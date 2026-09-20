Ha llegado a Lefties la vajilla más elegante: platos, cuencos y bandejas en burdeos, disponibles desde 4,99 euros

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Las claves Generado con IA Lefties lanza una colección de vajilla en color burdeos, elaborada en gres, con platos, cuencos, tazas y bandejas desde 4,99 euros. Las piezas destacan por su acabado artesanal, bordes decorativos y la posibilidad de comprarlas individualmente según las necesidades del hogar. El diseño aporta un toque elegante y cálido a la mesa, alejándose de los tradicionales blancos y beige, aunque requiere cierto cuidado y el precio completo puede resultar elevado. La vajilla es versátil, sirve tanto para uso diario como decorativo, y es fácil de combinar con otros estilos neutros.

Entrar en Lefties ya no implica únicamente buscar prendas de temporada o básicos a buen precio. Su sección de Home se ha convertido también en una parada cada vez más interesante para quienes quieren renovar pequeños rincones de la casa sin hacer un gran desembolso.

Entre sus novedades para comedor y cocina aparece ahora una colección de vajilla que apuesta por uno de los colores que más personalidad puede aportar a una mesa: el burdeos.

La propuesta está elaborada en gres y reúne en este acabado un plato de postre, un plato llano, un bol, una taza, una bandeja redonda y una bandeja con pedestal, a los que se suman otras piezas de la misma gama que aparecen actualmente en su catálogo, como un bol ramen y una taza espresso.

Vajilla gres burdeos. Lefties Home.

El principal atractivo de la colección está en su estética. Todas las piezas comparten el tono burdeos, un color profundo que se aleja de los tradicionales blancos y beige que suelen dominar las vajillas y que puede aportar un punto más cálido y sofisticado a la mesa.

El acabado presenta además un aspecto ligeramente artesanal, especialmente visible en los bordes ondulados y decorativos que recorren algunas de las piezas.

El plato llano, a la venta por 5,99 euros, es una de las piezas principales de la colección. Su formato está pensado para utilizarse como base de las comidas y mantiene la estética común de la gama, con el borde trabajado que rompe con la apariencia completamente lisa de una vajilla convencional.

A juego aparece por 4,99 euros el plato de postre, una alternativa para completar la mesa manteniendo el mismo color y acabado. Al tratarse de piezas independientes, también permite incorporar únicamente los elementos que más se ajusten al uso habitual de cada hogar.

Imagen de la mesa con la vajilla. IA.

Por solo 5,99 euros, el bol introduce una pieza más versátil dentro de la colección. Su formato puede utilizarse tanto para desayunos y meriendas como para servir determinadas elaboraciones, acompañamientos o postres.

La taza, disponible por 6,99 euros, completa la parte más cotidiana de la vajilla. Su diseño sigue la misma línea estética y permite llevar el color también al desayuno o a la sobremesa, especialmente si se combina con los platos y el bol de la misma colección.

Pero uno de los elementos que más diferencia esta propuesta de una vajilla convencional son las bandejas. Lefties incluye una bandeja por 17,99 euros en el mismo tono burdeos, pensada para servir alimentos y, al mismo tiempo, funcionar como una pieza decorativa cuando no está en uso.

A ella se suma una bandeja con pedestal por 19,99 euros, una pieza especialmente llamativa por su forma elevada. Este tipo de soporte permite presentar tartas, dulces, frutas u otros alimentos de una manera más cuidada y puede convertirse también en una de las piezas principales.

¿Merece la pena la compra?

A FAVOR

Es un diseño diferente y muy especial que aporta un aspecto más decorativo y artesanal que el de una vajilla convencional.

Piezas versátiles que pueden utilizarse tanto para servir como para decorar.

Las piezas se venden individualmente, por lo que es posible comprar solo las que realmente se necesitan.

Es muy fácil de combinar con vajillas lisas en tonos neutros.

EN CONTRA

El precio final puede considerarse un tanto elevado si se compra la vajilla al completo.

El burdeos es un color con mucha presencia, por lo que puede resultar menos versátil que una vajilla blanca.

El gres requiere cierto cuidado, aunque es un material habitual en vajillas, sus piezas suelen ser más pesadas.

En definitiva, sí merece la pena si se busca una vajilla decorativa, diferente y con capacidad para transformar una mesa sin comprar un juego completo de una vez.

Para quienes prefieran una vajilla muy neutra, ligera y pensada para utilizar durante muchos años sin depender de una tendencia concreta, existen opciones más económicas y prácticas.