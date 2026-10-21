La nueva vajilla para seis servicios que vende Alcampo por tiempo limitado: 18 platos de porcelana por 44,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Alcampo comercializa por tiempo limitado una vajilla de porcelana de la marca H&H (modelo Coupe Nora) por 34,99 euros. El conjunto consta de 18 piezas diseñadas para seis servicios, incluyendo platos llanos, hondos y de postre. Presenta una estética moderna y azulada que se adapta tanto a comidas diarias como a veladas formales. Todas las piezas de la colección son funcionales y aptas para su uso en el microondas y el lavavajillas.

Ya lo dicen los grandes chefs: primero se come por los ojos. La presentación de los platos puede marcar la diferencia a la hora de sentarse a la mesa, y no hace falta contar con una vajilla de lujo para conseguir un resultado cuidado.

A veces, basta con elegir piezas de diseño sencillo que encajen con distintos estilos de decoración. Con esta idea en mente, Alcampo vende una vajilla de porcelana de 18 piezas de la marca H&H, que hará que los comensales disfruten de cualquier velada.

El conjunto fabricado en porcelana, y correspondiente al modelo Coupe Nora, apuesta por una estética moderna y unas líneas sencillas que facilitan su combinación con manteles, vasos y cubertería de diferentes estilos.

Vajilla 18 piezas porcelana. Alcampo.

Su diseño permite utilizarla tanto en las comidas cotidianas como en reuniones familiares o celebraciones en casa, sin necesidad de reservarla exclusivamente para ocasiones especiales.

Entre las piezas de la colección disponibles por separado se encuentran los platos llanos de 27 centímetros de diámetro, una medida adecuada para servir las comidas principales.

Vajilla 18 piezas porcelana. Alcampo.

La línea también cuenta con platos hondos de 20 centímetros y platos de postre de 20,5 centímetros para mantener una presentación elegante y cuidada en los distintos momentos de la comida.

Además, otro detalle importante es que las piezas son aptas para el lavavajillas y el microondas.

¿Cómo combinar esta vajilla?

El diseño azulado de la vajilla permite jugar con diferentes estilos de mesa.

Con un mantel de lino, servilletas de tela y cubiertos de acabado metálico, puede encajar en una presentación más formal.

Para un uso cotidiano, también puede combinarse con manteles individuales de fibras naturales o accesorios de colores.

Su estética neutra facilita, además, la incorporación de piezas decorativas coloridas sin que el conjunto resulte visualmente recargado.

¿Qué precio tiene la vajilla?

La vajilla de porcelana Coupe Nora, de H&H, está disponible en Alcampo por 34,99 euros. Un conjunto de 18 piezas pensado para vestir la mesa con un diseño sencillo y elegante, ideal para el día a día.

El juego incluye platos llanos, hondos y de postre para seis comensales, una opción práctica para renovar la vajilla sin realizar una gran inversión.