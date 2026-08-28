Ha llegado a Carrefour el mueble auxiliar de cocina con un cajón y 2 puertas más barato: disponible por 83 €

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour ofrece un mueble auxiliar de cocina modelo Picazo por 83 euros, disponible solo online. El mueble cuenta con un cajón, dos puertas, bandeja extraíble y ruedas para facilitar su movilidad. Sus dimensiones (92x59x40 cm) permiten aprovechar espacios pequeños y añadir capacidad de almacenamiento. Fabricado en melamina, destaca por su diseño moderno y versátil, integrándose en diferentes estilos de cocina.

En la cocina, encontrar sitio para todo puede convertirse en un auténtico ejercicio de organización. El microondas necesita su propio espacio, los pequeños electrodomésticos terminan ocupando la encimera y siempre hay utensilios, productos o menaje que parecen no tener un lugar fijo.

Por ello, incorporar un mueble auxiliar puede ser una de las soluciones más sencillas para poner orden sin tener que cambiar toda la distribución de la estancia.

Carrefour cuenta entre su oferta online con un mueble auxiliar de cocina que apuesta precisamente por esa versatilidad. Se trata del modelo Picazo, un mueble con ruedas, un cajón y dos puertas, disponible por solo 83 euros.

Mueble auxiliar de cocina. Carrefour.

Su diseño está pensado para ampliar la capacidad de almacenamiento de la cocina y, al mismo tiempo, crear una superficie adicional sobre la que colocar un microondas u otros pequeños electrodomésticos.

El mueble está fabricado en melamina y presenta un diseño de líneas sencillas y estética moderna, por lo que puede integrarse fácilmente en diferentes estilos de cocina.

Uno de sus principales atractivos son sus dimensiones: mide 92 centímetros de alto, 59 centímetros de ancho y 40 centímetros de profundidad.

Un tamaño que permite aprovechar un rincón disponible sin ocupar demasiado espacio.

La distribución interior también está pensada para resolver diferentes necesidades del día a día.

Además, en la parte superior incorpora una bandeja extraíble y en la zona central se encuentra un cajón, pensado para guardar pequeños utensilios de cocina y mantenerlos fuera de la vista.

Mueble auxiliar de cocina. Carrefour.

A todo ello se suma uno de los elementos que más pueden marcar la diferencia en una cocina pequeña: las ruedas. Gracias a ellas, el mueble puede desplazarse con mayor facilidad cuando sea necesario reorganizar el espacio o acceder a una determinada zona.

De esta forma, no funciona únicamente como un módulo de almacenamiento fijo, sino también como un elemento auxiliar que puede adaptarse a las necesidades de cada momento y estancia.

Actualmente, el mueble está disponible en Carrefour exclusivamente online y se vende a través de su marketplace por solo 83 euros, aunque a esta cantidad se pueden sumar los gastos de envío, que, tal y como se indica, son de 12 euros.