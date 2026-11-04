Descubre el kéfir, la leche fermentada que cuida la salud. Con Nestlé I ❤️ Kéfir, disfruta de un sabor suave, auténtico y perfecto para toda la familia.

Qué es el kéfir y por qué triunfa en el 45% de los hogares españoles

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El kéfir ha registrado un crecimiento superior al 65% en volumen en lácteos refrigerados y ya se consume en más del 45% de los hogares españoles. A diferencia del yogur, destaca por su fermentación mixta de fermentos lácteos y levaduras, actuando como un probiótico natural que ayuda a equilibrar la microbiota intestinal. Durante la fermentación la lactosa se reduce considerablemente, lo que facilita digestiones más ligeras y permite opciones aptas para personas con intolerancia. Aporta calcio y vitamina D, y marcas de referencia como Nestlé I ❤️ Kéfir ofrecen variedades naturales, con frutas, sin lactosa y formatos bebibles.

El interés creciente de la sociedad por el bienestar, una nutrición más equilibrada y una alimentación más natural ha dirigido la atención hacia productos que encajen en esta filosofía y sean accesibles y beneficiosos para el organismo.

En este contexto, el kéfir, un producto con hondas raíces en nuestra historia, encuentra un renovado protagonismo. Actualmente es una de las categorías que más ha crecido dentro de los lácteos refrigerados (con un alza superior al 65% en volumen en 2026).

Más del 45% de los hogares lo consumen y más de 2 millones de familias confían en alguna referencia de Nestlé I ❤️ Kéfir, marca impulsora del segmento gracias a sus opciones de alta calidad y sabor suave.

Gama de productos Nestlé I love Kéfir Lactalis España

A diferencia del yogur tradicional, el kéfir es una leche fermentada de origen milenario que destaca por su auténtica fermentación mixta. Se elabora mediante gránulos de kéfir, los cuales combinan fermentos lácteos y levaduras en una sinergia natural.

Esta diversidad microbiana le confiere propiedades únicas que actúan como un probiótico natural, estimulando la presencia de bacterias beneficiosas como Lactobacillus ayudando a equilibrar la flora o microbiota intestinal. Además, lejos de sustituir al yogur, se presenta como una alternativa con un perfil nutricional muy interesante para ampliar y variar el consumo de lácteos en la dieta diaria.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda para la población general un consumo máximo de tres raciones al día. En esta línea, dentro de una alimentación variada y equilibrada, el kéfir puede contribuir a diversificar el consumo de lácteos.

Por un lado, su contenido en calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Por otro, su aporte de vitamina D contribuye al funcionamiento óptimo del sistema inmunitario.

Otro de los beneficios asociados a este producto tiene que ver con un proceso digestivo más ligero tras su consumo. Eso se debe a que, durante el proceso de fermentación, la lactosa se reduce considerablemente en comparación con otros lácteos fermentados.

Esta característica puede facilitar su consumo a algunas personas con intolerancia a la lactosa o digestiones pesadas, siempre en función de su tolerancia individual; para quienes no toleran la lactosa, existe además una gama específica sin lactosa.

Innovación y formatos

Nestlé I ❤️ Kéfir es la marca de referencia en el mercado. Esta consideración llega por la amplitud de su catálogo, pero también por la intensa promoción de los beneficios de este producto, que ha servido para impulsar a todo el segmento.

Dentro de su porfolio, elaborado siempre con la receta auténtica rica en levaduras y fermentos lácteos, se incorporan opciones pensadas para cada necesidad. Para el consumo recurrente en el hogar destacan las referencias en formato familiar de 12x100 g (Natural y Fresa-Plátano) y el formato de 4x125 g (Natural).

Asimismo, para quienes buscan una digestión aún más ligera o no digieren bien la lactosa, la marca ofrece la gama Sin Lactosa y 0% en formato 6x100 g (sabores Natural y Multifrutas), además de sus prácticos formatos bebibles.

Nuevas referencias de la familia Nestlé I love Kéfir. Lactalis España

Además, es un producto muy versátil para su consumo. Puede disfrutarse solo, en cualquier momento, como bebida refrescante. Pero también se puede combinar en un desayuno con frutas, frutos secos, semillas y cereales; incluso por sus propiedades y textura abre la puerta a su uso como ingrediente en la elaboración de salsas o cremas.

A través de iniciativas como la campaña “Tu dosis diaria de amor”, la marca reafirma su compromiso con el cuidado de la salud digestiva mediante hábitos sencillos, sabrosos y al alcance de todos. Para descubrir más sobre toda la gama, recetas y consejos de nutrición, puedes visitar la web de Nestlé Kéfir.

'Qué es el kéfir y por qué triunfa en el 45% de los hogares españoles' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Nestlé I ❤️ Kéfir.