Mañana, 23 de octubre, llega a Carrefour el banco de almacenaje más elegante: disponible por 43,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Carrefour lanza a partir del 23 de octubre un banco de almacenaje multifuncional que sirve como asiento auxiliar, reposapiés y espacio de ordenación. El mueble está tapizado en terciopelo sintético, cuenta con una capacidad interior de 67 litros y tiene un diseño compacto y plegable. Está disponible en tres colores (rosa, gris y crema) con precios que varían según el acabado, partiendo desde los 43,99 euros.

A medida que se van acercando las Navidades, las temperaturas también comienzan a bajar, por lo que también hace que pasemos más tiempo en casa.

Es también una época en la que muchos aprovechan para renovar la decoración, reorganizar las habitaciones y preparar la casa para las reuniones familiares y con amigos.

Para quienes buscan ganar espacio sin renunciar al estilo, Carrefour tiene a la venta un banco de almacenaje que reúne varias funciones en un solo mueble: sirve como asiento auxiliar, reposapiés y espacio para guardar accesorios, complementos e incluso calzado que usamos en el día a día.

Banco almacenaje. Carrefour.

Disponible en tres colores, rosa, gris y crema, este banco está tapizado en terciopelo sintético y cuenta con una tapa acolchada que permite guardar mantas, libros, juguetes y otros accesorios del día a día.

Su diseño rectangular y sus dimensiones compactas lo convierten en una opción versátil para aprovechar distintos rincones de la vivienda, desde el dormitorio hasta el salón o el recibidor.

Uno de sus principales atractivos es su capacidad de almacenamiento.

Dispone de 67 litros de espacio interior, suficiente para guardar productos que se utilizan con frecuencia, pero que no siempre se quieren dejar a la vista.

Banco almacenaje. Carrefour.

En el dormitorio, puede colocarse a los pies de la cama para guardar mantas, cojines o ropa de cama.

En el salón, permite tener a mano las mantas de sofá durante los meses de frío, mientras que en el recibidor puede servir para guardar pequeños accesorios. Además, su superficie acolchada permite utilizarlo como asiento auxiliar cuando llegan invitados o como reposapiés junto al sofá.

Gracias a su tamaño compacto (76 x 38 x 38 cm), este banco encaja a la perfección en cualquier estancia, optimizando así el espacio disponible.

Otra de sus características es que cuenta con un diseño plegable. Cuando no se utiliza, puede desmontarse y guardarse con unas dimensiones de 76 × 38 × 7,5 centímetros, permitiendo reducir considerablemente el espacio que ocupa.

¿Qué precio tiene el banco?

En cuanto a los colores, la versión rosa es una alternativa para quienes quieren añadir un toque de color al dormitorio o a un rincón de lectura.

El gris, por su parte, encaja con decoraciones contemporáneas y tonalidades neutras, mientras que el crema puede integrarse en ambientes luminosos y de inspiración natural. De esta forma, es posible elegir el acabado que mejor combine con los muebles y los textiles de cada estancia.

Respecto al precio, la versión rosa está disponible por 52,99 euros, mientras que el modelo gris está a la venta por 46,99 euros. El modelo crema, por su parte, es el más barato, ya que podemos encontrarlo por 43,99 euros.