Llega a Zara Home el espejo de pared más elegante y estiloso del otoño: está disponible por solo 69,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Zara Home lanza un espejo de pared irregular y asimétrico por 69,99 euros, ideal para aportar personalidad y sensación de amplitud. Mide 70x50 cm, cuenta con marco negro y dispone de cuatro puntos de anclaje para colgarlo tanto en horizontal como en vertical. El producto no incluye los tornillos de instalación, por lo que se debe elegir el sistema de fijación adecuado según el tipo de pared. La colección ofrece además versiones de mayor tamaño con precios de 89,99 euros (90x50 cm) y 129 euros (110x80 cm).

Dar un toque de personalidad a la vez que elegancia a nuestra casa no siempre resulta sencillo.

Los espejos se han convertido en un recurso muy recurrido para aportar personalidad a una estancia sin necesidad de hacer grandes cambios. Más allá de su función práctica, la forma, el tamaño y el acabado del marco pueden transformar una pared y ayudar a crear una mayor sensación de amplitud.

Zara Home cuenta con un modelo que se aleja de las siluetas geométricas tradicionales: el espejo de pared irregular pequeño, una pieza de líneas asimétricas que se vende por 69,99 euros.

Espejo de pared irregular. Zara Home.

El producto presenta un diseño ovalado con marco negro. Su principal característica es la forma irregular, que rompe con la simetría de los espejos rectangulares convencionales y permite introducir un elemento decorativo diferente sin recurrir a composiciones más recargadas.

Uno de los aspectos más prácticos de este modelo es su versatilidad a la hora de instalarlo. Según la ficha oficial de Zara Home, el espejo mide 70 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 1,5 centímetros de fondo. Sus dimensiones permiten destinarlo a espacios en los que se busca incorporar un espejo de pared sin recurrir a un formato de gran tamaño.

Además, cuenta con cuatro puntos de anclaje en la parte posterior que permiten colocarlo en horizontal o en vertical. Esta posibilidad facilita adaptar la pieza a la distribución de la habitación y al espacio disponible. En vertical, puede encajar en una pared estrecha de un recibidor o junto a una cómoda; en horizontal, resulta una alternativa para decorar una pared sobre un mueble bajo o una consola.

Su marco negro, además, aporta contraste visual, especialmente si se coloca sobre una pared clara. La silueta asimétrica también permite utilizarlo como elemento protagonista en una zona del dormitorio, el salón o la entrada de casa, sin necesidad de añadir muchos más adornos alrededor.

Espejo de pared irregular. zara

Eso sí, antes de comprarlo, conviene prestar atención a un detalle práctico: el espejo no incluye los tornillos necesarios para su instalación. Zara Home recomienda utilizar tornillos adecuados para cada tipo de pared y aprovechar los anclajes situados en la parte trasera.

Por ello, es importante comprobar las características de la superficie en la que se va a colocar y elegir el sistema de fijación correspondiente.

También resulta aconsejable planificar su ubicación antes de realizar los agujeros. Colocarlo en un punto donde pueda reflejar la luz natural o parte de la estancia puede contribuir a mejorar la luminosidad y generar una mayor sensación de profundidad.

No obstante, el resultado dependerá de la distribución del espacio y de lo que quede reflejado en el cristal.

Precio del espejo de Zara Home

El espejo de pared irregular pequeño tiene un precio de 69,99 euros. Forma parte de una colección que incluye otros tamaños y formatos con un diseño similar, lo que permite valorar distintas alternativas según las necesidades de cada habitación.

Entre las opciones disponibles en la colección también encontramos un modelo irregular de 90 x 50 centímetros por 89,99 euros y una versión grande de 110 x 80 centímetros por 129 euros.

Así, el modelo pequeño se sitúa como la alternativa de menor tamaño y precio dentro de estas referencias de pared.