Lidl vende la vajilla colorida más barata y especial de la temporada: 12 piezas para 4 servicios por solo 19,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ofrece un set de vajilla de porcelana de 12 piezas por 19,99 euros, ideal para cuatro personas. La vajilla está disponible en tres colores lisos: azul, gris y rosa, con un diseño sencillo y elegante. Incluye cuatro platos, cuatro cuencos y cuatro tazas, pensados para un uso diario y fácil combinación con otros elementos. El material de porcelana proporciona resistencia, fácil limpieza y una apariencia más cuidada que las opciones sintéticas.

Renovar la vajilla no siempre implica hacer una gran inversión. De hecho, cuando se busca un juego para utilizar a diario, muchas veces pesan más la resistencia, la facilidad de limpieza y que las piezas sean fáciles de combinar que un diseño excesivamente sofisticado.

Lidl tiene entre sus propuestas de menaje una opción que reúne precisamente esas características y que, además, se vende por menos de 20 euros.

Se trata del set de vajilla de la marca Ernesto, disponible en la tienda online de la cadena alemana por solo 19,99 euros.

Set de vajilla. Lidl.

El conjunto está formado por 12 piezas de porcelana y apuesta por un diseño sencillo en colores lisos, con tres opciones disponibles: azul, gris y rosa.

La propia cadena lo presenta como una vajilla de "colores alegres", pensada para aportar un toque de color a la mesa sin recurrir a estampados o motivos especialmente llamativos.

El juego está compuesto por cuatro platos, cuatro cuencos y cuatro tazas, por lo que permite preparar una mesa completa para cuatro personas.

Los platos tienen un diámetro aproximado de 21 centímetros, una medida que permite utilizarlos para servir pequeñas raciones, tostadas, fruta, repostería o aperitivos.

Set de vajilla. Lidl.

Los cuatro cuencos, por su parte, tienen un diámetro aproximado de 13 centímetros y una altura de 6,8 centímetros. Su capacidad ronda los 520 mililitros, por lo que pueden utilizarse para desayunos con cereales, yogur o fruta, pero también para servir sopas, cremas, ensaladas individuales o guarniciones.

El tercer elemento del conjunto son las tazas. Cada una presenta unas dimensiones aproximadas de 8,5 x 11,8 x 9,8 centímetros y tiene una capacidad de unos 310 mililitros. Es un tamaño pensado para el uso cotidiano, tanto para café como para té, infusiones, chocolate caliente o cualquier otra bebida.

Más allá de la composición, uno de los aspectos que puede resultar más interesante para quienes buscan una vajilla de diario es el material. Todas las piezas están fabricadas en porcelana.

La elección de este material también contribuye a que el juego tenga una apariencia más cuidada que otras opciones de menaje fabricadas en materiales sintéticos.

Diseño elegante y versátil

El diseño se mantiene deliberadamente sencillo. No hay dibujos ni estampados que condicionen el resto de elementos de la mesa, por lo que los tres tonos disponibles permiten adaptarlo a diferentes estilos de comedor.

El gris es la alternativa más neutra y fácil de combinar; el azul introduce una nota de color más fría, mientras que el rosa aporta un acabado más cálido.

Además, al tratarse de tonos lisos, se pueden combinar con manteles, caminos de mesa y textiles de diferentes colores sin crear una mesa visualmente recargada.

La elección entre los tres colores depende, por tanto, del efecto que se quiera conseguir.