ahorrar dinero y tiempo, puedes aprovechar ese calor residual para darle el toque final a tus platos. De hecho, puedes utilizar el calor del horno para gratinar alguna salsa o la placa vitrocerámica para darle un toque crujiente a tu risotto.

Como ves, las posibilidades que nos ofrece la cocina son infinitas. Aunque para no hacer un uso excesivo de la energía, conviene aplicar trucos tan sencillos como los que te hemos mostrado. Ahora, ya no hay excusas para ponerte delante de los fogones y cocinar de manera eficiente. ¿A qué esperas?

