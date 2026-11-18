Lejos del gimnasio, la proteína láctea, de alto valor biológico, conquista la mesa diaria gracias a la evidencia científica y a las nuevas propuestas de Puleva para la rutina actual.

Del desayuno al ejercicio: así se integra la proteína láctea en las nuevas rutinas

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LO ESENCIAL Las claves La proteína láctea de alta calidad nutricional incluye los nueve aminoácidos esenciales y destaca por su fácil digestibilidad y su matriz natural rica en calcio y fósforo. Integrar la proteína en la alimentación diaria ayuda a preservar la masa muscular, cuidar la salud ósea y aportar un valor nutricional real en cualquier etapa de la vida. Puleva presenta 'Proteína Extra Pro', pensada para el desayuno en el hogar, y 'Proteína High Pro', un formato práctico en botella individual ideal para consumir fuera de casa. Esta innovación se suma a la trayectoria de cinco décadas de Puleva y al respaldo de su Instituto de Nutrición en el desarrollo de soluciones adaptadas a la salud.

La proteína es uno de los macronutrientes esenciales de la alimentación, independientemente de la edad o la etapa vital. Y aunque durante mucho tiempo se asoció casi exclusivamente al ámbito deportivo, hoy ha roto esa barrera para instalarse por derecho propio en la despensa familiar.

En ese terreno, la proteína láctea juega con una ventaja diferencial: contiene los nueve aminoácidos esenciales (aquellos que el cuerpo humano es incapaz de sintetizar por sí mismo), ofrece un índice de digestibilidad sobresaliente y llega integrada en una matriz natural que incluye nutrientes clave como el calcio y el fósforo.

Ya no se trata únicamente de cuánto músculo se busca ganar, sino de cómo cuidar la salud ósea, preservar la masa muscular con el paso de los años y, sobre todo, garantizar que lo que ingerimos aporte un valor nutricional real al organismo.

Por eso, la cuestión no es si la proteína es necesaria, sino cómo integrarla de forma natural en momentos tan cotidianos como el primer café de la mañana, una pausa en la oficina o el trayecto de vuelta a casa.

Aunque se habla mucho de la cantidad de proteína, no es solo una cuestión de cantidad. También importa su calidad nutricional y los alimentos que elegimos para incorporarla a nuestra dieta. No todas las proteínas se asimilan de la misma manera por nuestro organismo ni tienen la misma composición en aminoácidos. La proteína de la leche está entre las de mayor calidad nutricional.

Para facilitar la incorporación de esta proteína de alta calidad a la dieta habitual, Puleva ha desarrollado dos propuestas que se adaptan a todo tipo de rutinas: Puleva Proteína Extra Pro, pensada para integrarse con facilidad en el desayuno, y Puleva Proteína High Pro, en formato individual para consumir donde quieras.

En cualquier momento

El desayuno es un buen momento para incorporar estas nuevas propuestas de Puleva. Puleva

Aprovechar la primera comida del día es una de las estrategias más eficaces para equilibrar la ingesta nutricional. Combinar cereales integrales, fruta fresca y un lácteo de calidad permite reunir fibra, carbohidratos complejos y proteínas de alto valor biológico en una sola comida.

En este contexto, Puleva Proteína Extra Pro es leche desnatada, sin lactosa y enriquecida con calcio y vitaminas. Con 50 gramos de proteína por litro (12,5 gramos por vaso de 250 ml), se adapta tanto al café matinal como a recetas sencillas, integrándose de manera natural en la mesa.

El reto surge cuando la jornada se acelera y el tiempo escasea. Para esos momentos fuera del hogar, la marca ha diseñado Puleva Proteína High Pro, una propuesta lista para tomar en botella individual con tapón que aporta 25 gramos de proteína por ración de 250 ml.

Gama de productos de Puleva con proteína. Puleva

Disponible en sabores chocolate y vainilla, sin azúcares añadidos y baja en lactosa, se convierte en una alternativa práctica para media mañana, un desplazamiento de trabajo o el postentrenamiento.

Ambas soluciones convergen en un mismo principio: hacer accesible la proteína de alta calidad a las rutinas reales de las personas, sin complicaciones ni preparaciones complejas.

Cinco décadas innovando

Esta innovación de Puleva representa un nuevo hito en su trayectoria de productos orientados a cuidar la nutrición y el bienestar de los consumidores. A lo largo de cinco décadas, la compañía ha articulado alianzas con la comunidad científica y el entorno universitario para responder a la evolución de los hábitos y requerimientos nutricionales de la sociedad.

En este engranaje, el papel del Instituto Puleva de Nutrición, cuya labor se centra en la investigación clínica y la divulgación rigurosa sobre salud y bienestar, resulta clave. Este centro de conocimiento actúa como puente: traslada la evidencia científica más reciente al desarrollo de alimentos tangibles, seguros y fáciles de incorporar al día a día.

De la misma manera que en su momento la marca abrió camino en el mercado español con desarrollos pioneros en calcio u omega-3, la apuesta actual por las gamas proteicas responde a una premisa clara: identificar necesidades reales, contrastarlas con rigor y convertirlas en soluciones útiles para la población.

Innovar en nutrición trasciende el simple enriquecimiento de un producto; consiste en diseñar opciones relevantes que acompañen cada etapa de la vida. Una visión alineada con el propósito de Lactalis España de “nutrir el futuro”, apostando por una alimentación más consciente, equilibrada y conectada con las demandas reales de la sociedad.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Puleva.