Conforama vende el mueble aparador con 2 puertas y 3 cajones más elegante: disponible por 131,40 euros

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Las claves Generado con IA Conforama vende el aparador Seattle, con 2 puertas y 3 cajones, por 131,40 euros en color blanco. El mueble destaca por su diseño sencillo y versátil, fácil de integrar en diferentes estilos decorativos. Dispone de estantes interiores y cajones centrales, permitiendo organizar objetos de distintos tamaños. El aparador está disponible también en acabados gris y roble, con precios que varían según la versión elegida.

A la hora de mantener el orden en casa, contar con un mueble de almacenaje puede marcar la diferencia, especialmente en estancias como el salón o el comedor, donde se acumulan objetos de uso cotidiano.

Conforama cuenta entre sus propuestas con un aparador con espacio suficiente para guardar todo tipo de enseres, con un diseño sencillo y fácil de integrar en diferentes estilos decorativos.

Se trata del modelo Seattle, un mueble de 120 centímetros de ancho que incorpora dos puertas y tres cajones y que actualmente se puede encontrar con descuento.

Aparador Seattle. Conforama.

La versión en color blanco aparece en la web de Conforama con un precio de 131,40 euros, frente a los 159 euros. El aparador también está disponible en otros acabados, como blanco y gris o roble, aunque el precio varía en función de la versión escogida.

Uno de los principales atractivos de este mueble es su distribución, ya que permite combinar diferentes tipos de almacenamiento en una misma pieza.

Cuenta con dos puertas que dan acceso al espacio interior y tres cajones situados en la parte central. Esta configuración permite guardar objetos de distintos tamaños y mantenerlos organizados y fuera de la vista.

Los estantes interiores amplían las posibilidades de uso de los compartimentos cerrados, mientras que los cajones pueden utilizarse para guardar objetos más pequeños.

Aparador Seattle. Conforama.

En cuanto a sus dimensiones, el aparador Seattle mide 120 centímetros de ancho, 82 centímetros de alto y 42 centímetros de fondo. Sus proporciones permiten colocarlo junto a una pared e incluso en cualquier rincón.

El diseño también busca mantenerse alejado de propuestas demasiado llamativas, algo que puede resultar práctico para quienes quieren incorporar un mueble de almacenaje sin que se convierta en el elemento protagonista de la habitación.

Además del acabado blanco, Conforama ofrece el mismo modelo en gris por 144,62 euros y en roble por 147,93 euros.